29歳の彼は去就について「多くの案があるが、全てが良いわけではない。急ぐ必要もない」と述べ、海外移籍の可能性に言及した。その一方で、「ヨーロッパ中を飛び回り、突然あらゆるクラブと交渉するのは現クラブにフェアでない」とも語った。

ブンデスリーガ残留の可能性も残っている。「何も排除しないが、優先度はある。順を追って考える」と語った。以前、SVヴェルダー・ブレーメンが興味を示したとも報じられた。

レバークーゼンのフェルナンド・カロ代表がBVB退団時にブラントに接触し、一時復帰報道もあった。だがスポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは即座に否定した。 我々にはイボ・マザという有望な選手がおり、彼は今後数年間でさらに成長する。そのため、ユリアンの件は我々にとって話題にならない」と語った。