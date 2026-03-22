BVBは日曜日の午後、これまでのスポーツディレクターとの契約を解除した。 スポーツ部門のマネージングディレクター、ラース・リッケン氏は、「夏こそが変化のための適切な時期だった」と述べ、「双方が準備を整えられるよう、セバスティアン氏の職務を即時終了させることで合意した」と語った。ケール氏は「当クラブに多大な貢献をしてくれた。その献身的な姿勢に対し、我々は深く感謝している」と付け加えた。

2018年から4年間、ケールはBVBのプロ選手部門の責任者を務め、その間にドルトムントは2021年のDFBポカール（ドイツカップ）優勝を果たした。 2022年夏、元BVBプロ選手であるケールはスポーツディレクターの職に就き、2024年には「黒と黄」のチームはチャンピオンズリーグの決勝に進出した。ケールは長い間、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケの後継者と見なされていたが、その誰もが憧れるトップの座に就いたのはリッケンだった。

「ボルシア・ドルトムントは私の人生の半分を共に歩んできた存在であり、この素晴らしいクラブには並々ならぬ愛着を抱いています。 それでも、BVBにとっても私にとっても、新たな道を歩む時が来たという感覚を、私たちは共に抱くようになりました」と、選手として13年間ドルトムントで過ごしたケールは語った。最近、46歳の彼がハンブルガーSVのスポーツディレクターに就任する可能性についての噂があったが、BVB内での昇進は、その状況下では不可能だった。