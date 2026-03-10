プレミアリーグで16位、降格圏からわずか1ポイント差、6試合連続未勝利のスパーズは、開始22分で0対4とリードされていた。
彼は2つの大きなミスを犯しました！トッテナム・ホットスパーは、わずか17分後にゴールキーパーをピッチから降ろしました。
ロンドンチームは16分間に4点を失った。0対3となった時点で、これまで3試合すべてで敗戦したイゴール・トゥドール監督は、もう十分だと判断した。
47歳の監督は、ゴールキーパーのアントニン・キンスキーを交代させ、ググリエルモ・ヴィカリオを投入した。ヴィカリオは、もともとトッテナムでレギュラーのゴールキーパーだが、意外にもこの試合はベンチスタートだった。
この措置は、キンスキーの2つの重大なミスによって必要となった。22歳のキンスキーは、マルコス・ジョレンテの0対1のゴール（6分）で、ボールを持ったまま滑ってしまい、そのミスをホームチームが早い段階でリードに繋げた。
しかし、チャンピオンズリーグのノックアウトステージに初めて出場した22歳の選手にとって、事態はさらに厳しいものとなった。キンスキーは、無害なバックパスをミスし、そのミスをジュリアン・アルバレスが感謝して受け止め、3点目となるゴールを決めた（15分）。次の中断後、トゥドールはゴールキーパーを交代させた。
彼は落胆した様子でピッチを去り、目に涙を浮かべていた。ロッカールームに向かう途中、2人のコーチが彼に近づき、2025年1月にスラヴィア・プラハから1650万ユーロの移籍金で加入したこのチェコ人選手を慰めた。
それ以来、キンスキーはスパーズで12試合に出場し、19失点を記録した。今シーズンは、カップ戦に2試合出場しただけだった。彼が初めてチャンピオンズリーグの舞台に立ったのは、プラハでグループステージ予選の4試合に出場したときだった。
