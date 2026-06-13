AFP
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「彼らが何を言っているのかさっぱり分からない」――ジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャースは、物議を醸したイングランド代表のW杯メンバー選出を批判から擁護した。
イングランド代表のスター選手たちがヘンダーソンを一丸となって支える
ワールドカップ初戦でクロアチアと対戦するイングランド代表。ヘンダーソンの役割に注目が集まっている。ベテランMFがトゥヘル監督の戦術でどんな位置づけなのか、外部からは疑問の声がある。しかし、代表のスター2人は批判を退けた。レアル・マドリードのMFベリンガムとアストン・ヴィラのFWロジャースは、ヘンダーソンがチームで依然として重要な存在だと強調した。
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ベリンガムは外部からの批判を一蹴した
イングランド代表のYouTubeチャンネルで、ベリンガムはヘンダーソンへの批判を気にしないと言い切った。
「彼は本当に面白い。この合宿で一番面白い男で、みんなを笑わせ、チームを一つにまとめてくれる」とベリンガムは語った。「何か問題があった時、22歳や23歳なら『それを持ち出すのは少し気が引ける』と感じるかもしれないが、彼は代わりにその問題に取り組んでくれる。二人の間に問題があれば、彼は二人を仲直りさせてくれる。
スタッフでさえ相談に行く存在だ。タイトルを取ったキャプテンなのにフィニッシュのセットアップも自ら引き受け、毎日妥協なく全員を成長させようとする。
そんな彼を称賛しないなんて理解できない。批判する人たちは状況を知らないだけだ。あなたも1週間ここで見て、彼がどれほど重要か分かっているはずだ。彼はメディアには口を閉ざすタイプで、それが『なぜ彼がここにいるのか』という物語を生む隙を作ってしまった。だが、我々にとって彼はスタメン表のトップに名を連ねる存在だ。」
「サッカー界で最高の男」
ロジャースも同意見で、ヘンダーソンをグループ内で最も尊敬される人物だと語った。さらに彼は、フットボール界で出会った最高の人物だと断言した。
「サッカー界で私が出会った最高の人物だ」とロジャースは言い、「目隠し投票でキャンプに招きたい人物を選んでも、彼は必ずトップ5に入るだろう」と続けた。
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ヘンダーソンはピッチ内外で重要な役割を担う見込みだ
イングランドの次はクロアチアとの開幕戦。ヘンダーソンの活躍が再び注目される。6月23日にガーナ、その後グループL最終戦でパナマと戦う。