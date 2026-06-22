「彼も泣いていたし、私も泣いていた」――ラフィーニャの妻が、ワールドカップでの負傷直後、ブラジル代表スターとの胸が張り裂けるような電話を明かす。

ベッローリは「Domingao com Huck」の取材に、怪我が起こった直後、自分と夫がどれほど苦しんだかを明かした。最初の衝撃が収まった後、二人で今後の道筋を話し合い、力を取り戻したとも語った。

「正直、あれほど言葉を失ったのは初めて。彼も私も泣いていました」と彼女は語った。「電話で話し、翌日彼は検査を受けて一時帰宅。そこで二人で状況を共有しました。

今は彼が元気で、強く、目的を確信している。大切なのは、前向きな心構えを保ち、より良い日々を信じることだ。」