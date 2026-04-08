「彼らが巻き返すのは難しいだろう！」――ハミト・アルティントップがバイエルン・ミュンヘンのレアル・マドリード撃破を予想し、モハメド・サラーの将来について大胆な見解を示す

バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードでプレーしたハミト・アルティントップが、両クラブのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を展望した。また、エジプト代表モハメド・サラーの将来にも言及した。
スポーツ番組『Modern Sports』のインタビューで彼は「レアル・マドリードとバイエルンの両方のユニフォームを着られたことを誇りに思うが、バイエルンでプレーした期間が長いため、私はバイエルンを応援している」と語った。2つの強豪クラブで成功を収めた彼ならではの視点だ。
バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードでプレーしたハミト・アルティントップが、両クラブのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を展望した。また、エジプト代表モハメド・サラーの将来にも言及した。
スポーツ番組『Modern Sports』のインタビューで彼は「レアル・マドリードとバイエルンの両方のユニフォームを着られたことを誇りに思うが、バイエルンでプレーした期間が長いため、私はバイエルンを応援している」と語った。2つの強豪クラブで成功を収めた彼ならではの視点だ。
番組『Modern Sports』のインタビューで、アルティントップは即座に支持するチームを明言した。現役時代に欧州2大クラブでプレーした41歳の彼は、マドリードでの時間を尊重しつつも、アリアンツ・アレーナでの長い在籍期間により心は依然としてバイエルンにあると語った。
「レアル・マドリードとバイエルンのユニフォームを着たことは誇りだが、より長くプレーしたバイエルンを応援している」と語った。 第1戦の結果を受け、アンチェロッティ率いるチームは不安定だと指摘。「サンティアゴ・ベルナベウでのバイエルンの勝利はレアルにとって厳しい。今シーズンは浮き沈みが激しく、逆転は難しい」と語った。
さらに、ヴィニシウス・ジュニオールとキリアン・エムバペのパフォーマンスが今季不安定だったことも、敗因の一つだと指摘した。
アルティントップはレアル・マドリードを批判したが、ヴィンセント・コンパニ監督の下で変貌したバイエルン・ミュンヘンを絶賛した。コンパニがマンチェスター・シティやベルギー代表で示した攻撃的で勝利への執念をチームに植え付けたと評価している。
「コンパニが選手として示したように、今のバイエルンは強靭で直球、常に勝利を求めるチームだ」と語った。また、今季欧州で存在感を示す要因として補強を挙げ、「マイケル・オリゼのような才能を加えれば、どのチームにとっても手強い」と分析した。
その一方で、レアル・マドリードのような名門は試合終了のホイッスルが鳴るまで油断できないとも警告した。第2戦については「チャンピオンのメンタリティと試合の流れを変える力を持つレアル相手だ。何が起こってもおかしくない」と慎重な姿勢を示した。
チャンピオンズリーグの熱戦を経て、アルティントップはリヴァプールのエース、モハメド・サラーの去就に言及した。契約延長が注目される中、彼は「サラーはプレミアリーグで成し遂げられることは全てやった。新しい挑戦を求める時期だ」と語る。
「サラーはすでに多くの記録を塗り替えた。誰もが彼の状況を理解し、新しい挑戦を求める気持ちに気づいているはずだ」と語った。中東ではなく、欧州のトップレベルでプレーを続けるべきだと助言した。
イタリア、スペイン、あるいはパリ・サンジェルマンでもよいので、ヨーロッパに残ってほしい。彼はまだ若く、最高レベルでプレーできる」と続けた。 最後に彼は「サラーは偉大なストライカーだ。経験、技術、強い人格を兼ね備えている。 引退後は母国のサッカー協会でその経験を活かしてほしい」と結んだ。