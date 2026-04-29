彼はPSG相手に危険な賭けに出た！ヴィンセント・コンパニはバイエルン・ミュンヘンで不名誉な判決を免れた。

ライマーに代わりコンパニーとデイヴィスが起用された。なぜなのか？ライマーと相棒スタニシッチは、この素晴らしいシーズンの影の立役者だ。2人は激しい1対1で存在感を示し、攻撃の起点としても機能する。ライマーは今季15得点、スタニシッチも10得点を挙げている。

最近は2人の起用法ではなく、どちらが左でどちらが右でプレーするかが話題になる。「週1回はコーチングルームで議論している」とコンパニは明かした。 「コンラッドとスタニ、どちらが左でどちらが右に適しているか、誰にも分からない。2人のうち誰を左右どちらで起用すべきかと聞かれても、答えはほぼ不可能だ。これは贅沢な悩みだ」

しかしPSG戦でコンパニは、この「贅沢」を手放し、代わりにデイヴィスを起用した。左SBの定位置を確固たるものとしていたデイヴィスは、前十字靭帯断裂で数カ月離脱していた。 12月の復帰後は体調を崩しがちで移籍の噂も立ったが、最近は途中出場やリーグ2試合連続先発で調子を上げていた。ライマーとスタニシッチを温存するためだけの起用と思われたが、そうではなかった。