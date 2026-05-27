スロット監督の後任候補を語る際、マーフィーは市場の多くの名前を飛び越し、パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケを招聘する大胆なアイデアを提示した。このスペイン人監督はフランスで成果を上げ、PSGを2年連続でCL決勝に導いている。

マーフィーはプレミアリーグの魅力がエンリケをリーグ・アンから引き離すと見込み、「彼を獲得するためなら大金を投じても惜しくない」と語った。 「もしエンリケが再びチャンピオンズリーグを制したら、彼に何ができるというのか。毎週勝てる三流リーグでは退屈だろう。彼にとって楽しみはチャンピオンズリーグだけだ。もっと大きな挑戦を求めているはずだ」