アトレティコはリヴァプールに敗れて以降の5連勝を喜んだが、フリアン・アルバレスにとって、この夜は手放しで喜べるものではなかった。クラブが夏に本人の望んだバルセロナへの移籍を阻止した後、FWは71分に交代する際にブーイングを浴びた。

この厳しい反応について問われたシメオネ監督は、「ファンの反応は選手が見せるものと関係している。ファンは選手の最高の姿を見たいと思っているし、フリアンはそれを見せている。今日も得点のチャンスがあった。我々が見たいと思う選手の姿に近づいている。彼は我々に必要だ」と語った。

一方、指揮官は夏に受けた足首の手術から復帰後、輝きを放っているMFカルドーソを高く評価した。シメオネ監督はこのアメリカ人選手について、「非常に良い状態にある。レアル・ソシエダ戦では途中出場し、高いレベルでプレーし始めた。我々にはあの姿の彼が必要だ。クラブが獲得しようとしたのは、あのような選手だ」と話した。



