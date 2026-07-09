この攻撃手獲得には、移籍が成立しなかったものの、クラブ史上最高額が投じられた。クロップ監督は交渉について「リヴァプールとしてブラックプールからニースへ飛行機で向かった。 ムバッペ一家を5部屋あるプライベートジェットに乗せ、上空でぐるぐる回りながら話し、食事も楽しんだ」

司会のヨハネス・B・カーナー（61）が理由を尋ねると、クロップは「我々の姿が見られるわけにはいかなかった。ずっと上空を旋回していたんだ。最高だったよ――そして彼はパリへ向かった」と語った。2017年夏のことだ。ムバッペはまずPSGへレンタル移籍し、1年後に完全移籍。移籍金総額は1億8000万ユーロだった。

その1年前、デムベレがレンヌから古巣BVBへ移籍した際もクロップは断られている。「パリで話をした。彼には何か予感があったようだ。そもそも僕たちが誰なのか知っていたかは分からない」

交渉はデンベレの代理人が取り持ったが、クロップの思い通りには進まなかった。「これはクソだ」と感じて席を立った瞬間、携帯が床に落ちた。あの夜得たものは、壊れた携帯だけだった。

ラビオとの交渉がなぜ、いつ破談になったかは明かさず、「ラビオとも母親と話した。ムバッペのときと同じだ」とだけ語った。

この3人は木曜のモロッコ戦で、2022年W杯準決勝の再現となるフランス代表の先発に名を連ねる。