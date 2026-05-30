FCバイエルンにおけるユリアン・ナーゲルスマンの時代は、2021年夏にRBライプツィヒから移籍し、2023年春に解任された。その突然の交代は驚きだった。後任のトーマス・トゥヘルもミュンヘンで長期的な成功は収められなかった。
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「彼は非常に意欲的だった」。FCバイエルンは、早くからユリアン・ナーゲルスマンをミュンヘンに招きたかった。
2015年、バイエルンはホッフェンハイムのオーナー、ディートマー・ホップ氏に断られていなければ、どうなっていただろうか。 当時、FCBは若き監督候補に注目し、ミュンヘンへの招へいを画策していた。これは、元テクニカルディレクター、ミヒャエル・レシュケがt-onlineのポッドキャスト『Nagelsmann – The Youngest One』で明かした。
レシュケは「地元出身の彼にとって、これは素晴らしい話だった。ペップ・グアルディオラ率いる組織でU-19監督を務めるため、彼はミュンヘン移籍に非常に意欲的だった」と語っている。
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ユリアン・ナーゲルスマンは2015年にバイエルン・ミュンヘンへ？ウリ・ヘーネスは尽力したが実らなかった
この構想にウリ・ヘーネスも賛同し、親交のあるTSGオーナー、ホップに計画を伝えた。しかしホップは「絶対に無理だ。彼は残留する。我々は彼とまだ多くのことを成し遂げるつもりだ」と説明し、計画は頓挫した。
ホップは当時からナゲルスマンを将来のプロ監督と目しており、2016年冬に28歳にしてその座に就いた。2019年にRBライプツィヒへ移籍し、2年後にバイエルンへ。2022年にはバイエルンをドイツリーグ優勝に導いた。