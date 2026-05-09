本人はもう少し早く結果を知るだろう。一般にはあと12日待つ必要がある。5月21日、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップメンバーを発表する。
翻訳者：
彼はBVBでW杯出場へ全力を尽くした。果たしてナーゲルスマンはドイツ代表のトップスコアラーをベンチに置くのか？
ボルシア・ドルトムントからはニコ・シュロッターベックとフェリックス・ンメチャの2人がドイツ代表に確定している。ヴァルデマール・アントンもW杯代表入りが濃厚だ。残る2枠は選出が不透明で、4試合出場のないカリム・アデイエミとマクシミリアン・バイアーが争う。
それでもバイアーが代表入りを危惧されるのは統計上不可解だ。ストライカーを除けばドイツ人で最も得点を挙げており、公式戦43試合で20ゴール（10得点・10アシスト）を記録している。
同じポジションのライバル、レロイ・サネ（16得点・アシスト）、ケビン・シャデ（11）、サイード・エル・マラ（17）、クリス・フューリッヒ（16）、アデイエミ（15）はいずれもこの数字に及ばない。 とはいえ、差はわずか。ナゲルスマン監督が求めるのは調和とバランスであり、数字だけで判断するのは早計だ。
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マクシミリアン・バイアー：「ワールドカップでは、こういうものが必要なんだ」
しかしバイアーはその座を十分に勝ち取る価値がある選手だ。最後に代表でプレーしたのは10月13日の北アイルランド戦（1-0）だった。その後ナゲルスマン監督は彼を招集しなくなった。それでもバイアーは動じず、2026年には6ゴール7アシストと爆発的な活躍を見せた。
さらにドルトムントのニコ・コヴァチ監督も「ワールドカップにはこういう選手が必要だ」と絶賛。高いプロ意識と驚異的なスタミナが評価された。代表7試合で起用され、ポジションを問わず毎試合全力で走り続けている。
本来得意なセカンドストライカーではBVBで出場機会が少ないため、最近は左ウイングで起用される。それでもサイドを休みなく駆け回り、攻守で存在感を示す。
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ナゲルスマン監督はカウンター攻撃型のフォワードを1人か2人連れて行くのだろうか？
金曜日のフランクフルト戦（3-2）でバイヤーは2アシストを記録。「重要だ。W杯に向けてベストを尽くす」と試合後語った。
3月のDFB合宿では、ナゲルスマン監督が「現時点でカウンター型FWは1人、多くて2人招集する」と述べ、バイヤーには「非常に高い成功率」を評価していた。
ナゲルスマンは、バイアーに複数の役割を任せられると見ており、それが他の候補との違いだ。彼は模範的なプロで、チームプレーヤーであり、どんな役割も受け入れる。トラブルを起こさず、挑戦者としての立場も理解している。
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バイエルはグナブリの負傷を好機とできるか？
ナゲルスマン監督が最近ベイヤーを起用しなかったことで、BVB内には波紋が広がっている。コヴァチ監督は2ヶ月前、ベイヤーを残留させた際「招集しないより、起用する理由の方がずっと多い」と語った。スポーツ部門責任者ラース・リッケンも「彼のここ数週間のパフォーマンスは傑出している」と評価した。
セルジュ・グナブリーの負傷はベイヤーにとって好機だ。ナゲルスマンは穴埋めを迫られ、カウンター向きのストライカー2枚起用も選択肢に浮上している。
バイヤーには土曜のブレーメン戦という最後のアピール機会が残されている。
その直後、バイヤーの電話が鳴るだろう。2024年3月にナゲルスマンから初めて代表に招集された際、彼は「とても緊張していた」「まともな言葉も出なかった」と明かしていた。今回は、代表監督からのメッセージが何であれ、状況は異なるはずだ。
BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日程 コンテスト 試合 5月16日 ブンデスリーガ ヴェルダー・ブレーメン対BVB 7月18日テストマッチ 親善試合 ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB 7月29日 親善試合 セレッソ大阪対BVB 8月1日 親善試合 FC東京対BVB