むしろナゲルスマン監督は彼を擁護した。リュディガーは「賛否両論を呼ぶ」タイプであり、「他の選手よりも大げさに扱われている」のだと。ドイツ代表キャプテンのヨシュア・キミッヒもチームメイトを擁護した。「トニは当然ながら、我々にとって非常に重要な選手だ。 ドイツでは、ここ3、4年の間にトニが成し遂げてきたことを忘れてしまっているような気がする」と語った。リュディガーは「頼りになる存在であり、チームメイトとして心配したり、不安を感じたりすることなく、どの試合でも起用できる選手だ」という。レアル・マドリードのアルベロア監督は、その称賛をさらに一歩進めた。 「もし私に言わせてもらうなら、リュディガーの像を作って庭に置きたいくらいだ」と彼は語り、この教え子を「すべての人の手本」と評した。
リュディガーは、多くの人々から強い反応を引き出す選手であり、そのメンタリティには肯定的な面も否定的な面もある。また、彼が常に問題の張本人というわけではない。例えばスロバキア戦の後、彼だけでなくナムディ・コリンズやヨナタン・ターも、ネット上で正気とは思えない人々から人種差別的な侮辱を受けたことがあった。
それでも、チャンピオンズリーグ2度の優勝経験を持つ彼は責任を引き受け、改善を誓った。「今回の議論を通じて、私には責任があることを改めて認識した。その責任を、時として果たせていなかった。真剣かつ事実に基づいた批判は真摯に受け止めている。自分でも、明らかに度を越した場面があったことは自覚しているからだ。私は混乱の種になるのではなく、安定と安心感を与えたい」
33歳の彼が今後、代表チームやワールドカップでどのような役割を果たすかは、3月27日のスイス戦、3月30日のガーナ戦といった今後の国際試合ですでに明らかになるかもしれない。 ドイツ代表チームでの将来を左右する上で、これら2試合ほど重要な試合は、他の選手にはほとんどないだろう。しかし彼自身は、これらを冷静に受け止めており、仮に自分が外され、シュロッターベックやターが起用されることになっても、チームのために尽くすつもりだ。彼は『キッカー』誌に対し、その点を改めて強調した。
「ヨナとニコは今シーズン、非常に好調で、何よりも安定したプレーを見せている」とリュディガーは語ったが、同時に次のように明言した。「ワールドカップ期間中は、とにかく11人以上の選手が必要だ。ましてや今年の夏ならなおさらだ。過酷な環境に加え、移動の負担や試合数の増加も予想される。」
彼にとって確かなのは、「ユリアンが私を必要とするなら、先発であれベンチからであれ、結果を確実にするために私はそこにいる」ということだ。
この発言は、ナゲルスマン監督もきっと好意的に受け止めるだろう。