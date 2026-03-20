「個人的には、優秀な選手を売却することにはあまり賛成できない。私はFCバイエルンではいつもこう言っている。『我々は買い手側のクラブであり、売り手側のクラブではない』と」と、ホーネス氏はフランクフルト・スクール・オブ・ファイナンス＆マネジメントのイベントで述べた。 フランクフルトの取締役会スポークスマンであるアクセル・ヘルマン氏に向けて、ホーネス氏は次のように付け加えた。「アクセル・ヘルマン氏もいずれ理解するだろうが、長期的には、選手を売却するたびにチームの基盤が失われていくのだ。5000万、6000万ユーロの移籍金が入るのは嬉しいことだが、その結果はどうなるのか？」
翻訳者：
「彼もいずれ理解するだろう」：ウリ・ヘーネスがブンデスリーガのライバルチームに移籍に関する助言を送る
ここ数年、アイントラハトほど高額で多くの選手を海外に売却したブンデスリーガのクラブは他にない。2023年にはランダル・コロ・ムアニが9500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ、2025年1月にはオマル・マルムシュが7500万ユーロでマンチェスター・シティへ、そして夏にはヒューゴ・エキティケが9500万ユーロでリヴァプールFCへと移籍した。
しかし、競技面では、アイントラハトは自らの目標に追いつくのに苦戦している。ブンデスリーガでは現在7位にとどまっており、チャンピオンズリーグとDFBポカールでは早期に敗退している。
ウリ・ヘーネス、ハリー・ケインについて：「今なら1億5000万ユーロで獲得するだろう」
一方、ホーネス率いるFCバイエルンが選手1人の移籍で得た金額は、これまで4500万ユーロを超えたことはない。この金額で、ロベルト・レヴァンドフスキがFCバルセロナへ（2022年）、ルーカス・エルナンデスがPSGへ（2023年）、マタイス・デ・リフトがマンチェスター・ユナイテッドへ（2024年）移籍した。
その一方で、FCバイエルンはブンデスリーガ史上最高額の移籍金記録を保持している。2023年、ミュンヘンのクラブはイングランドのストライカーに約1億ユーロを支払った。「今なら1億5000万ユーロで彼を買いたい」とホーネスは豪語した。「彼はバイエルン・ミュンヘンにとって夢のような存在だからだ。世界的な顔であり、 人柄も良く、我々のユース、18歳の選手たちにとっての模範だ。彼は彼らを温かく迎え入れ、ボールをどう蹴るべきかを教えてくれる。」
ウリ・ヘーネス、レアル・マドリードについて：「彼らのサッカーはそれほど上手くない」
ボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけていることを踏まえ、ホーネスはリーグ戦での連覇を確信している。DFBポカール準決勝のバイエル・レバークーゼン戦は「厳しい戦い」になるだろうとし、同様に、間近に迫ったチャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦も同様だと述べた。
「彼らのサッカーはそれほど素晴らしいものではないが、経験値は圧倒的で、コンディションも万全だ」とホーネスは語った。「勝ち進めると決めつけるのはまったくの傲慢だ。しかし、プレーのレベルという点では、今年ほど大きなチャンスがあったことは久しくなかった。」
アイントラハト・フランクフルトの記録的な退団者数
選手 移籍金 年 新所属クラブ ランダル・コロ・ムアニ 9500万ユーロ 2023 パリ・サンジェルマン ウーゴ・エキティケ 9500万ユーロ 2025 リヴァプールFC オマル・マルムシュ 7500万ユーロ 2025 マンチェスター・シティ ルカ・ヨヴィッチ 6300万ユーロ 2019 レアル・マドリード セバスチャン・ハラー 5000万ユーロ 2019 ウェストハム・ユナイテッド