クロップはMagentaTVの解説で、キャプテンのキリアン・ムバッペ（27歳、レアル・マドリード）、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ（29歳、パリ・サンジェルマン）、守備的MFアドリアン・ラビオ（31歳、ACミラン）の獲得に失敗した経緯を語った。
翻訳者：
「彼らが私たちを知っていたかどうかも分からない」：フランス代表のスーパースター3人が、リヴァプールFCのユルゲン・クロップ監督の下を去った。
ボストンのフォックスボロ・スタジアムで、ドイツ代表次期監督はウォームアップ中のフランス人選手たちを指し、「この3人とは以前も交渉したが、獲得できなかった。今はとても厳しい」と語った。
クロップは2015年から2024年までリヴァプールを率いた。就任当初、ASモナコで頭角を現し始めたムバッペをアンフィールドに招きたかったという。「キリアン・ムバッペについては、正確な年は覚えていないが、彼がパリに移籍する前だった」と語った。
- Getty Images Sport
ユルゲン・クロップによるウスマン・デンベレへの無駄な勧誘は、壊れた電話で幕を閉じた
この攻撃手獲得には、移籍が成立しなかったものの、クラブ史上最高額が投じられた。クロップ監督は交渉について「リヴァプールとしてブラックプールからニースへ飛行機で向かった。 ムバッペ一家を5部屋あるプライベートジェットに乗せ、上空でぐるぐる回りながら話し、食事も楽しんだ」
司会のヨハネス・B・カーナー（61）が理由を尋ねると、クロップは「我々の姿が見られるわけにはいかなかった。ずっと上空を旋回していたんだ。最高だったよ――そして彼はパリへ向かった」と語った。2017年夏のことだ。ムバッペはまずPSGへレンタル移籍し、1年後に完全移籍。移籍金総額は1億8000万ユーロだった。
その1年前、デムベレがレンヌから古巣BVBへ移籍した際もクロップは断られている。「パリで話をした。彼には何か予感があったようだ。そもそも僕たちが誰なのか知っていたかは分からない」
交渉はデンベレの代理人が取り持ったが、クロップの思い通りには進まなかった。「これはクソだ」と感じて席を立った瞬間、携帯が床に落ちた。あの夜得たものは、壊れた携帯だけだった。
ラビオとの交渉がなぜ、いつ破談になったかは明かさず、「ラビオとも母親と話した。ムバッペのときと同じだ」とだけ語った。
この3人は木曜のモロッコ戦で、2022年W杯準決勝の再現となるフランス代表の先発に名を連ねる。
ユルゲン・クロップの監督経歴
期間 クラブ 2001年 - 2008年 FSVマインツ05 2008年 - 2015年 ボルシア・ドルトムント 2015年 - 2024年 FCリヴァプール
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。