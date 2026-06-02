移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、FCBはアンソニー・ゴードンの獲得を逃した後、PSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリを新たな攻撃陣の補強候補としている。
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彼はFCB戦で夢のようなゴールを決めた！バイエルン・ミュンヘン、攻撃陣に予想外の補強か？
ロマーノ氏によると、バイエルンとサイバリの交渉はすでに進んでおり、ゴードンの移籍白紙を受けて加速している。同選手は「今夏バイエルンへ移籍したい」と語っているという。
アイントホーフェンとは2029年まで契約があるが、クラブが提示する移籍金について連絡を待っているという。バイエルン以外にもガラタサライやパリ・サンジェルマンも関心を示している。
- AFP
FCBの候補？イスマエル・サイバリがバイエルン戦で夢のようなゴールを決めた
バイエルンは今夏、攻撃陣の補強を最優先している。求められているのは、ウイングやケインの控えとして柔軟に起用できる選手だ。
その点でゴードンは理想的な候補だったが、バイエルンと合意しながらも本人はバルセロナを選択。バルセロナはニューカッスルに最大8000万ユーロを支払う。
そこで浮上したのがサイバリだ。両ウイングと10番を主戦場とし、センターフォワードも可能なモロッコ代表は、バイエルンの求める条件にぴったり合う。
1月のCLグループ最終戦でPSVがバイエルンに1-2で敗れた際、サイバリは2トップの一角として同点弾を記録した。 25歳の彼は技術と得点力で強い印象を残した。
移籍金も予算内にとどまる見込みで、獲得へ前進する可能性が高まっている。
イスマエル・サイバリはW杯で自身の価値を高められるか？
サイバリは、ベルギーの名門RSCアンデルレヒトとKRCゲンクでユース時代を過ごした。2020年にゲンクU-21からPSVセカンドチームへ移籍。好パフォーマンスを示し、2022/23シーズンにPSVエインドホヴェンのトップチームへ昇格した。
直近2シーズンではPSVのキープレーヤーとして国内リーグ制覇に貢献し、チャンピオンズリーグでもバイエルン戦で鮮やかな得点を挙げるなど存在感を示した。
FCBにとって厄介なのは、W杯でモロッコ代表のサイバリが好パフォーマンスを見せれば、その価値がさらに上がる可能性があることだ。北アフリカ代表では攻撃的MFとして定位置を確保し、年明けのアフリカネイションズカップでも重要な役割を果たした。 モロッコ代表はブラジルとのグループリーグ初戦で幕を開ける。スコットランド、ハイチも同組だが、目標は決勝トーナメント進出だ。
- Getty Images Sport
バイエルンが関心？PSVでのサイバリスの成績
ゲーム
142
ゴール
42
アシスト
29
タイトル
オランダリーグ3回、オランダカップ2回優勝