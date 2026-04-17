スカイの報道によると、BVBはここ数週間、今夏にウェストハム・ユナイテッドのセンターバックを獲得する可能性を検討してきた。
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彼はVfBシュトゥットガルトの救済で重要な役割を果たした。BVBは移籍を希望するプレミアリーグのスター選手を獲得するのだろうか？
2028年まで契約があるにもかかわらず、降格危機のウェストハムを今季限りで退団し、新天地を求める意向だと報じられている。Skyによると、BVB以外にもブンデスリーガ複数クラブが注目し、プレミアリーグの他クラブも関心を示しているという。
ニクラス・ズーレが今季限りで移籍金なしで退団するため、ボルシア・ドルトムントは新センターバックの補強が急務だ。 さらに、エムレ・ジャンは前十字靭帯断裂で長期離脱中。ニコ・シュロッターベックは2031年まで契約延長したが、W杯後に一部強豪へ移籍できる条項があるという。
ただし、ウェストハムの降格が決まれば状況は一変。高額な移籍金が下がり、ドルトムントにとってチャンスになる。
- AFP
近々BVBへ？コンスタンティノス・マブロパノスがブンデスリーガに復帰する可能性
マヴロパノスはVfBシュトゥットガルトでブンデスリーガを経験。2018年にギリシャからアーセナルFCへ移籍し、2019/20後半は2部1.FCニュルンベルクへレンタルされた。 その後2年間シュトゥットガルトにレンタルされ、2020年夏に約400万ユーロで完全移籍した。
シュトゥットガルトでは3年間レギュラーとして活躍し、ブンデスリーガ80試合6得点を記録。2022/23シーズンには残留に大きく貢献し、ハンブルガーSVとのプレーオフ1stレグでも先制点を挙げて3-0の勝利を導いた。
2023年夏、ウェストハムは2000万ユーロの移籍金で獲得。加入後、彼は安定したパフォーマンスでチームに定着している。
今シーズンのコンスタンティノス・マヴロパノスの成績
ゲーム
29
ゴール
3
アシスト
0
イエローカード
2