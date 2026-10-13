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「彼らが勝ち取ったものは、すべて勝ち取るに値した」ルイス・エンリケ、プレミアリーグのFFPスキャンダル渦中のマンチェスター・シティを擁護
エンリケ、マンチェスター・シティの競技面での実績を支持
プレミアリーグの財務規則に違反した疑いが115件あり、大きな法的問題の渦中にあるマンチェスター・シティは、フランスの首都パリで意外な味方を得た。
2009年から2018年までのマンチェスター・シティの財務状況を対象とする調査を受け、巨額の罰金から勝ち点剥奪、さらには1部リーグからの追放まで、科される可能性のある処分をめぐってさまざまな憶測が広がっている。
水曜日に行われるPSGとマンチェスター・シティのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、エンリケ監督は報道陣に対し、この問題への立場を明確にした。「ビッグクラブをめぐっては多くの騒ぎが起きる。この件を判断する人の最終決定を待たなければならない。我々は待っているし、マンチェスター・シティにとってすべてが良い形で終わることを願っている。ピッチ上で成し遂げたことは信じられないほど素晴らしかったからだ。彼らが獲得したすべてのタイトルは、それに値するものだ。判断を下す人々を待たなければならない」とPSGの指揮官は語った。この発言は『Foot Mercato』が報じた。
- AFP
法的手続きを尊重しながら
事態の深刻さを認めつつ、エンリケは進行中の調査について、慎重にバランスの取れた見方を示した。
エンリケはさらに、同イングランドクラブの近年の歩みに対する見解を述べ、チームのサッカー面での特色を改めて称賛した。「驚きではあるが、手続きを尊重し、担当当局の最終判断を待たなければならない。サッカーに限って、ピッチ上で見たことだけを話すなら、彼らはタイトルにふさわしかったと思う。ピッチ上で彼らが見せたものが好きだ」と付け加えた。
栄光に彩られた時代に向けられる厳しい目
マンチェスター・シティに対する告発は、同クラブがプレミアリーグで3度、リーグカップで3度、コミュニティ・シールドで2度の優勝を果たした2009年から2018年までの期間に及び、サッカー界に大きな亀裂を生んでいる。
両チームはチャンピオンズリーグ開幕戦でそれぞれ印象的な勝利を収め、水曜日の対戦に臨む。マンチェスター・シティはポルトに2-0で快勝し、パリ・サンジェルマンはスロヴァン・ブラチスラヴァを6-1で圧倒した。
- Getty Images
マンチェスター・シティの毅然とした対応
プレミアリーグの委員会による認定を受け、マンチェスター・シティは公式声明を発表し、財務に関するすべての疑惑について完全な潔白を主張した。クラブは裁定に「深い失望と驚き」を表明。自らの立場を裏付ける、反論の余地のない包括的な証拠を保有していると強調し、裁定には「法律、原則、事実に関する明白かつ重大な誤り」が含まれていると批判した。
クラブは、複数年にわたる調査を通じて規制上の手続きを誠実に尊重してきたとした上で、この問題をそのままにしないと表明。潔白を完全に証明し、世界的な評判を守るため、利用可能なあらゆる法的手段と不服申し立ての手段を、揺るぎない決意で追求していくと明らかにした。
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