シャーウッドは、イングランドサッカーの厳しい現実がテュードルを完全に不意打ちにしたと考えている。元ユヴェントス監督は、トッテナム指揮官としてこれまで3試合すべてで敗戦を喫している。『スカイスポーツ』のインタビューで、元トッテナムMF兼コーチはこう述べた。「プレミアリーグの競争に真っ向から直面させられたんだと思う。簡単じゃない。これは厳しい競争だ」。

さらにシャーウッドはトゥドールの態度を批判し、監督に必要な経験が欠けていると示唆した。

「タッチラインで途方に暮れているように見える。彼は何も分かっていなかった。彼は『来季もプレミアリーグに残留することを100％保証する』と言っていたのに、『選手は十分にフィットしていない、攻撃も中盤も守備も良くない、負傷選手を復帰させる必要がある』と言い始めた」