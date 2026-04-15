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Manuel NeuerGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

彼より上位にいるのはあと1人だけ：FCバイエルンのマヌエル・ノイアーがレアル・マドリード戦でリオネル・メッシを抜いて、歴史的な記録に迫る

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
マヌエル・ノイアー
リオネル・メッシ
イケル・カシージャス

マヌエル・ノイアーの現役寿命は依然として不明だ。FCバイエルンであと1年プレーすれば、歴史的記録を達成する。

FCバイエルンの伝説的GKは、レアル・マドリードとのCL準々決勝第2戦で137回目の先発出場を果たし、ライオネル・メッシ（136回）を抜いた。トーマス・ミュラーは119回で9位。

  • 現時点では、レアル・マドリードでCLに149試合先発したイケル・カシージャスがトップだ。しかしノイアーがバイエルンと1年契約を延長し、今季の準決勝や決勝でも先発すれば、その記録は危うくなる。

    来季のグループステージ8試合はすでに確定しており、ノックアウトステージ進出すればさらに数試合加わる。40歳のノイアーは記録更新を十分に狙える立場にある。

    それでも、彼はこの記録が去就の判断材料になることはないと語っている。火曜日のレアル戦前会見でも、タイトル獲得が決断に影響するか問われ、同様の考えを示した。

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  • Urbig NeuerGetty Images

    ノイアーはバイエルンとの契約延長に前向きで、ウルビグにはより多くの出場機会が与えられる見込み。

    ノイアーは、まもなくクラブとともに結論を発表すると述べ、「決断はそう遠くない。その後、クラブと話し合う」と語った。

    バイエルン首脳陣は、40歳のノイアーが希望すれば契約を1年延長する意向を示唆。ノイアーは決断前に体の声を聞く必要があると繰り返し強調していた。

    Sport Bild』は契約延長の可能性が高いと報じたが、その場合、来季はノイアーの出場時間を減らし、控えのヨナス・ウルビグにチャンスを与える方針だという。 ウルビッグには20試合の出場機会を与える方向だ。

    今季はすでに14試合に出場しているが、これはノイアーが年初に筋肉系の怪我で6試合を欠場したためでもある。

  • チャンピオンズリーグ：マヌエル・ノイアーがカシージャスの記録に迫る

    順位選手CL先発出場数所属
    1イケル・カシージャス149レアル・マドリード
    2マヌエル・ノイアー137FCバイエルン
    3リオネル・メッシ136FCバルセロナ
    4セルヒオ・ラモス129レアル・マドリード
    5シャビ126FCバルセロナ
    6ラウル123レアル・マドリード
    7セルヒオ・ブスケツ121FCバルセロナ
    8ジェラール・ピケ120FCバルセロナ
    9トーマス・ミュラー119FCバイエルン
    10ライアン・ギグス118マンチェスター・ユナイテッド
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