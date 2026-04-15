彼より上位にいるのはあと1人だけ：FCバイエルンのマヌエル・ノイアーがレアル・マドリード戦でリオネル・メッシを抜いて、歴史的な記録に迫る

現時点では、レアル・マドリードでCLに149試合先発したイケル・カシージャスがトップだ。しかしノイアーがバイエルンと1年契約を延長し、今季の準決勝や決勝でも先発すれば、その記録は危うくなる。

来季のグループステージ8試合はすでに確定しており、ノックアウトステージ進出すればさらに数試合加わる。40歳のノイアーは記録更新を十分に狙える立場にある。

それでも、彼はこの記録が去就の判断材料になることはないと語っている。火曜日のレアル戦前会見でも、タイトル獲得が決断に影響するか問われ、同様の考えを示した。