彼はFCB戦で夢のようなゴールを決めた！バイエルン・ミュンヘン、攻撃陣に予想外の補強か？

バイエルンは今夏、攻撃陣の補強を最優先している。求められているのは、ウイングやケインの控えとして柔軟に起用できる選手だ。

その点でゴードンは理想的な候補だったが、バイエルンと合意しながらも本人はバルセロナを選択。バルセロナはニューカッスルに最大8000万ユーロを支払う。

そこで浮上したのがサイバリだ。両ウイングと10番を主戦場とし、センターフォワードも可能なモロッコ代表は、バイエルンの求める条件にぴったり合う。

1月のCLグループ最終戦でPSVがバイエルンに1-2で敗れた際、サイバリは2トップの一角として同点弾を記録した。 25歳の彼は技術と得点力で強い印象を残した。

移籍金も予算内にとどまる見込みで、獲得へ前進する可能性が高まっている。