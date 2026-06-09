イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテル・ミラノのヤン・ビセックはドイツ最多優勝クラブへの移籍が可能になった。 同紙によると、25歳のセンターバックはバイエルンの関心に喜びを感じ、「ブンデスリーガで初めてレギュラーとしてプレーし、チャンピオンズリーグ出場を目指すチームでプレーできることに特に魅力を感じている」という。
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彼は「特に気に入っている」ようだ。FCバイエルンは、またしても移籍市場でビッグネームを獲得する絶好のチャンスを掴んだ。
しかし、バイエルン・ミュンヘンでは当初、この移籍話は難航するかもしれない。センターバックのデイオット・ウパメカノとヨナタン・ターは堅いコンビを組み、キム・ミンジェもかつて彼らに敗れ控えに回った。
韓国代表はビセックの移籍可否を握る。夏に彼が退団すれば移籍金が得られ、枠も空く。そこで初めてバイエルンはインテル所属のディフェンダー交渉を本格化できる。 複数メディアは、キムと伊藤宏樹に適切なオファーがあれば移籍を許可すると報じており、キムには3000万ユーロ、伊藤には2000万ユーロの移籍金が設定されているという。キムはすでにユヴェントスへの移籍を承諾したとも伝えられる。
右SBも競争が激しく、コンラート・ライマーとヨシップ・スタニシッチが左右を交互に務め、特にライマーは右で好パフォーマンスを示した。 ライマーの契約は2027年までで、難航していた契約延長交渉は現在順調と報じられている。
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バイエルン移籍で、ビセックは代表でも存在感を示せるか？
ミュンヘンでレギュラー入りを狙うビッセックの意気込みは注目に値する。 しかし彼はミラノでも同じ難局を乗り越えた。インザーギからチブへ監督交代したインテルでは、セリエAの序盤8試合中7試合でベンチスタートながら、チャンピオンズリーグでは出場機会を得ていた。
しかし10月末、状況は一変。マヌエル・アカンジ、アレッサンドロ・バストーニと並ぶ3バックの要として定着し、スクデットとコッパ・イタリアの2冠に貢献した。 それでもドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はW杯代表に彼を選ばず、最後のCB枠はニューカッスルのマリック・ティアウが獲得した。
W杯を逃しただけに、ドイツ復帰は大きな魅力だ。国内で代表監督にアピールし、1試合しかない代表経験を増やして地位を確立したい。
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バイエルンとビセック：側近が移籍の鍵か？
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、チヴ監督はビセックを手放すつもりはなかった。ステファン・デ・フライ、フランチェスコ・アチェルビ、マッテオ・ダルミアンの退団が予定されており、ドイツ人DFの役割はさらに重要になるからだ。しかしインテルは守備陣再強化のため資金調達が必要で、ビセック放出もやむを得ないと判断した。
後任候補は2人。1人はユベントス育ちのサッスオーロDFタリク・ムハレモヴィッチで、もう1人はウディネーゼDFウマル・ソレだ。
2人とも獲得には計5000万ユーロが必要とされ、ビセックには4000万ユーロ以上のオファーがあれば交渉に応じる構えだ。代理人をジョヴァンニ・ブランキーニに変更したことで、ビセックがミラノでの移籍を検討している可能性は高い。
ブランキーニはバイエルンでも知られた存在で、同クラブの多数の取引で仲介役を務めてきた。彼の代表的な成果は2013年のペップ・グアルディオラ招聘だ。 2020年のレロイ・サネ（マンチェスター・シティからバイエルン）の移籍でも仲介した。彼はウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲら監督委員会の側近とされ、クラブ内でも影響力を持つ。
ただし、PSVのサイバリやフランクフルトのブラウンの例のように、交渉がすぐ本格化する可能性は低い。ビセック本人も「まずは休みたい。その後考える」と語っている。