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Julian BrandtGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

彼は「希望リストのトップ」に名を連ねている：BVBを去ったジュリアン・ブラントは、クラブの絶対的なレジェンドとなるだろうか？

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ジュリアン・ブラントの去就は？来季の所属先はまだ決まっていない。現在、スペイン移籍が有力視されている。

マルカ』紙によると、ブラントはアトレティコ・マドリードの最優先獲得候補で、アントワーヌ・グリーズマンの後継者と期待されている。グリーズマンは今シーズン限りでチームを離れ、MLSのオーランド・シティへ移籍する。

BVBとの契約延長がなく移籍金フリーとなるブラントは、スポーツディレクターのマテウ・アレマニーが注視する来季の後継者最有力候補だ。ただし、候補は彼だけではない。 

  • Julian BrandtGetty

    BVB退団後、ブラントは海外移籍を示唆

    29歳の彼は去就について「多くの案があるが、全てが良いわけではない。急ぐ必要もない」と述べ、海外移籍の可能性に言及した。その一方で、「ヨーロッパ中を飛び回り、突然あらゆるクラブと交渉するのは現クラブにフェアでない」とも語った。

    ブンデスリーガ残留の可能性も残っている。「何も排除しないが、優先度はある。順を追って考える」と語った。以前、SVヴェルダー・ブレーメンが興味を示したとも報じられた。

    レバークーゼンのフェルナンド・カロ代表がBVB退団時にブラントに接触し、一時復帰報道もあった。だがスポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは即座に否定した。 我々にはイボ・マザという有望な選手がおり、彼は今後数年間でさらに成長する。そのため、ユリアンの件は我々にとって話題にならない」と語った。 

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  • Leon GoretzkaGetty Images

    アトレティコ・マドリードもバイエルンのレオン・ゴレツカ獲得に動いている

    ブラントに加え、アトレティコは今夏にフリーとなるレオン・ゴレツカの獲得も視野に入れている。冬にも獲得を 시도したが、ゴレツカがバイエルンで今シーズンを終えたいと希望したため失敗した。

    しかし夏も引き抜きの可能性は低いとされ、本人はプレミアリーグ志向。ただ、移籍専門家のジャンルカ・ディ・マルツィオは最近、ゴレツカの気持ちがセリエAに向いていると伝えた。

    関心を示すクラブの中で現在最も熱心なのはACミランだ。 同氏によると、31歳のゴレツカがミランと契約する「前向きな兆候」が増えているという。現時点ではミランが最も交渉を進めているとされ、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は3年契約・年俸500万ユーロのオファーを報じた。

  • ユリアン・ブラントとレオン・ゴレツカのパフォーマンスデータと統計

    プレイヤー試合ゴールアシスト出場時間
    ユリアン・ブラント371131,934
    レオン・ゴレツカ42342,029