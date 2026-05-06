レンタル移籍中の選手育成を担う人材を採用する構想は、セバスティアン・ケール前監督時代からあった。ドルトムントは、レンタル選手の実力を十分に引き出せていない。そこで、育成組織からより多くの若手がトップチームへ昇格できるよう、新任スタッフを公募した。 公募では300名超の応募者の中から選ばれた。

45歳のヒレの職務は、レンタル移籍中の選手を継続的にサポートし、移籍交渉の段階からレンタル先がBVBの選手に最適かどうかを確認することだ。