彼はVfBシュトゥットガルトの救済で重要な役割を果たした。BVBは移籍を希望するプレミアリーグのスター選手を獲得するのだろうか？

2028年まで契約があるにもかかわらず、降格危機のウェストハムを今季限りで退団し、新天地を求める意向だと報じられている。Skyによると、BVB以外にもブンデスリーガ複数クラブが注目し、プレミアリーグの他クラブも関心を示しているという。

ニクラス・ズーレが今季限りで移籍金なしで退団するため、ボルシア・ドルトムントは新センターバックの補強が急務だ。 さらに、エムレ・ジャンは前十字靭帯断裂で長期離脱中。ニコ・シュロッターベックは2031年まで契約延長したが、W杯後に一部強豪へ移籍できる条項があるという。

ただし、ウェストハムの降格が決まれば状況は一変。高額な移籍金が下がり、ドルトムントにとってチャンスになる。