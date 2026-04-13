25歳の同選手は、現在「替えの利かない」ルイス・ディアスのバックアップとして左ウイングの空席を埋める「最有力候補」だ。コロンビア人選手はほぼ無敵で、やむを得ない場合や出場停止を除き休まない。

今季は公式戦41試合に出場し、23得点18アシストを記録。負傷による欠場は一度もなく、出場時間3355分はチーム6番目だ。

スピード、ドリブル、得点力を備えたゴードンは、バイエルンにとって魅力的な選手だ。彼は攻撃のほぼすべてのポジションをこなせ、今季ニューカッスルでは左ウイングとセンターフォワードを務めた。レンタル中のニコラス・ジャクソンが今夏退団するため、ハリー・ケインの後ろには再び穴が生まれる。

ただし、センターフォワード候補は他にもいる。フリーで獲得できるドゥシャン・ヴラホヴィッチが最近よく取り沙汰され、ゴードンのチームメイト、ニック・ウォルテマデの状況も注視されている。