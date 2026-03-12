「彼は電話の嵐に襲われている！」FCバイエルンは新しいイビツァ・オリッチを獲得するのか？

この攻撃選手は、クロアチアの1部リーグで注目を集めています。NKオシエクは現在降格争いという厳しいシーズンを送っていますが、マトコビッチは注目を集めることに成功しました。20歳の彼は、今シーズンこれまでに全大会で14試合に出場し、1ゴールと1アシストを記録しています。

この若手ストライカーがすでに複数のクラブの注目を浴びていることは、オシエクのロベルト・スペハル会長自身が認めています。クロアチアの新聞「スポーツケ・ノヴォスティ」に対して、同会長は、この選手をめぐる現在の騒ぎについて次のように述べています。

「彼は、ディナモ、ハイドゥク、バイエルンなど、さまざまなクラブのマネージャーから電話が殺到している。彼の頭はドラムのように鳴っているだろう。クラブの関係者が24時間体制で彼に付き添い、今後の展開を見守らなければならないだろう」