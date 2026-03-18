ムシアラの現在の怪我の状況を受け、FCBおよび関係する医療チームと協議した結果、この23歳の選手を招集しないことが決定された。「彼は現在、1週間のリハビリを終えたところだ。 ヴィンセント（バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督、編集部注）とユリアン（ナゲルスマン）もその件について意見交換している。彼は負傷しているため、代表チームには合流せず、回復に専念する。代表戦の中断期間が終われば、4月に我々と共にプレーし、W杯に向けたコンディションを整えるために、彼が再びフィットした状態で戻ってくることを願っている」と、エベルルはDAZNに対し語った。

これはあくまで予防措置である。ムシアラは先週、アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦（6-1）で、夏に負傷した左足首に負荷による反応を感じたため、土曜日のバイエル・レバークーゼン戦（1-1）および水曜夜の第2戦を欠場していた。

さらに、ムシアラは代表戦中断前の最後の試合となる土曜日のユニオン・ベルリン戦も、おそらく欠場することになる見込みだ。その後、ワールドカップまでコンディションを万全に戻す時間は残されているとはいえ、ムシアラにとっても、ナゲルスマン監督にとっても、代表招集外れはかなり悔しい結果だ。

何しろ、ドイツ代表監督は3月初旬の『キッカー』誌のインタビューで、バイエルンのスター選手であるムシアラと、同じく長期離脱中のカイ・ハヴェルツ（アーセナル）を、3月の国際試合には必ず招集したいと強調していたからだ。「彼らが3月に復帰するのは賢明だ。何しろ、彼らは永遠にも感じられるほど長い間、代表から離れていたのだから」 「ジャマルとは代表で10ヶ月以上会っていないし、カイとはそれ以上会っていない」とナゲルスマンは説明した。「それ以来我々が取り組んできたいくつかのことは、私との会話を通じて理論上しか知らない。だから彼らが再び合流することは非常に価値がある。そうでなければ、いずれ代表チームの中でリズムを取り戻すのが難しくなってしまうからだ」

ちなみに、ムシアラとは対照的に、バイエルンでチームメイトのレナート・カールは、今度の国際試合に参加し、A代表に初めて招集される見込みだ。ドイツ代表は3月27日にバーゼルでスイスと対戦し、その3日後にはシュトゥットガルトでガーナと対戦する。ナゲルスマン監督は木曜日の午後に招集メンバーを発表する予定だ。