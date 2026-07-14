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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

「彼は間違いなく素晴らしい選手になる」―アレクシス・マッカリスターがリヴァプール移籍が噂されるメキシコの若手ジルベルト・モラについてコメント。

アレクシス・マクアリスター
リヴァプール
ジルベルト・モラ
プレミアリーグ

リヴァプールがメキシコの若手ジルベルト・モラ獲得の噂が絶えない中、アレクシス・マッカリスターが彼についてコメントした。アルゼンチン代表MFは、今夏国際舞台で躍進したモラに関する移籍説に言及した。

  • マック・アリスター、モラとの関連報道について見解を述べる

    リヴァプールのMFは、同クラブとメキシコ代表モラとの関連を巡る憶測について語った。17歳の新星は2026年W杯での活躍で世界的に注目されるティーンエイジャーとなった。

    メキシコの放送局「クラロ・スポーツ」の取材を受けたマック・アリスターは、この若手がアンフィールドに加入する可能性について問われた。アルゼンチン出身の同選手はこう語った。「正直、その件については何も見ていませんでした。 ただ、リヴァプールと噂されるなら、彼には確かな実力がある証拠だ」と語った。

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    メキシコの若き天才をめぐる争い

    リヴァプールだけでなくアーセナルもモラを注視している。クラブ・ティフアナ所属のこの若手MFは代表で12試合に出場し評価が急上昇。複数のポジションをこなせるため欧州の強豪が獲得を争う。

    獲得競争は激化必至で、レアル・マドリードとバルセロナも関心を示している。マンチェスター・ユナイテッドは移籍金が3400万ポンド（4500万ドル）超と見積もられ、費用高騰を理由に撤退した。


  • ティフアナの立場とFIFAの規定

    モラが所属するティフアナは、彼の価値を認識している。代理人のラファエラ・ピメンタ氏は、高値での売却を目指しつつ、「彼が成長できる理想的な場所」を探すとも語った。

    モラは最近2029年までの新契約にサインしたが、将来的な移籍を見据えた市場価値保護の目的もあるとみられる。

    ただしFIFA規定により、10月の18歳誕生日を迎えるまで海外移籍はできない。そのためリヴァプールなど興味を示すクラブは、来季加入へ向け事前契約を検討する見込みだ。

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  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    リヴァプールがモラを獲得したい理由

    スカウトレポートは、モラを卓越した技術と広い視野を持つ選手と評価している。クラブと代表で65試合に出場しており、年齢以上にトップレベルでの経験を持つ。リヴァプールにとっては、再構築中の中盤への長期投資となる。

    リーガMXからプレミアリーグへのステップアップは大きな挑戦だが、リヴァプールには若手育成の実績がある。獲得が決まった場合、メキシコ人選手がイングランドのトップリーグに挑む前に、欧州でのレンタル移籍で適応をサポートする可能性もある。

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