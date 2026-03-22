スカイの報道によると、SVエルバースベルクのニルス＝オレ・ブック氏が、ドルトムントの首脳陣の間で候補として検討されている。ドイツ2部リーグで昇格を目指す同クラブにおいて、この40歳の氏はスポーツディレクターを務めている。
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彼は2部リーグのクラブと契約中だ！BVBでセバスティアン・ケールの後任として、意外な名前が浮上している
「分析的な仕事ぶり、冷静で戦略的な指導スタイル、そして賢明な選手層の構築」により、ブックはここ数年で業界内で高い評価を確立しており、そのためすでにVfLヴォルフスブルクやボルシア・メンヒェングラートバッハからも注目されていたとされる。
しかし、彼はブンデスリーガからのオファーを断り、代わりにエルバースベルクとの契約を延長した。その理由の一つとして、より大きなクラブでの仕事を目指していたとも伝えられている。そのチャンスが、今まさに「シュヴァルツゲルベン（黒と黄色）」で訪れようとしている。
エルバースベルクにおいて、ブックは現在のスポーツ面での成功の立役者の一人と見なされている。 昨夏、フィスニック・アスラニがTSGホッフェンハイムへのレンタル復帰など、有力選手の退団があったにもかかわらず、40歳の彼はザールラント州のクラブで強力なチームを編成し、34節中27節を終えた時点で2部リーグの順位表2位につけており、ブンデスリーガ昇格の可能性も十分にある。
BVBがスポーツディレクターのケールを突然解任
BVBは日曜日の午後、これまでのスポーツディレクターとの契約を解除した。 スポーツ部門のマネージングディレクター、ラース・リッケン氏は、「夏こそが変化のための適切な時期だった」と述べ、「双方が準備を整えられるよう、セバスティアン氏の職務を即時終了させることで合意した」と語った。ケール氏は「当クラブに多大な貢献をしてくれた。その献身的な姿勢に対し、我々は深く感謝している」と付け加えた。
2018年から4年間、ケールはBVBのプロ選手部門の責任者を務め、その間にドルトムントは2021年のDFBポカール（ドイツカップ）優勝を果たした。 2022年夏、元BVBプロ選手であるケールはスポーツディレクターの職に就き、2024年には「黒と黄」のチームはチャンピオンズリーグの決勝に進出した。ケールは長い間、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケの後継者と見なされていたが、その誰もが憧れるトップの座に就いたのはリッケンだった。
「ボルシア・ドルトムントは私の人生の半分を共に歩んできた存在であり、この素晴らしいクラブには並々ならぬ愛着を抱いています。 それでも、BVBにとっても私にとっても、新たな道を歩む時が来たという感覚を、私たちは共に抱くようになりました」と、選手として13年間ドルトムントで過ごしたケールは語った。最近、46歳の彼がハンブルガーSVのスポーツディレクターに就任する可能性についての噂があったが、BVB内での昇進は、その状況下では不可能だった。
BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）