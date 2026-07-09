この攻撃手獲得に向けた取り組みは、「我々がこれまで投資した中で最も高額な『移籍未成立』だった」とのことだ。その後、クロップ監督は交渉の過程が実に奇妙なものだったと説明した。「リヴァプールの一行は、ブラックプールからニースまで飛行機で移動した。 ムバッペ一家全員が5部屋あるプライベートジェットに乗り込み、上空をぐるぐる飛びながら家族と話したり食事を楽しんだりした」

司会のヨハネス・B・カーナー（61）が理由を尋ねると、クロップは「我々の姿が見られるわけにはいかなかった。ずっと上空を旋回していたんだ。最高だったよ――そして彼はパリへ向かった」と語った。2017年夏のことだ。ムバッペはまずPSGへレンタル移籍し、1年後に完全移籍。移籍金総額は1億8000万ユーロに上った。

その1年前、デムベレがレンヌから古巣BVBへ移籍した際もクロップは断られている。「パリで話をした。彼には何か予感があったようだ。そもそも僕たちが誰なのか知っていたかは分からない」と振り返る。

交渉は代理人が取り持ったが、クロップの思い通りには進まなかった。「これはクソだ」と感じて席を立った瞬間、携帯を落として壊した。あの夜得たものは、壊れた携帯だけだった。

ラビオとの交渉がなぜまとまらなかったかについては明言を避け、「ラビオの母とも話した。ムバッペのときのように」とだけ語った。

この3人は木曜のモロッコ戦で、2022年W杯準決勝の再現となるフランス代表の先発に名を連ねる。