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「彼より優れたストライカーはいない」。元チームメイトが“唯一無二の才能”と絶賛するクリスティアーノ・ロナウドは、2026年ワールドカップでもポルトガルの先発に名を連ねるべきだ。
ロナウドは依然として「唯一無二」の存在だ
元ポルトガル代表でロナウドのチームメイトだったマニシェは、アル・ナスルのスーパースターを支持し、2026年W杯まで代表攻撃の軸であり続けるべきだと語る。年齢や運動量の懸念はあるが、マニシェはロナウドの得点力こそ他と一線を画すと信じる。
北米開催の次期W杯では41歳になるが、サウジ・プロリーグでも代表戦でも得点を重ねている。ユーロ2004で共闘したマニシェは、起用理由は名声ではなく実力だと断言する。
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より良い代替案がない
元チェルシー、アトレティコ・マドリードのMFは「ポルトガルには技術のある選手が多いが、ロナウド並みの得点を取れるストライカーが足りない」と指摘した。
キャリア終盤ながら最高レベルで戦えるのは、彼のフィットネスとプロ意識によると語った。
マニシェは「彼より優れたストライカーはいない」とロベルト・マルティネス監督の戦力を評価し、フラッシュスコアに語った。ロナウドは「唯一無二」で、その存在だけで味方にスペースとチャンスを生み出すため、好調を維持するポルトガルにとって先発不可欠だと述べた。
レアル・マドリードの救世主、モウリーニョ
代表チームの話題に加え、マニシェは古巣ポルトやチェルシーで指導したジョゼ・モウリーニョ監督の将来にも言及した。モウリーニョ監督のレアル・マドリードへの電撃復帰が噂される中、マニシェは指導法が時代遅れとの指摘があっても、ベテラン監督はサンティアゴ・ベルナベウのプレッシャーに十分対応できると信じる。
「レアル・マドリードのようなクラブのオファーを断るのは難しい。その関心が寄せられていることは、私にとって驚きではない。 フロレンティーノ・ペレス会長とモウリーニョには強い絆がある。彼が以前マドリードを率いた際、バルセロナが欧州を支配していたが、チームを再建し競争力を取り戻した。それだけではない。彼は今も極めて有能で率直な監督だ。選手からも支持される。今回の関心は偶然ではない。『勝利できなくなった』『現代サッカーに適応できなかった』という意見があるが、私は同意しない」とマニシェは語った。
- AFP
2026年に向けて
一部の評論家はポルトガルが世代交代を進めるべきだと指摘するが、マルティネス監督は依然としてキャプテンに依存している。1,000ゴール達成を目標にするロナウドにとって、2026年ワールドカップは自身に欠ける主要タイトルを獲得する最後のチャンスだ。
6月17日のグループK初戦では、コンゴ民主共和国戦でポルトガルの攻撃を率いるロナウドに注目が集まる。同グループにはコロンビアとウズベキスタンもいる。