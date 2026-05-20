「彼らが見本にしているのはたった一つのクラブだけだ」：FCバイエルンのヘルベルト・ハイナーが、レアル・マドリードの首脳陣との会話を語る

バイエルンはレアル・マドリードとの準々決勝2ndレグを4-3で制し、合計スコア5-3で準決勝に進んだ。しかし準決勝ではカタール資本のパリ・サンジェルマンに敗れた。 決勝でPSGは、米国億万長者スタン・クロエンケが所有する新王者アーセナルと対戦。マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプールも海外資本のクラブだ。

一方、レアル・マドリードは宿敵バルセロナと同様に会員制クラブだが、巨額移籍と負債は止まらない。分離独立したFCバイエルンAGは無借金で、75％を協会が、残りをアディダス、アリアンツ、アウディが8.33％ずつ保有する。

両者はチャンピオンズリーグで何度も対戦し、当初はバイエルンがレアルの「ベスト・ネグラ（最大の天敵）」だった。しかし直近10年はレアルが優位に立った。今季はバイエルンが再び優位を取り戻している。