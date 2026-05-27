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Jürgen KloppGetty Images
Donny Afroni

翻訳者：

「彼は退屈しているに違いない」。リヴァプールには、ユルゲン・クロップの「ヘビーメタル・フットボール」を蘇らせるため、名監督獲得に大金を投じるべきだとの声も。

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アルネ・スロット
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リヴァプールの元MFダニー・マーフィーは、クラブにPSGのルイス・エンリケ監督獲得のため「惜しみなく資金を投じよ」と進言した。アルネ・スロット監督への圧力は高まるばかりだ。タイトルを簡単に手放した今季のプレミアリーグを受け、アンフィールドでのオランダ人監督の去就に疑問が浮上している。

  • タイトル防衛に失敗し、スロットが批判されている。

    リヴァプールは今季プレミアリーグ5位に終わり、スロット監督はスタンドとロッカールームから激しい批判を受けた。チャンピオンズリーグ出場権は得たが、タイトル防衛は期待外れで、交代を求める声が高まっている。

    talkSPORTKick Off』に出演したマーフィーは「スロットが来季好スタートを切らなければ、また批判が噴出する」と予測する。 彼は補強に大きな決定権を持たないが、加入選手には何らかの意見は言えるはずだ。それでも序盤8試合で5〜6位に留まれば、解任は避けられない」

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    ルイス・エンリケ、理想の後任

    スロット監督の後任候補を語る際、マーフィーは市場の多くの名前を飛び越し、パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケを招聘する大胆なアイデアを提示した。このスペイン人監督はフランスで成果を上げ、PSGを2年連続でCL決勝に導いている。

    マーフィーはプレミアリーグの魅力がエンリケをリーグ・アンから引き離すと見込み、「彼を獲得するためなら大金を投じても惜しくない」と語った。 「もしエンリケが再びチャンピオンズリーグを制したら、彼に何ができるというのか。毎週勝てる三流リーグでは退屈だろう。彼にとって楽しみはチャンピオンズリーグだけだ。もっと大きな挑戦を求めているはずだ」

  • クロップ時代の復活

    アンフィールドの熱心なサポーターの主な不満は、ユルゲン・クロップの「ヘビーメタル・フットボール」から戦術が変化した点だ。マーフィーは、PSGのスタイルとクロップのアプローチには共通点があると指摘。ルイス・エンリケがチームにそのエネルギッシュなアイデンティティを取り戻す最適任者だと主張している。

    元ミッドフィルダーの彼はこう説明する。「リヴァプールのファンとしてPSGの試合を見れば、『こうやってプレーしてほしい』と感じるはずだ。PSGはクロップのチームに少し似ている。世界有数のビッグクラブなら、最高の選手を獲得すべきだ。」

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    アンフィールドで広がる溝

    スロット監督は2024-25シーズンにプレミアリーグ初優勝を果たしたが、その後は急激に低迷。優勝シーズンは4敗だったリヴァプールは、今季12敗を喫し、監督の去就を巡る騒動が拡大している。マーフィー氏は「ファンと監督の関係はすでに修復不能だ」と指摘する。

    マーフィーは「騒ぎは大きくなる一方だ」と付け加えた。「シーズン終盤に勝ったり良いプレーを見せたりすれば収まるかもしれないが、現実はむしろ悪化している」

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