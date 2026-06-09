「彼より優れたストライカーはいない」。元チームメイトが“唯一無二の才能”と絶賛するクリスティアーノ・ロナウドは、2026年ワールドカップでもポルトガルの先発に名を連ねるべきだ。

代表チームの話題に加え、マニシェは古巣ポルトやチェルシーで指導したジョゼ・モウリーニョ監督の将来にも言及した。モウリーニョ監督のレアル・マドリードへの電撃復帰が噂される中、マニシェは指導法が時代遅れとの指摘があっても、ベテラン監督はサンティアゴ・ベルナベウのプレッシャーに十分対応できると信じる。

「レアル・マドリードのようなクラブのオファーを断るのは難しい。その関心が寄せられていることは、私にとって驚きではない。 フロレンティーノ・ペレス会長とモウリーニョには強い絆がある。彼が以前マドリードを率いた際、バルセロナが欧州を支配していたが、チームを再建し競争力を取り戻した。それだけではない。彼は今も極めて有能で率直な監督だ。選手からも支持される。今回の関心は偶然ではない。『勝利できなくなった』『現代サッカーに適応できなかった』という意見があるが、私は同意しない」とマニシェは語った。