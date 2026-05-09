彼はBVBでW杯出場へ全力を尽くした。果たしてナーゲルスマンはドイツ代表のトップスコアラーをベンチに置くのか？

ボルシア・ドルトムントからはニコ・シュロッターベックとフェリックス・ンメチャの2人がドイツ代表に確定している。ヴァルデマール・アントンもW杯代表入りが濃厚だ。残る2枠は選出が不透明で、4試合出場のないカリム・アデイエミとマクシミリアン・バイアーが争う。

それでもバイアーが代表入りを危惧されるのは統計上不可解だ。ストライカーを除けばドイツ人で最も得点を挙げており、公式戦43試合で20ゴール（10得点・10アシスト）を記録している。

同じポジションのライバル、レロイ・サネ（16得点・アシスト）、ケビン・シャデ（11）、サイード・エル・マラ（17）、クリス・フューリッヒ（16）、アデイエミ（15）はいずれもこの数字に及ばない。 とはいえ、差はわずか。ナゲルスマン監督が求めるのは調和とバランスであり、数字だけで判断するのは早計だ。