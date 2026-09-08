スーネスは、このMFの低い位置取りを評価するにあたり、一切手加減しなかった。「彼がボールを持った最後尾の選手になっている場面を、どれだけ目にする？」と、モーガンに語った。「ビルドアップでは、彼が最後尾だ。2人のセンターバックの間、あるいはセンターバックとフルバックの間に入っている。彼が最後尾なんだ。多くの時間で、彼は中盤でプレーしていない。

「（キャリアの）2試合目か3試合目のホームゲームで、私は今のMFがみんなやるように最終ラインに下がった。年寄りのフットボールだよ。ずるいんだ。年寄りの中盤のプレーの仕方だ。プレッシャーのない状態でボールを受けて、それをフルバックにはたくだけだ」

守備面の感覚を称賛する一方で、スーネスは試合への影響力には疑問を呈した。「彼（ライス）は、試合に影響を与えるには低すぎる位置でプレーしている」とスーネスは続けた。「彼には十分なフットボールがないと思う。彼に何ができるかを言おう。今この国で最高の守備的MFだし、危険を察知する力がある。だが一方で、彼はいつもあの後ろの位置にいるんだ」

スーネスは、イングランド代表のこの選手にポジション変更が適している可能性にまで言及した。「それなら彼は中盤の選手じゃないだろう？ 彼はセンターバックかもしれない。ボールは君より速く動く。彼がボールを持って30ヤード運び、横にパスを出すのを私は見ている。キックはとても上手いし、体の開き方もいい。彼を嫌う理由は何もない。だが、現代の選手は少し繊細すぎる。批判はこういう選手たちの肩には簡単にはのしかからない。彼は完成されたMFではない」



