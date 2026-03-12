Goal.com
「彼は電話の嵐に襲われている！」FCバイエルンは新しいイビツァ・オリッチを獲得するのか？

FCバイエルンは、ヨーロッパの次の才能ある選手を注目しているようだ。NKオシエクのフォワード、アントン・マトコヴィッチは、その活躍により複数のクラブ、その中にはドイツの記録的な優勝チームも含まれていると思われる、の関心を集めている。

FCバイエルンは、ヨーロッパ中から若くてエキサイティングな選手を常に探しています。今、クロアチア出身の才能ある選手がミュンヘンの注目を浴びているようです。NKオシエクのアントン・マトコビッチです。

  • この攻撃選手は、クロアチアの1部リーグで注目を集めています。NKオシエクは現在降格争いという厳しいシーズンを送っていますが、マトコビッチは注目を集めることに成功しました。20歳の彼は、今シーズンこれまでに全大会で14試合に出場し、1ゴールと1アシストを記録しています。

    この若手ストライカーがすでに複数のクラブの注目を浴びていることは、オシエクのロベルト・スペハル会長自身が認めています。クロアチアの新聞「スポーツケ・ノヴォスティ」に対して、同会長は、この選手をめぐる現在の騒ぎについて次のように述べています。

    「彼は、ディナモ、ハイドゥク、バイエルンなど、さまざまなクラブのマネージャーから電話が殺到している。彼の頭はドラムのように鳴っているだろう。クラブの関係者が24時間体制で彼に付き添い、今後の展開を見守らなければならないだろう」

  • バイエルンに新たなオリッチ？マトコヴィッチが注目される

    母国では、マトコヴィッチはすでに有名な同胞、イヴィツァ・オリッチと比較されています。元クロアチア代表選手は、2009年から2012年までFCバイエルンと契約し、すぐに観客の人気者となりました。この期間、オリッチはミュンヘンのために合計80試合に出場し、23ゴールを記録しました。

    同様の特質が、今やマトコビッチにも認められています。U-21代表選手である彼は、典型的なセンターフォワードではありません。その代わりに、彼のメンタル、高い走力、そしてやや深い位置からの攻撃が、彼の大きな特徴となっています。クロアチアのクラブとの契約は、2027年夏まで継続しています。

  • 2025/26 シーズン、アントン・マトコヴィッチの NK オシエクでの成績：

    公式戦得点アシスト出場時間
    1411862
