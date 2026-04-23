彼はVfBシュトゥットガルトで歴史を刻むかもしれない。デニズ・ウンダフがクラブ記録を狙い、フライブルクからユリアン・ナーゲルスマン監督へアピールする。

試合記録表を見た人は皆、少なからず首を傾げた。スカイとARDはホエネスに解説を求め、事態の説明を要求した。

その戦略とは？全面攻撃だ。VfBの監督は、バイエルンに2-4で敗れた前試合から4人を入れ替えた理由を、「ゴールを決められる選手をできるだけ起用したかった」と説明した。アンダフ、デミロヴィッチ、レウェリング、フューリッヒ、ナルテイを同時にピッチに送り出し、その意図は紙面上では実現された。 しかし前半は40分までシュトゥットガルトのシュートがフライブルクゴールを脅かさず、得点の気配は薄かった。それでも同点の可能性を残す猛攻の始まりでもあった。

それまでの期待ゴール（xG）は0.07だったが、ハーフタイム直前に急上昇し、最終的には4.25に達した。 しかし決定力不足で得点は生まれず。71分、途中出場したビラル・エル・カヌースの好アシストをウンダフが決め、ようやく均衡を破った。 後半はトマスと決勝点をアシストしたブアナニの投入も奏功した。

守備では3人の左利きを同時に起用。左に本来の左SBミッテルシュテット、中央にCBシャボット、右にヘンドリクスを配置した。 右サイドはレヴェリングとナルテイがカバーしたが、陣形が乱れる場面もあった。

立ち上がりの不安定さを乗り越えたフライブルクは徐々に勢いを取り戻し、セットプレーでネットを揺らした。ヴィンチェンツォ・グリフォのCKをマクシミリアン・エゲシュタインが頭で合わせ、相手陣からのアンジェロ・スティラーのバックパスがきっかけとなった。