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「彼はF1だ」代理人、財政面の不透明さと選手登録への懸念がニコ・ウィリアムズのバルセロナへの大型移籍を阻んだと明かす
夏の大型移籍が破談に
バルセロナは2024年に才能豊かなFWの獲得を目指した後、昨年、ウィリアムズの獲得に本格的に乗り出した。スペインのクラブは、ウィリアムズを親友のヤマルとクラブでも共にプレーさせたいと強く望んでいた。しかし、この大型移籍は最終段階で破談となった。ウィリアムズは代わりにアスレティック・クルブに長期的な将来を託し、大型の契約延長にサインした。これにより2035年までビルバオに残ることとなった。
- AFP
代理人が登録への懸念を明かす
ウィリアムズの代理人、フェリックス・タインタ氏は最近、『ロス・フラノス』のポッドキャストに出演し、注目を集めた移籍がなぜ実現しなかったのかを詳しく説明した。主な障害は、かねてから知られているバルセロナの財政問題と、膨れ上がった選手給与総額だったと明かした。
タインタ氏によると、クラブはラ・リーガへの選手登録が可能だと保証できなかったという。この受け入れがたい不確実性から、最終的にウィリアムズ側は交渉の席を離れた。
「バルセロナとは話し合っていた」とタインタ氏はポッドキャストで認めた。「協議を続けていたが、交渉が進む中で、ニコがこれ以上待っていられない段階に達した」
不必要なリスクを冒そうとしない
代理人は、ウィリアムズが深刻な運営上の問題を抱えるクラブへの移籍によって、将来有望なキャリアを危険にさらすつもりはないと明言した。移籍の可能性に同意する前に、完全な確約を求めた。
「ニコはF1だ。私があなたの家に行くとしても、あなたの問題まで背負う必要はない」とタインタは続けた。「そのことをバルセロナに理解してもらった。一定の保証がなければ、ニコがそこへ行ってもプレーできないというリスクは冒せないと判断したんだ。
「ワールドカップが控えているかどうかは関係ない。実際には控えていたがね。彼は自分の仕事ができなければならないプロなんだ」
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アスレティック・クラブだけに集中して
ウィリアムズは大型の契約延長を経て、現在はアスレティック・クラブでのプレーに全力を注いでいる。今後数カ月でチームをリーグの順位表で押し上げ、得点数を伸ばしたいところだ。今季はラ・リーガ6試合に出場し、1得点を記録している。ビルバオのクラブは今週末、メスタージャでのバレンシア戦に向けて準備を進めている。ただ、スペイン人FWは最近、筋肉に問題を抱えており、出場するかどうかはまだ分からない。
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