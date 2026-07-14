リヴァプールのMFは、同クラブとメキシコ代表モラとの関連を巡る憶測について語った。17歳の新星は2026年W杯での活躍で世界的に注目されるティーンエイジャーとなった。

メキシコの放送局「クラロ・スポーツ」の取材を受けたマック・アリスターは、この若手がアンフィールドに加入する可能性について問われた。アルゼンチン出身の同選手はこう語った。「正直、その件については何も見ていませんでした。 ただ、リヴァプールと噂されるなら、彼には確かな実力がある証拠だ」と語った。