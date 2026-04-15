FCバイエルンの伝説的GKは、レアル・マドリードとのCL準々決勝第2戦で137回目の先発出場を果たし、ライオネル・メッシ（136回）を抜いた。トーマス・ミュラーは119回で9位。
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彼より上位にいるのはあと1人だけ：FCバイエルンのマヌエル・ノイアーがレアル・マドリード戦でリオネル・メッシを抜いて、歴史的な記録に迫る
現時点では、レアル・マドリードでCLに149試合先発したイケル・カシージャスがトップだ。しかしノイアーがバイエルンと1年契約を延長し、今季の準決勝や決勝でも先発すれば、その記録は危うくなる。
来季のグループステージ8試合はすでに確定しており、ノックアウトステージ進出すればさらに数試合加わる。40歳のノイアーは記録更新を十分に狙える立場にある。
それでも、彼はこの記録が去就の判断材料になることはないと語っている。火曜日のレアル戦前会見でも、タイトル獲得が決断に影響するか問われ、同様の考えを示した。
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ノイアーはバイエルンとの契約延長に前向きで、ウルビグにはより多くの出場機会が与えられる見込み。
ノイアーは、まもなくクラブとともに結論を発表すると述べ、「決断はそう遠くない。その後、クラブと話し合う」と語った。
バイエルン首脳陣は、40歳のノイアーが希望すれば契約を1年延長する意向を示唆。ノイアーは決断前に体の声を聞く必要があると繰り返し強調していた。
『Sport Bild』は契約延長の可能性が高いと報じたが、その場合、来季はノイアーの出場時間を減らし、控えのヨナス・ウルビグにチャンスを与える方針だという。 ウルビッグには20試合の出場機会を与える方向だ。
今季はすでに14試合に出場しているが、これはノイアーが年初に筋肉系の怪我で6試合を欠場したためでもある。
チャンピオンズリーグ：マヌエル・ノイアーがカシージャスの記録に迫る
順位 選手 CL先発出場数 所属 1 イケル・カシージャス 149 レアル・マドリード 2 マヌエル・ノイアー 137 FCバイエルン 3 リオネル・メッシ 136 FCバルセロナ 4 セルヒオ・ラモス 129 レアル・マドリード 5 シャビ 126 FCバルセロナ 6 ラウル 123 レアル・マドリード 7 セルヒオ・ブスケツ 121 FCバルセロナ 8 ジェラール・ピケ 120 FCバルセロナ 9 トーマス・ミュラー 119 FCバイエルン 10 ライアン・ギグス 118 マンチェスター・ユナイテッド