パリ・サンジェルマン対FCバイエルンのチャンピオンズリーグ準決勝。キックオフ約1時間前、パリのパルク・デ・プランスにペップ・グアルディオラの影が漂った。スタメン発表でFCバイエルンのメンバーからコンラッド・ライマーが外れ、アルフォンソ・デイヴィスが名を連ねたからだ。まさに、コアン・コニー！
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彼はPSG相手に危険な賭けに出た！ヴィンセント・コンパニはバイエルン・ミュンヘンで不名誉な判決を免れた。
必要ないのに、ヴィンセント・コンパニー監督は、ビッグマッチで成果を出してきた4バックを大一番で変更した。 この采配は、師であるペップ・グアルディオラを想起させる。カタルーニャ出身の名将は「試合が特別なら采配も特別に」と語った。バイエルン在任3年間、彼は試合を過度に分析し、時に誤った采配を振るった。
2014年のレアル・マドリードとの準決勝第2戦では、主力たちの要望を受け、シュヴァインシュタイガーとクロースのダブルボランチを採用。しかし第1戦の0-1逆転ならず、カウンターを受けて0-4で敗れた。 2年後のアトレティコ戦でも、ミュラーとリベリーをベンチに置き、ベルナトを起用。バイエルンは0-1で敗れ、またも敗退した。
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FCバイエルン：ライマーとスタニシッチは今シーズンの大躍進組だ
ライマーに代わりコンパニーとデイヴィスが起用された。なぜなのか？ライマーと相棒スタニシッチは、この素晴らしいシーズンの影の立役者だ。2人は激しい1対1で存在感を示し、攻撃の起点としても機能する。ライマーは今季15得点、スタニシッチも10得点を挙げている。
最近は2人の起用法ではなく、どちらが左でどちらが右でプレーするかが話題になる。「週1回はコーチングルームで議論している」とコンパニは明かした。 「コンラッドとスタニ、どちらが左でどちらが右に適しているか、誰にも分からない。2人のうち誰を左右どちらで起用すべきかと聞かれても、答えはほぼ不可能だ。これは贅沢な悩みだ」
しかしPSG戦でコンパニは、この「贅沢」を手放し、代わりにデイヴィスを起用した。左SBの定位置を確固たるものとしていたデイヴィスは、前十字靭帯断裂で数カ月離脱していた。 12月の復帰後は体調を崩しがちで移籍の噂も立ったが、最近は途中出場やリーグ2試合連続先発で調子を上げていた。ライマーとスタニシッチを温存するためだけの起用と思われたが、そうではなかった。
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ヴィンセント・コンパニはアルフォンソ・デイヴィスのスピードを活かした
デイヴィスを投入したコンパニーは、何よりもスピードを重視した。相手に合わせて戦術を調整し、自らの采配が批判されるリスクも承知だった。計画が失敗すれば、かつてグアルディオラが言われたように「采配ミス」との評価を受ける可能性もある。
前半終了間際にはデイヴィスが議論の余地のあるハンドでPKを献上し、ウスマン・デンベレに決められてパリが3－2とリードした。それ以外ではまずまずのプレーを見せ、スタジアムに漂ったグアルディオラの影はすぐに消えた。 布陣変更が妙手とはならなかったものの、「采配ミス」と断じるのは難しい。
デイヴィスは集中力を保ち、左サイドでデシレ・ドゥエを封じた。これは、右で2得点を許したスタニシッチよりもはるかに良い対応だった。さらに、自陣ペナルティエリアでのヘディングクリアからカウンターを発動し、それがミュンヘンの1-0となるPKにつながった。
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FCバイエルン：PSGとの第2戦、先発は誰？
出場停止のコンパニーの代役ダンクスは、ハーフタイムで交代。代わりに投入されたライマーも本調子ではなく、2－4の失点場面では守備が甘かった。 攻撃では積極的に関与したが、パス成功率は74％止まり。スタニシッチの75％はそれをわずかに上回っただけだ。一方、デイヴィスは96％とチーム最高だった。
来週水曜日の第2戦では、サイドバックの人選は不透明だ。コンパニ監督がパリ戦で精彩を欠いたスタニシッチをベンチに下げ、ライマーを右サイドバックで起用する可能性もある。彼は左右どちらでも十分に機能する。