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「彼は3度のビッグセーブを見せた」 マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドがフラムに勝てなかった理由にベルント・レノの活躍を挙げる
レノ、ユナイテッドの圧力に屈せず存在感示す
キャリックはフラムと1-1で引き分けた後、いら立ちを隠せない様子を見せ、敵地で勝ち点3を取り切れなかった最大の理由としてレノの存在を挙げた。この結果、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕5試合で勝ち点わずか5にとどまり、2014-15シーズンに記録したこの時点での最低タイ記録に並んだ。
試合を振り返ったキャリックは、この結果にもかかわらず、自分たちは勝ち点3を手にするだけの内容だったと感じていた。『Sky Sports』に対し、「勝つべき試合だったと思うし、勝つのに十分なチャンスをつくったと思う」と語った。
さらにフラムのGKのパフォーマンスを直接指摘し、キャリックはこう続けた。「たぶん相手のGKだろう。今日のセーブは本当に素晴らしかった。おそらく3本はビッグセーブがあった。こちらはポストに2回当てたし、多くのチャンスもあった。もちろん勝てなかったことには満足していないが、確かに得るものはある」
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クレイヴン・コテージでの奇妙なつまずき
ユナイテッドにとって午後はさらに悪い方向へ向かった。自陣ペナルティーエリア内での混戦の末、フラムにとっては悪夢のような先制点が生まれた。カルヴィン・バッシーの低いシュートをGKセンネ・ラメンスがうまく処理し切れず、最後はリサンドロ・マルティネスが意図せず自陣ゴールへ押し込んでしまった。
キャリックは失点の内容についても冷静さを保ち、プレミアリーグの激しい戦いの中では、ああした出来事は避けられないことも多いと認めた。『あの失点は、ああいう失点のひとつだ。選手たちは“今日はそういう日だ”と思ってもおかしくなかったが、私はその後の反応が本当に気に入っている。最後は勝つところまでいきかけた。もちろん勝利をつかみに来たし、試合の流れや終わり方を踏まえれば、そこはポジティブに受け止めている』と、『Sky Sports』に語った。
さらに『BBC Sport』に対してユナイテッド指揮官は、フラムの先制点につながる場面で自身のチームにFKが与えられていてもおかしくなかったとの見方も示した。『最初にマテウス［クーニャ］へのファウルがあったかもしれないし、そこは議論の余地があると思う。シュートは誰かを通ってきたし、かなり素早く起きたことだった。ああいう場面で、かなり多くのことが私たちに不利に働いている。それでもありがたいことに、この試合からわずかでも何かを持ち帰ることができた』。
クーニャが土壇場で同点勝ち点1をもたらす
時計の針が90分に近づく中、ユナイテッドの絶え間ない圧力はついにマテウス・クーニャの一撃で実を結んだ。アタッカーが約18メートルの位置から放ったシュートは、フラムDFダビド・アフェングルーバーに大きく当たってコースが変わり、それまで攻略不能だったレノはなすすべなく、ボールはコーナーへと収まった。
試合のいくつかの時間帯でチームに切迫感が欠けていたとの指摘があったものの、キャリックは選手たちのアプローチと運動量を擁護した。チームが受け身だったのではないかと問われると、こう答えた。「私はそうは思わなかった。あなたはそう思ったか？ フットボールは難しいゲームだ。前半は多くの時間帯で試合をコントロールしていた。これはプレミアリーグであり、常に自分たちの思い通りに進められない時間帯もある。試合全体を通して完全に支配することを期待するのは、このリーグでは誰にもできないことだと思う」
- AFP
代表ウィークに向けた教訓
この結果、マンチェスター・ユナイテッドは開幕から5試合で勝ち点わずか5の12位となり、オールド・トラッフォードで求められる期待を大きく下回るスタートとなった。しかし、国内シーズンが代表ウインドーによる中断期間に入る中、キャリックは今後の土台となる構造的なポジティブ要素があると強調している。
パフォーマンスに関する総括の最後に、キャリックは自身の指導下にあるチームがなお発展段階にあると強調した。指揮官は「今日の内容から得られるものは多いと思う。同時に、多くを学ぶこともできると思う。いくつかの点ではもっと良くならなければならない。それは非常にはっきりしている。ただ、今日は良い兆候もいくつかあった」と述べた。
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