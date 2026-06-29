昨夏、アイザックがニューカッスルを去ろうとしていた頃、代表チームメイトのアンソニー・エランガが到着ロビーを通りかかった。マンチェスター・ユナイテッドやノッティンガム・フォレストでプレーした俊足のウインガーも、今季は1ゴール3アシストと苦戦していた。

クラブが損失を最小限に抑えるため放出するとの見方もあり、移籍の噂が再燃している。 シュワルツは、ニューカッスルが不本意なシーズンだったと指摘した。

「彼らは優れた選手を擁しているが、その力を発揮できなかった。今シーズン、彼らはトップチームであることを証明したい。私は彼らの体制、選手、監督を高く評価している。彼らが素晴らしいサッカーができることも知っている。

シーズン半分が不振だったからといって、必ずしもクラブを変える必要はない。時には、選手間の連携を築くために残留し、挑戦し続ける必要がある。

「1年目はうまくいかないこともあるが、意欲と飢えがあれば2年目は大成功できる。あのシーズンは単発的なものであり、私たちが知るニューカッスルのレベルではなかった。選手たちを残し、本来持つパフォーマンスを発揮し続ければ、彼らは大きな脅威となるだろう。」