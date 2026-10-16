「彼は退団した方がいい！」エンバペとのコンビが機能せず、レアル・マドリーにヴィニシウス売却を求める声

このFWの苦しい時期を象徴したのが、スタディオ・オリンピコで行われた最近のローマとのチャンピオンズリーグの一戦だった。マドリーが1-3とリードを許す中、モウリーニョ監督はヴィニシウスがボールを失ってローマの2点目につながったことを受け、60分を迎える直前に容赦なく交代させた。代わって投入されたエンドリッキとアルダ・ギュレルがすぐに流れを変え、エンドリッキ、カルロス・エスピ、アントニオ・リュディガーが見事な逆転劇を完成させた。

ヴィニシウスは早い時間帯での交代に明らかに不満を示し、後に、常にプレーしたい自分が交代させられて怒るのは「当然のこと」だと認めた。

さらに、ビジャレアル戦での退場を受け、ラ・リーガで突然4試合の出場停止処分を科されたことが、彼の不満に拍車をかけた。ヴィニシウスは通知の遅さに困惑したと認め、出場停止の連絡を受けたのは「スタジアムに着いたちょうどその時」だったと明かした。



