本人はもう少し早く結果を知るだろう。一般公開まではあと12日だ。ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは5月21日にワールドカップ代表メンバーを発表する。
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彼はBVBでW杯出場へ全力を尽くした。果たしてナーゲルスマン監督は、ドイツ代表のトップスコアラーを本当にベンチに置くのか？
ボルシア・ドルトムントからはニコ・シュロッターベックとフェリックス・ンメチャの2人がドイツ代表に確定している。ヴァルデマール・アントンもW杯代表入りが濃厚だ。残る2枠は選出が不透明で、4試合出場のないカリム・アデイエミとマクシミリアン・バイアーが争う。
それでもバイアーが代表入りを危惧する必要があるのは、数字だけ見れば不思議だ。純粋なストライカーを除けば、彼はドイツで最も得点を挙げる選手だからだ。23歳のバイアーは今シーズン公式戦43試合で20ゴール（10得点・10アシスト）を記録している。
同じポジションのライバル、レロイ・サネ（16得点・アシスト）、ケビン・シャデ（11）、サイード・エル・マラ（17）、クリス・フューリッヒ（16）、アデイエミ（15）はいずれもこの数字に及ばない。 とはいえ、その差はわずか。ナゲルスマン監督が求めるのは、調和とバランスだ。数字だけで判断するのは早計だろう。
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マクシミリアン・バイアー：「ワールドカップでは、こういうものが必要なんだ」
しかしバイアーはその座を十分に勝ち取る価値がある選手だ。最後に代表でプレーしたのは10月13日の北アイルランド戦（1-0）だった。その後ナゲルスマン監督は彼を招集しなかった。それでもバイアーは動じず、2026年に6ゴール7アシストと爆発的な活躍を見せた。
さらにドルトムントのニコ・コヴァチ監督も「ワールドカップにはこういう選手が必要だ」と指摘した。彼が指したのは、バイヤーの高いプロ意識と驚異的なスタミナだ。代表7試合を経験した彼は、どのポジションでも毎試合驚異的なパフォーマンスを示す。
本来得意なセカンドストライカーではBVBで出場機会が少ないため、最近は左サイドで起用される。それでも疲れを知らずサイド全体を駆け回り、攻守で存在感を示す。
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ナゲルスマン監督はカウンター攻撃型のフォワードを1人か2人帯同するだろうか？
金曜のフランクフルト戦で3－2勝利を収めたバイアーは、2つの完璧なアシストを決めた。試合後、彼はスカイのインタビューに「僕にとって重要なことだ。ベストを尽くし、W杯が目標だ」と語った。
3月のDFB合宿では、ナゲルスマン監督が「現時点ではカウンター型ストライカー1人、多くて2人を招集する」と述べ、ベイヤーには「非常に高い成功率」があると認めた。
ナゲルスマンは、バイアーに複数の役割を任せられると見ており、それが他の候補との違いだ。彼は模範的なプロで、チームプレーヤーでもある。起用法が柔軟で、どんな役割も受け入れる。トラブルもなく、挑戦者としての立場を自覚している。
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バイエルはグナブリの負傷を好機と捉えるか？
ナゲルスマン監督が最近ベイヤーを起用しなかったことで、BVB内には波紋が広がっている。コヴァチ監督は2ヶ月前、ベイヤーを残留させた際「招集しないより、起用する理由の方がずっと多い」と語った。スポーツ部門責任者ラース・リッケンも「彼のここ数週間のパフォーマンスは傑出している」と評価した。
グナブリの負傷はベイヤーにとって好機だ。ナゲルスマンは穴埋めを迫られ、カウンター向きのストライカー2人を起用する可能性が高い。
バイヤーには土曜のブレーメン戦という最後のアピール機会が残されている。
その直後、バイヤーの電話が鳴るだろう。2024年3月にナゲルスマンから初めて代表に招集された際、彼は「とても緊張していた」「まともな言葉も出なかった」と明かしていた。今回は、代表監督からのメッセージが何であれ、状況は異なるはずだ。
BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日程 コンテスト 試合 5月16日 ブンデスリーガ ヴェルダー・ブレーメン対BVB 7月18日テストマッチ 親善試合 ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB 7月29日 親善試合 セレッソ大阪対BVB 8月1日 親善試合 FC東京 vs. BVB