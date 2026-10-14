AFP
翻訳者：
「彼らがそうしてくることは分かっていた」ディエゴ・シメオネ、アトレティコ・マドリーがチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドの弱点を突き、勝利した方法を明かす
マンチェスター・ユナイテッド、マドリードで手痛い報いを受ける
マンチェスター・ユナイテッドは5試合連続未勝利となり、スペインの首都で完敗を喫した。開始50秒もたたないうちに、アレックス・バエナが背後へのボールを追い、パブロ・バリオスにパス。先制点を許した。
マイケル・キャリック率いるチームは試合の流れをつかめず、前半終盤にはジョニー・カルドーソのゴールがハンドで取り消され、失点を免れた。しかし後半半ば、レニー・ヨロがジョナサン・デイヴィッドを引き倒して一発退場となり、ユナイテッドの状況は厳しさを増した。そのわずか5分後、アデモラ・ルックマンがこぼれ球を押し込んでホームチームのリードを2点に広げ、勝利を決定づけた。
- ZUMA Press Wire
ハイプレスを攻略する
試合終了後、シメオネ監督はチームがいかにユナイテッドの守備陣形を攻略したかを説明した。「先制点を奪い、主導権を握って試合に入れたのは幸運だった。いい攻撃だった」とアトレティコの指揮官は記者団に語った。「相手が高い位置からプレスをかけてくることは分かっていたし、それがうまいことも知っていた。ただ、最初のプレスを突破できれば、重要な位置に入り込めるとも分かっていた。サイドから相手を苦しめられると考えていた」
アルゼンチン人指揮官は、チームの優勢ぶりを踏まえれば、さらに大差で勝てたと感じている。「もっと点差を広げるチャンスがあった」とシメオネ監督は続けた。「前半、相手には危険なチャンスが一度あったが、我々のほうがいい試合をし、チャンスも多かった。チームは常に追加点を狙っていた」
賛否分かれる反応と復帰するスター選手たち
アトレティコはリヴァプールに敗れて以降の5連勝を喜んだが、フリアン・アルバレスにとって、この夜は手放しで喜べるものではなかった。クラブが夏に本人の望んだバルセロナへの移籍を阻止した後、FWは71分に交代する際にブーイングを浴びた。
この厳しい反応について問われたシメオネ監督は、「ファンの反応は選手が見せるものと関係している。ファンは選手の最高の姿を見たいと思っているし、フリアンはそれを見せている。今日も得点のチャンスがあった。我々が見たいと思う選手の姿に近づいている。彼は我々に必要だ」と語った。
一方、指揮官は夏に受けた足首の手術から復帰後、輝きを放っているMFカルドーソを高く評価した。シメオネ監督はこのアメリカ人選手について、「非常に良い状態にある。レアル・ソシエダ戦では途中出場し、高いレベルでプレーし始めた。我々にはあの姿の彼が必要だ。クラブが獲得しようとしたのは、あのような選手だ」と話した。
- Getty Images Sport
キャリックに正念場
マンチェスター・ユナイテッドが今週末、宿敵リーズの敵地で迎える国内での重要な一戦を前に、キャリックへの重圧は急速に高まっている。オールド・トラフォードの雰囲気はすでに緊迫しており、リサンドロ・マルティネスが試合後にクラブ首脳陣を激しく批判したことで、その緊張はさらに高まっている。
敗戦にもかかわらず、ユナイテッドはサバフとの初戦に4-0で勝利していたため、チャンピオンズリーグの順位表では得失点差でアトレティコを上回っている。マンチェスター・ユナイテッドは来週、セスク・ファブレガス率いるコモの敵地で巻き返しを図る。一方、勢いに乗るアトレティコはシュトゥットガルトと対戦するためドイツへ向かう。
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