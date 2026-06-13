「彼らが何を言っているのかさっぱり分からない」――ジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャースは、物議を醸したイングランド代表のW杯メンバー選出を批判から擁護した。

イングランド代表のYouTubeチャンネルで、ベリンガムはヘンダーソンへの批判を気にしないと言い切った。

「彼は本当に面白い。この合宿で一番面白い男で、みんなを笑わせ、チームを一つにまとめてくれる」とベリンガムは語った。「何か問題があった時、22歳や23歳なら『それを持ち出すのは少し気が引ける』と感じるかもしれないが、彼は代わりにその問題に取り組んでくれる。二人の間に問題があれば、彼は二人を仲直りさせてくれる。

スタッフでさえ相談に行く存在だ。タイトルを取ったキャプテンなのにフィニッシュのセットアップも自ら引き受け、毎日妥協なく全員を成長させようとする。

そんな彼を称賛しないなんて理解できない。批判する人たちは状況を知らないだけだ。あなたも1週間ここで見て、彼がどれほど重要か分かっているはずだ。彼はメディアには口を閉ざすタイプで、それが『なぜ彼がここにいるのか』という物語を生む隙を作ってしまった。だが、我々にとって彼はスタメン表のトップに名を連ねる存在だ。」