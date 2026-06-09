彼は「特に気に入っている」ようだ。FCバイエルンは、またしても移籍市場でビッグネームを獲得する絶好のチャンスを掴んだ。

しかし、バイエルン・ミュンヘンでは当初、この移籍話は難航するかもしれない。センターバックのデイオット・ウパメカノとヨナタン・ターは堅いコンビを組み、キム・ミンジェもかつて彼らに敗れ控えに回った。

韓国代表はビセックの移籍可否を握る。夏に彼が退団すれば移籍金が得られ、枠も空く。そこで初めてバイエルンはインテル所属のディフェンダー交渉を本格化できる。 複数メディアは、キムと伊藤宏樹に適切なオファーがあれば移籍を許可すると報じており、キムには3000万ユーロ、伊藤には2000万ユーロの移籍金が設定されているという。キムはすでにユヴェントスへの移籍を承諾したとも伝えられる。

右SBも競争が激しく、コンラート・ライマーとヨシップ・スタニシッチが左右を交互に務め、特にライマーは右で好パフォーマンスを示した。 ライマーの契約は2027年までで、難航していた契約延長交渉は現在順調と報じられている。