トッテナムOBがトゥドール監督のアプローチを非難
シャーウッドはトゥドールの短期間の指揮について厳しい評価を下した。元ユヴェントス監督は2月初旬に暫定監督に任命されたが、降格の懸念が高まる中、期待された新監督効果は全く現れなかった。
トッテナムは現在29試合で29ポイントを獲得し16位に沈み、ノッティンガム・フォレストとウェストハム・ユナイテッドの両チームにわずか1ポイント差で危うく上回っている。さらに追い打ちをかけるように、スパーズは直近5試合で連敗中だ。これはウェストハムが最近2勝2分け1敗で8ポイントを獲得している状況とは対照的である。
シャーウッドは、イングランドサッカーの厳しい現実がテュードルを完全に不意打ちにしたと考えている。元ユヴェントス監督は、トッテナム指揮官としてこれまで3試合すべてで敗戦を喫している。『スカイスポーツ』のインタビューで、元トッテナムMF兼コーチはこう述べた。「プレミアリーグの競争に真っ向から直面させられたんだと思う。簡単じゃない。これは厳しい競争だ」。
さらにシャーウッドはトゥドールの態度を批判し、監督に必要な経験が欠けていると示唆した。
「タッチラインで途方に暮れているように見える。彼は何も分かっていなかった。彼は『来季もプレミアリーグに残留することを100％保証する』と言っていたのに、『選手は十分にフィットしていない、攻撃も中盤も守備も良くない、負傷選手を復帰させる必要がある』と言い始めた」
プレミアリーグ残留をかけた残り9試合を前に、シャーウッドは強権的な指導スタイルこそが現在のスパーズのロッカールームに最も不要だと主張する。彼はコーチが言い訳を止めるべきだと強調し、「与えられた状況で最善を尽くすしかない」と述べた。
「今健康な選手たちに集中し、彼らを奮い立たせるべきだ。棒で叩いてやるようなやり方で勢いがつくわけがない。降格の危機が迫っている状況ではなおさらだ。彼らを抱擁してやる必要がある。最善の解決策を見つけ、我々がどう戦うかについて分かりやすい答えを与えねばならない。これが我々の戦い方だ」
スタジアムで危機が深まる中、クラブの過去の人物が救世主候補として浮上し始めている。2001年から2003年にかけてチームを指揮した真のクラブの象徴、グレン・ホドルは、少年時代から応援するチームが現在の窮地を脱する手助けをするため、復帰に前向きな姿勢を示した。
木曜日のクリスタル・パレス戦敗北前に「Could It Be Magic」ポッドキャストで語った68歳の元監督は、クラブとの絆を振り返った。「実際に（復帰は）魅力的だと思う」とホドルは述べた。「特にトッテナムは私のクラブだ。8歳の頃から応援してきた。人生の大きな部分を占めていた」。
また、自身初の監督就任時についてこう付け加えた。「政治的にも財政的にも、資金はなかった。確かに、私が引き受けると言われた内容とは違っていた」。
トゥドール監督は、火曜夜に行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦アウェー・アトレティコ・マドリー戦で、自身の肩にかかるプレッシャーを和らげたいと考えている。
