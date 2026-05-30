「彼は非常に意欲的だった」。FCバイエルンは、早くからユリアン・ナーゲルスマンをミュンヘンに招きたかった。

2015年、バイエルンはホッフェンハイムのオーナー、ディートマー・ホップ氏に断られていなければ、どうなっていただろうか。 当時、FCBは若き監督候補に注目し、ミュンヘンへの招へいを画策していた。これは、元テクニカルディレクター、ミヒャエル・レシュケがt-onlineのポッドキャスト『Nagelsmann – The Youngest One』で明かした。

レシュケは「地元出身の彼にとって、これは素晴らしい話だった。ペップ・グアルディオラ率いる組織でU-19監督を務めるため、彼はミュンヘン移籍に非常に意欲的だった」と語っている。