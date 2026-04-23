『マルカ』紙によると、ブラントはアトレティコ・マドリードの最優先獲得候補で、アントワーヌ・グリーズマンの後継者と期待されている。グリーズマンは今シーズン限りでチームを離れ、MLSのオーランド・シティへ移籍する。
BVBとの契約延長がなく移籍金フリーとなるブラントは、スポーツディレクターのマテウ・アレマニーが注視する来季の後継者最有力候補だ。ただし、候補は彼だけではない。
『マルカ』紙によると、ブラントはアトレティコ・マドリードの最優先獲得候補で、アントワーヌ・グリーズマンの後継者と期待されている。グリーズマンは今シーズン限りでチームを離れ、MLSのオーランド・シティへ移籍する。
BVBとの契約延長がなく移籍金フリーとなるブラントは、スポーツディレクターのマテウ・アレマニーが注視する来季の後継者最有力候補だ。ただし、候補は彼だけではない。
29歳の彼は去就について「多くの案があるが、全てが良いわけではない。急ぐ必要もない」と述べ、海外移籍の可能性に言及した。その一方で、「ヨーロッパ中を飛び回り、突然あらゆるクラブと交渉するのは現クラブにフェアでない」とも語った。
ブンデスリーガ残留の可能性も残っている。「何も排除しないが、優先度はある。順を追って考える」と語った。以前、SVヴェルダー・ブレーメンが興味を示したとも報じられた。
レバークーゼンのフェルナンド・カロ代表がBVB退団時にブラントに接触し、一時復帰報道もあった。だがスポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは即座に否定した。 我々にはイボ・マザという有望な選手がおり、彼は今後数年間でさらに成長する。そのため、ユリアンの件は我々にとって話題にならない」と語った。
ブラントに加え、アトレティコは今夏にフリーとなるレオン・ゴレツカの獲得も視野に入れている。冬にも獲得を 시도したが、ゴレツカがバイエルンで今シーズンを終えたいと希望したため失敗した。
しかし夏も引き抜きの可能性は低いとされ、本人はプレミアリーグ志向。ただ、移籍専門家のジャンルカ・ディ・マルツィオは最近、ゴレツカの気持ちがセリエAに向いていると伝えた。
関心を示すクラブの中で現在最も熱心なのはACミランだ。 同氏によると、31歳のゴレツカがミランと契約する「前向きな兆候」が増えているという。現時点ではミランが最も交渉を進めているとされ、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は3年契約・年俸500万ユーロのオファーを報じた。
|プレイヤー
|試合
|ゴール
|アシスト
|出場時間
|ユリアン・ブラント
|37
|11
|3
|1,934
|レオン・ゴレツカ
|42
|3
|4
|2,029