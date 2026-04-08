「彼らが巻き返すのは難しいだろう！」――ハミト・アルティントップがバイエルン・ミュンヘンのレアル・マドリード撃破を予想し、モハメド・サラーの将来について大胆な見解を示す

番組『Modern Sports』のインタビューで、アルティントップは即座に支持するチームを明言した。現役時代に欧州2大クラブでプレーした41歳の彼は、マドリードでの時間を尊重しつつも、アリアンツ・アレーナでの長い在籍期間により心は依然としてバイエルンにあると語った。

「レアル・マドリードとバイエルンのユニフォームを着たことは誇りだが、より長くプレーしたバイエルンを応援している」と語った。 第1戦の結果を受け、アンチェロッティ率いるチームは不安定だと指摘。「サンティアゴ・ベルナベウでのバイエルンの勝利はレアルにとって厳しい。今シーズンは浮き沈みが激しく、逆転は難しい」と語った。

さらに、ヴィニシウス・ジュニオールとキリアン・エムバペのパフォーマンスが今季不安定だったことも、敗因の一つだと指摘した。