「彼もいずれ理解するだろう」：ウリ・ヘーネスがブンデスリーガのライバルチームに移籍に関する助言を送る

ここ数年、アイントラハトほど高額で多くの選手を海外に売却したブンデスリーガのクラブは他にない。2023年にはランダル・コロ・ムアニが9500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ、2025年1月にはオマル・マルムシュが7500万ユーロでマンチェスター・シティへ、そして夏にはヒューゴ・エキティケが9500万ユーロでリヴァプールFCへと移籍した。

しかし、競技面では、アイントラハトは自らの目標に追いつくのに苦戦している。ブンデスリーガでは現在7位にとどまっており、チャンピオンズリーグとDFBポカールでは早期に敗退している。