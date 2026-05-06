『Sport Bild』によると、新マネージャーは元プロ選手のセバスティアン・ヒレ氏。ボルシア・ドルトムントのレンタル選手をサポートし、ユースからトップチームへの昇格を促進する。
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彼は「銀食器」の世話を任されることになる：オーレ・ブックがBVBに新たな役職を創設
レンタル移籍中の選手育成を担う人材を採用する構想は、セバスティアン・ケール前監督時代からあった。ドルトムントは、レンタル選手の実力を十分に引き出せていない。そこで、育成組織からより多くの若手がトップチームへ昇格できるよう、新任スタッフを公募した。 公募では300名超の応募者の中から選ばれた。
45歳のヒレの職務は、レンタル移籍中の選手を継続的にサポートし、移籍交渉の段階からレンタル先がBVBの選手に最適かどうかを確認することだ。
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セバスティアン・ヒレはかつてBVBでプレーしていた
ヒレはプロ選手としてVfLボーフムやアルミーニア・ビーレフェルトで2.ブンデスリーガを経験し、2007～2010年はボルシア・ドルトムントのセカンドチームでもプレーした。
UEFA Aライセンスを持つ彼は、2015年の現役引退後、アルミーニアでマーケティングや代表取締役補佐などを務め、2016～2023年はアシスタントコーチを担当した。 今回の就任は、ブックSDがユースアカデミー責任者のポール・シャフランと協議して決定した。
今季ドルトムントはブンデスリーガ2位で、ディアント・ラマイ（24歳、1.FCハイデンハイム）、ジュリアン・デュランヴィル（20歳、FCバーゼル）、コール・キャンベル（20歳、1899ホッフェンハイム）、キェル・ヴェーテン（20歳、VfLボーフム）の4選手をレンタル移籍させている。