ユナイテッドにとって午後はさらに悪い方向へ向かった。自陣ペナルティーエリア内での混戦の末、フラムにとっては悪夢のような先制点が生まれた。カルヴィン・バッシーの低いシュートをGKセンネ・ラメンスがうまく処理し切れず、最後はリサンドロ・マルティネスが意図せず自陣ゴールへ押し込んでしまった。

キャリックは失点の内容についても冷静さを保ち、プレミアリーグの激しい戦いの中では、ああした出来事は避けられないことも多いと認めた。『あの失点は、ああいう失点のひとつだ。選手たちは“今日はそういう日だ”と思ってもおかしくなかったが、私はその後の反応が本当に気に入っている。最後は勝つところまでいきかけた。もちろん勝利をつかみに来たし、試合の流れや終わり方を踏まえれば、そこはポジティブに受け止めている』と、『Sky Sports』に語った。

さらに『BBC Sport』に対してユナイテッド指揮官は、フラムの先制点につながる場面で自身のチームにFKが与えられていてもおかしくなかったとの見方も示した。『最初にマテウス［クーニャ］へのファウルがあったかもしれないし、そこは議論の余地があると思う。シュートは誰かを通ってきたし、かなり素早く起きたことだった。ああいう場面で、かなり多くのことが私たちに不利に働いている。それでもありがたいことに、この試合からわずかでも何かを持ち帰ることができた』。