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Yosua Arya

翻訳者：

「彼も泣いていたし、私も泣いていた」――ラフィーニャの妻が、ワールドカップでの負傷直後、ブラジル代表スターとの胸が張り裂けるような電話を明かす。

ハフィーニャ
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ブラジル代表のウインガー、ラフィーニャはハイチ戦でハムストリングを痛め、ワールドカップ出場が不透明になった。妻のナタリア・ベッローリは直後の感動的な電話を明かした。ブラジル代表は大会後半での出場を期待し、回復状況を注視している。

  • ブラジルのスター選手、W杯で思わぬ逆境に直面

    ワールドカップのハイチ戦（3-0で勝利）で、ブラジル代表のラフィーニャがハムストリングを痛め途中交代した。バルセロナ所属のフォワードは攻撃の要だったが、この負傷で残りの大会出場が危ぶまれる。

    29歳のラフィーニャと家族は直ちに落胆を露わにした。検査の結果、本大会での継続的な出場が危ぶまれる状況だ。試合後、彼は医療検査を受け、リハビリ開始前に家族と短い時間を過ごした。

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    ベッローリは胸を打つ会話を振り返る。

    ベッローリは「Domingao com Huck」の取材に、怪我が起こった直後、自分と夫がどれほど苦しんだかを明かした。最初の衝撃が収まった後、二人で今後の道筋を話し合い、力を取り戻したとも語った。

    「正直、あれほど言葉を失ったのは初めて。彼も私も泣いていました」と彼女は語った。「電話で話し、翌日彼は検査を受けて一時帰宅。そこで二人で状況を共有しました。

    今は彼が元気で、強く、目的を確信している。大切なのは、前向きな心構えを保ち、より良い日々を信じることだ。」

  • ブラジルは復帰の可能性を残している

    ブラジル代表は、ラフィーニャが帰国せずチームに残留すると発表した。ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ノックアウトステージ進出に備え、彼が戦力として復帰できるよう集中治療を行う。医療スタッフは慎重に回復を支援する見込みだ。

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    回復が最優先である

    当面の焦点はラフィーニャのリハビリと健康状態にある。ブラジル代表医療チームは大会後半の復帰判断前に回復状況を継続評価する。一方、バルセロナも動向を注視。クラブは新シーズンを控え、怪我悪化を防ぐため完全回復を待望している。

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