SCフライブルクとの延長戦の末2-1で勝ったVfBシュトゥットガルトは、ベルリンの決勝でFCバイエルン・ミュンヘンと戦う。序盤はセバスティアン・ホーネス監督の戦術が機能しなかった。マティアス・ギンターの活躍が光ったが、デニズ・ウンダフの活躍でチームは巻き返し、クラブ記録にまた一歩近づいた。 119分にはティアゴ・トマスが決勝点を奪った。
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彼はVfBシュトゥットガルトで歴史を刻むかもしれない。デニズ・ウンダフがクラブ記録を狙い、フライブルクからユリアン・ナーゲルスマン監督へアピールする。
リスクは大きいのに危険はない：セバスティアン・ホーネスの計画は、当分うまくいきそうにない
試合記録表を見た人は皆、少なからず首を傾げた。スカイとARDはホエネスに解説を求め、事態の説明を要求した。
その戦略とは？全面攻撃だ。VfBの監督は、バイエルンに2-4で敗れた前試合から4人を入れ替えた理由を、「ゴールを決められる選手をできるだけ起用したかった」と説明した。アンダフ、デミロヴィッチ、レウェリング、フューリッヒ、ナルテイを同時にピッチに送り出し、その意図は紙面上では実現された。 しかし前半は40分までシュトゥットガルトのシュートがフライブルクゴールを脅かさず、得点の気配は薄かった。それでも同点の可能性を残す猛攻の始まりでもあった。
それまでの期待ゴール（xG）は0.07だったが、ハーフタイム直前に急上昇し、最終的には4.25に達した。 しかし決定力不足で得点は生まれず。71分、途中出場したビラル・エル・カヌースの好アシストをウンダフが決め、ようやく均衡を破った。 後半はトマスと決勝点をアシストしたブアナニの投入も奏功した。
守備では3人の左利きを同時に起用。左に本来の左SBミッテルシュテット、中央にCBシャボット、右にヘンドリクスを配置した。 右サイドはレヴェリングとナルテイがカバーしたが、陣形が乱れる場面もあった。
立ち上がりの不安定さを乗り越えたフライブルクは徐々に勢いを取り戻し、セットプレーでネットを揺らした。ヴィンチェンツォ・グリフォのCKをマクシミリアン・エゲシュタインが頭で合わせ、相手陣からのアンジェロ・スティラーのバックパスがきっかけとなった。
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マティアス・ギンターからユリアン・ナーゲルスマンへの次なる応募書
アシストを決めたのはグリフォではなくギンターだった。センターバックの彼は、試合を観戦していたナーゲルスマン監督にさらにアピール。
32歳の彼は味方へ飛んできたほぼすべてのボールをクリア（14回）し、14回の1対1のうち9回を制した。ギンターはここ数週間、絶好調を維持している。
ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦のセルタ戦でも好パフォーマンスを見せ、ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは「完璧な試合」と絶賛した。 SCFのシュスター監督も「彼のプレーは完璧だった」と称え、FWマタノヴィッチは「自分が代表監督なら招集する。チーム成功の要だ」と語った。
それでもW杯代表入りの可能性は低い。代表51試合に出場した直近の試合は約3年前。ナゲルスマンがフリックから監督を引き継ぐ前だった。 3月の代表合宿では、ニコ・シュロッターベックとジョナサン・ターの定位置組に、アントニオ・リュディガーとヴァルデマール・アントンが加わった。2人は代表入りが確実視されている。マリック・ティアウも招集されたが出場機会はなく、代表入りは不透明だ。
ギンターは「失望する話し合いだった」と明かした。海外遠征の出場枠を争うシュトゥットガルトのシャボもまだ期待を寄せているが、ギンター自身は大きなチャンスがあるとは考えていない。「多くの監督の下でプレーし、戦術や守備の姿勢については理解しているつもりだ」
課題はボールを持ったときのプレーがやや粗い点だけだ。ヨーロッパリーグ制覇を果たせば、代表復帰は当然の流れとなるだろう。
驚異的な活躍！デニズ・ウンダヴがクラブ記録に迫る
ギンターは、ウンダフが得点を挙げるまでほとんど活躍できなかったことにも大きく貢献した。このフォワードは1対1のほとんどに敗れ、ミスパスを連発し、VfBのフィールドプレーヤーで最も多くのボールロストを記録した。
それでも彼は決定的な瞬間に現れた。本来得点圏ではない位置から、ナゲルスマン監督を苦言させない冷徹さで1－1の同点弾を叩き込んだ。29歳のこの選手は、得点力トップでドイツ代表としてW杯へ臨むだけでなく、運がよければクラブ記録でシーズンを締めくくるかもしれない。
今季24ゴール目で通算37ポイント（得点＋アシスト）とし、クラブ歴代2位に立った。1位は2008/09シーズンに35ゴール6アシストを記録したマリオ・ゴメスで、あと4ポイントで並ぶ。
本来ならさらに差を縮められた。ゴール後、ポストとSCF GKフロリアン・ミュラーの好守に阻まれ、延長でもポストが追加点を阻んだ（クリス・フューリッヒのシュート）。
前節バイエルン戦では自らゴメスに迫る機会を逃した。前々節ハンブルク戦でニコラス・カパルドと小競り合いとなり5枚目の警告を受けたうえ、PK失敗など決定機を活かせなかった。
残るチャンスはリーグ戦4試合とベルリンの決勝だけ。これらの試合は、高額年俸を要求すると言われるウンダフが新契約交渉でクラブ首脳に示す最後のメッセージにもなる。
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クラブ記録が危うい：デニズ・ウンダフとマリオ・ゴメスの比較
シーズン
選手
試合
ゴール
アシスト
合計ポイント
2008/09
マリオ・ゴメス
44
35
6
41
2025/26
デニズ・ウンダヴ
41
24
13
37