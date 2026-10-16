「彼はF1だ」代理人、財政面の不透明さと選手登録への懸念がニコ・ウィリアムズのバルセロナへの大型移籍を阻んだと明かす

ウィリアムズの代理人、フェリックス・タインタ氏は最近、『ロス・フラノス』のポッドキャストに出演し、注目を集めた移籍がなぜ実現しなかったのかを詳しく説明した。主な障害は、かねてから知られているバルセロナの財政問題と、膨れ上がった選手給与総額だったと明かした。

タインタ氏によると、クラブはラ・リーガへの選手登録が可能だと保証できなかったという。この受け入れがたい不確実性から、最終的にウィリアムズ側は交渉の席を離れた。

「バルセロナとは話し合っていた」とタインタ氏はポッドキャストで認めた。「協議を続けていたが、交渉が進む中で、ニコがこれ以上待っていられない段階に達した」