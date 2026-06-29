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「彼は魔法のような選手だ」――アレクサンダー・イサクが、その実力を証明し、リヴァプールでの記録的な1億2500万ポンドという移籍金を正当化するために必要なもの
イサクは1億2500万ポンドの移籍金でリヴァプールに移籍し、4得点を挙げた。
移籍金1億2500万ポンド（約1億6500万ドル）で加入したイサクには大きな期待が寄せられていた。リヴァプールの赤いユニフォームで迎える2年目は、彼への要求がさらに高まる。背番号9を背負う彼にとって、2026-27シーズンに本来の調子を取り戻すことは不可欠だ。
昨季はチームも苦戦し、プレミア制覇から1年でアルネ・スロット監督が解任された。新体制では一貫したパフォーマンスが求められる。
イサクはその先頭に立つ必要がある。忍耐は現代サッカーでは希少だが、彼は北米W杯での出場を飛躍のきっかけにしたいと考えている。その目標は、グループリーグ初戦のチュニジア戦ですでに達成された。
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イサクがアンフィールドで移籍金の価値を示す方法
彼は現在、キリアン・ムバッペ率いるフランス代表と対戦する一方で、来季のイングランドでの活躍も意識している。イサクが2026-27シーズンに20ゴール以上決めて「不快な質問」を避けるべきか問われた際、同胞のシュヴァルツはベティニアとの提携のもとGOALにこう語った。 「最も重要なのは、次のフランス戦で得点することだ。そしてW杯で良い経験を積むこと。今は先を見すぎず、スウェーデン代表としてのW杯に集中すべきだ。
とはいえ、彼がプレシーズンを最初からフルにこなせるかは興味深い。それは大きな助けになるだろう。彼自身も、もっと多くの試合に出場できると感じているはずだ。怪我に悩まされ、リヴァプールのような名門への移籍もあり、プレッシャーもかかっていた。
「彼は魔法のような選手だ。ただ、怪我をせずに毎週プレーし続けられるかどうかが鍵だ。それができれば、リヴァプールにとって素晴らしい戦力になるだろう。」
残留か移籍か：次の移籍市場でエランガに何が待ち受けているのか？
昨夏、アイザックがニューカッスルを去ろうとしていた頃、代表チームメイトのアンソニー・エランガが到着ロビーを通りかかった。マンチェスター・ユナイテッドやノッティンガム・フォレストでプレーした俊足のウインガーも、今季は1ゴール3アシストと苦戦していた。
クラブが損失を最小限に抑えるため放出するとの見方もあり、移籍の噂が再燃している。 シュワルツは、ニューカッスルが不本意なシーズンだったと指摘した。
「彼らは優れた選手を擁しているが、その力を発揮できなかった。今シーズン、彼らはトップチームであることを証明したい。私は彼らの体制、選手、監督を高く評価している。彼らが素晴らしいサッカーができることも知っている。
シーズン半分が不振だったからといって、必ずしもクラブを変える必要はない。時には、選手間の連携を築くために残留し、挑戦し続ける必要がある。
「1年目はうまくいかないこともあるが、意欲と飢えがあれば2年目は大成功できる。あのシーズンは単発的なものであり、私たちが知るニューカッスルのレベルではなかった。選手たちを残し、本来持つパフォーマンスを発揮し続ければ、彼らは大きな脅威となるだろう。」
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2026年ワールドカップ：スウェーデンの次はムバッペ率いるフランス
スウェーデンは火曜日、ワールドカップラウンド32で強豪フランスと対戦する。この試合後、グラハム・ポッター監督率いるチームは夏休みに入れるかもしれない。
大会がいつ終わろうと、2人はクラブに戻り好印象を残そうとする。シーズン序盤で結果を出すには、プレシーズンが重要だからだ。