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「彼はMFではない！」。グレアム・スーネス氏が、チェルシー戦勝利後のアーセナルMFデクラン・ライスに衝撃的な「ごまかし」批判を展開
スーネス、ライスの中盤での役割を痛烈批判
スーネスは、アーセナルが最近タイトル争いのライバルであるチェルシーに2-1で勝利した後、この27歳に厳しい言葉を向けた。元リヴァプール主将は、ピアーズ・モーガンの『Football Uncensored』で、ビルドアップ局面でライスが最終ライン近くまで下がる癖を分析。1億500万ポンドで加入したこの選手は、本来のMFというよりDFのようにプレーすることが多いと主張した。
ライスをイングランド最高の守備的MFだと認めつつも、スーネスは、最終ラインからノープレッシャーでボールを受けに行く傾向が、彼の全体的な影響力を大きく制限していると insistした。さらにこの評論家は、アーセナルのアンカーが欧州トップクラブのエリート守備的MFと同列に入るという見方を明確に否定した。
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辛辣な「不正行為」評価
スーネスは、このMFの低い位置取りを評価するにあたり、一切手加減しなかった。「彼がボールを持った最後尾の選手になっている場面を、どれだけ目にする？」と、モーガンに語った。「ビルドアップでは、彼が最後尾だ。2人のセンターバックの間、あるいはセンターバックとフルバックの間に入っている。彼が最後尾なんだ。多くの時間で、彼は中盤でプレーしていない。
「（キャリアの）2試合目か3試合目のホームゲームで、私は今のMFがみんなやるように最終ラインに下がった。年寄りのフットボールだよ。ずるいんだ。年寄りの中盤のプレーの仕方だ。プレッシャーのない状態でボールを受けて、それをフルバックにはたくだけだ」
守備面の感覚を称賛する一方で、スーネスは試合への影響力には疑問を呈した。「彼（ライス）は、試合に影響を与えるには低すぎる位置でプレーしている」とスーネスは続けた。「彼には十分なフットボールがないと思う。彼に何ができるかを言おう。今この国で最高の守備的MFだし、危険を察知する力がある。だが一方で、彼はいつもあの後ろの位置にいるんだ」
スーネスは、イングランド代表のこの選手にポジション変更が適している可能性にまで言及した。「それなら彼は中盤の選手じゃないだろう？ 彼はセンターバックかもしれない。ボールは君より速く動く。彼がボールを持って30ヤード運び、横にパスを出すのを私は見ている。キックはとても上手いし、体の開き方もいい。彼を嫌う理由は何もない。だが、現代の選手は少し繊細すぎる。批判はこういう選手たちの肩には簡単にはのしかからない。彼は完成されたMFではない」
ワールドカップでの失速とエリートとの比較
ライスがワールドクラスかどうかを問われると、スーネスは一蹴した。「彼がバルセロナ、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティでプレーできるかは分からない」とコメント。「そのポジションで最高を求めるなら、シティには2人いた。フェルナンジーニョとロドリだ。彼らは中盤でプレーしていた。次は彼をしっかり見てほしい。プレッシャーのない中で楽にボールを回収し、ガブリエウからの10ヤードのパスを受けて、横にさばくだけだ」
また、この評論家はこの夏のアルゼンチン戦でのイングランドのワールドカップ準決勝敗退についても、ライスに責任があるとした。「イングランドがアルゼンチン相手に1-0とした時、彼らはビビってしまった。『おい、今度はどうするんだ？』という感じだった。そして私はそれを、エンジンルームの中央でプレーしていたセントラルMFのデクラン・ライスと［エリオット］・アンダーソンのせいだと考えている」とスーネスは主張した。「彼らはチームを機能させられなかった。最終ライン4人と手をつなぐように下がってしまった」
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アーセナルの今後の課題
批判を受けながらも、ライスは今なおミケル・アルテタ監督率いるチームにとって極めて重要な存在である。チームは今季ここまで完璧なスタートを切り、プレミアリーグで2位につけている。アーセナルはタイトル防衛の船出として、コヴェントリー、アストン・ヴィラ、チェルシー相手に3連勝を収めた。
一方のアルテタ監督は、夏に7500万ポンドで加入したブルーノ・ギマランイスの存在により、中盤の要をローテーションできる余裕を手にした。ギマランイスはチェルシー戦でベンチスタートだった。アーセナルは水曜日にナポリとのチャンピオンズリーグで戦列復帰し、その後今週土曜日にはスタジアム・オブ・ライトに乗り込んでサンダーランドと対戦する。
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