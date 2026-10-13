プレミアリーグの委員会による認定を受け、マンチェスター・シティは公式声明を発表し、財務に関するすべての疑惑について完全な潔白を主張した。クラブは裁定に「深い失望と驚き」を表明。自らの立場を裏付ける、反論の余地のない包括的な証拠を保有していると強調し、裁定には「法律、原則、事実に関する明白かつ重大な誤り」が含まれていると批判した。

クラブは、複数年にわたる調査を通じて規制上の手続きを誠実に尊重してきたとした上で、この問題をそのままにしないと表明。潔白を完全に証明し、世界的な評判を守るため、利用可能なあらゆる法的手段と不服申し立ての手段を、揺るぎない決意で追求していくと明らかにした。