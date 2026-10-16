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翻訳者：
「彼は退団した方がいい！」エンバペとのコンビが機能せず、レアル・マドリーにヴィニシウス売却を求める声
モウリーニョの新時代、ヴィニシウスにとっては足踏み
レアル・マドリーは今夏、復帰したジョゼ・モウリーニョ監督の下で新たな一歩を踏み出した。ヴィニシウスも、長引く交渉とアーセナルが関わる長期にわたる移籍騒動を経て、最終的に長期契約を結んだ。しかし、ベルナベウでの将来を確かなものにしたにもかかわらず、ブラジル人ウインガーは調子を大きく落としている。
契約にサインして以来、かつての輝かしいプレーを再現できずにいる。問題の大きな要因は、同じくスターFWのエンバペとのピッチ上での連係が振るわないことにあり、外部からのプレッシャーも強まっている。
- AFP
「この提携は成功したとは言えない」
元フランス代表のデサイーは、beIN Sports（RM4Arab経由）で、両FWを残す判断が正しかったのか疑問を呈した。また、チームのバランスを改善するため、レアル・マドリーは南米出身のスター選手を放出すべきだったとの考えを示した。
「レアル・マドリーはヴィニシウスを退団させるべきだったと思う。他の選手を探す必要がある」とデサイーは語った。「キリアン・エンバペとヴィニシウスの連係がまた話題になっている。この連係は成功したとは言えない」
「だから、分析者としての個人的な意見では、彼は退団した方がいいと思う。そうすれば、自分に向けられた否定的な考えや意見をすべて払拭できるのか、見てみたい」
ローマで不満が爆発
このFWの苦しい時期を象徴したのが、スタディオ・オリンピコで行われた最近のローマとのチャンピオンズリーグの一戦だった。マドリーが1-3とリードを許す中、モウリーニョ監督はヴィニシウスがボールを失ってローマの2点目につながったことを受け、60分を迎える直前に容赦なく交代させた。代わって投入されたエンドリッキとアルダ・ギュレルがすぐに流れを変え、エンドリッキ、カルロス・エスピ、アントニオ・リュディガーが見事な逆転劇を完成させた。
ヴィニシウスは早い時間帯での交代に明らかに不満を示し、後に、常にプレーしたい自分が交代させられて怒るのは「当然のこと」だと認めた。
さらに、ビジャレアル戦での退場を受け、ラ・リーガで突然4試合の出場停止処分を科されたことが、彼の不満に拍車をかけた。ヴィニシウスは通知の遅さに困惑したと認め、出場停止の連絡を受けたのは「スタジアムに着いたちょうどその時」だったと明かした。
- IPA Sport
エル・クラシコを欠場
モウリーニョ監督は今後、今季初のクラシコを含む国内リーグ4試合を、主力ウインガー抜きで戦わなければならない。ヴィニシウスの出場停止中、イタリアでの試合に途中出場して流れを変えたエンドリッキとギュレルに、その穴を埋める役割を託す可能性が高い。
ヴィニシウスにとって、この出場停止期間は注目から離れ、必要としていた立て直しの機会になるかもしれない。一方、マドリーにとっても、彼を欠いた状態で攻撃の流動性を試す十分な機会となる。
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