スカイによると、FCバイエルンは来夏、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンを獲得するため「非常に具体的な」交渉を行っている。移籍専門家のサシャ・タヴォリエリも、両クラブの接触を報じていた。
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彼は「理想の候補」だ。FCバイエルンが驚きの大型移籍を計画している。
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FCバイエルンはアンソニー・ゴードンを「最有力候補」視している。
25歳の同選手は、現在「替えの利かない」ルイス・ディアスのバックアップとして左ウイングの空席を埋める「最有力候補」だ。コロンビア人選手はほぼ無敵で、やむを得ない場合や出場停止を除き休まない。
今季は公式戦41試合に出場し、23得点18アシストを記録。負傷による欠場は一度もなく、出場時間3355分はチーム6番目だ。
スピード、ドリブル、得点力を備えたゴードンは、バイエルンにとって魅力的な選手だ。彼は攻撃のほぼすべてのポジションをこなせ、今季ニューカッスルでは左ウイングとセンターフォワードを務めた。レンタル中のニコラス・ジャクソンが今夏退団するため、ハリー・ケインの後ろには再び穴が生まれる。
ただし、センターフォワード候補は他にもいる。フリーで獲得できるドゥシャン・ヴラホヴィッチが最近よく取り沙汰され、ゴードンのチームメイト、ニック・ウォルテマデの状況も注視されている。
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FCバイエルンは、自前の若手選手を育成する新たな移籍戦略を採用している。
ゴードンは公式戦46試合で17ゴール5アシストを記録。本人はバイエルン移籍に前向きだが、スカイによるとニューカッスルは放出を否定。2030年までの契約で、2023年に4600万ユーロでエバートンから加入した。 スカイによると、移籍金は少なくとも6000万ユーロとされている。
また、資金力のあるイングランドの複数クラブも関心を示しており、アーセナルは最大9200万ユーロの移籍金を用意しているという。
バイエルンは中長期的な人材戦略として、レナート・カールやアレクサンダル・パブロヴィッチのようにクラブ育成選手を起用し、ユース出身の才能を最高レベルへ引き上げる方針を採っているため、この高額移籍金は方針に合わない。 新監督のヴィンセント・コンパニーは、この方針に最適な指導者とされ、今夏ハノーファー96から復帰するノエル・アセコをレオン・ゴレツカの後継として中盤で起用する構えだ。
同じ考えで、ディアスの控えには内部昇格が検討されており、今季ハイデンハイムへレンタル中のアリジョン・イブラヒモビッチが夏に復帰し、その役割を担う可能性がある。