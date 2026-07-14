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「彼は間違いなく素晴らしい選手になる」―アレクシス・マッカリスターがリヴァプール移籍が噂されるメキシコの若手ジルベルト・モラについてコメント。
マック・アリスター、モラとの関連報道について見解を述べる
リヴァプールのMFは、同クラブとメキシコ代表モラとの関連を巡る憶測について語った。17歳の新星は2026年W杯での活躍で世界的に注目されるティーンエイジャーとなった。
メキシコの放送局「クラロ・スポーツ」の取材を受けたマック・アリスターは、この若手がアンフィールドに加入する可能性について問われた。アルゼンチン出身の同選手はこう語った。「正直、その件については何も見ていませんでした。 ただ、リヴァプールと噂されるなら、彼には確かな実力がある証拠だ」と語った。
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メキシコの若き天才をめぐる争い
ティフアナの立場とFIFAの規定
モラが所属するティフアナは、彼の価値を認識している。代理人のラファエラ・ピメンタ氏は、高値での売却を目指しつつ、「彼が成長できる理想的な場所」を探すとも語った。
モラは最近2029年までの新契約にサインしたが、将来的な移籍を見据えた市場価値保護の目的もあるとみられる。
ただしFIFA規定により、10月の18歳誕生日を迎えるまで海外移籍はできない。そのためリヴァプールなど興味を示すクラブは、来季加入へ向け事前契約を検討する見込みだ。
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リヴァプールがモラを獲得したい理由
スカウトレポートは、モラを卓越した技術と広い視野を持つ選手と評価している。クラブと代表で65試合に出場しており、年齢以上にトップレベルでの経験を持つ。リヴァプールにとっては、再構築中の中盤への長期投資となる。
リーガMXからプレミアリーグへのステップアップは大きな挑戦だが、リヴァプールには若手育成の実績がある。獲得が決まった場合、メキシコ人選手がイングランドのトップリーグに挑む前に、欧州でのレンタル移籍で適応をサポートする可能性もある。
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