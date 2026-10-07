AFP
翻訳者：
「彼は質の高い選手だ」。ジネディーヌ・ジダンが、ネーションズリーグでフランスがベルギーを辛くも下した一戦後、チェルシーのサプライズスターを称賛
終盤の猛攻でフランスが勝利を決める
ベルギーはフランスの首都で主導権を握った。前半、ラヴィアの見事なアシストからドディ・ルケバキオが先制点を決めたためだ。アウェーのベルギーはその後ほぼ1時間にわたってリードを保ち、ホームのフランスを苦しめた。しかし終盤に劇的な崩れを見せ、試合の流れは完全に変わった。
ルカ・ダ・クーニャが77分、ついにベルギーの抵抗を打ち破り、フランスに値千金の同点弾をもたらした。さらに4分後、マイケル・オリーセが決めてフランスが逆転。デジレ・ドゥエは崩壊したアウェー守備陣を突き、アディショナルタイムに2得点を挙げ、ホームのフランスがUEFAネーションズリーグA1組の首位を守ることを確実にした。
- Xinhua
ジダンがラヴィアの実力を強調
ジダンは自身のチームに主眼を置いていたことを認めつつも、ラヴィアの創造性あふれる影響力は見過ごせなかった。フランス人指揮官は、先制点につながる場面で見せた22歳のビジョンにとりわけ感銘を受けていた。
「自分の選手たちを見ていたので、彼個人のパフォーマンスは見ていなかった。でも、あのパスは本当に気に入った」とジダンは明かした。「ハーフタイムにロッカールームで、分析の際にもう一度見た。彼は質の高い選手だ」
ジダンはまた、アウェーチームがもたらしたより広い意味での脅威にも言及し、チーム全体の層の厚さを称賛した。「ただ、ベルギー代表には彼だけではない。途中出場した選手たちの中にも、そういう選手は大勢いる」と付け加えた。「また対戦すれば、彼らは必ず我々に問題を引き起こすだろう。勝つためには反応を示す必要があったし、それができて良かった」
コンディション面の苦闘を乗り越えて
ラビアの代表戦での際立ったパフォーマンスは、スタンフォード・ブリッジでの苦しい船出を経た後も続く復調ぶりを浮き彫りにした。チェルシーは2023年、サウサンプトンからこのMFを獲得するため5300万ポンドを投じたが、度重なる負傷の影響で、最初の3シーズンにおけるプレミアリーグ出場はわずか29試合にとどまった。
今季リーグ開幕から最初の5試合のうち4試合に出場しており、彼が秘めるポテンシャルはついに安定したパフォーマンスとして表れ始めている。チェルシーのチームメートであるコール・パーマーは、マンチェスター・シティのユースでともにプレーしていたこともあり、以前からこのベルギー人の能力を高く評価してきた。
パーマーは昨年、『Sky Sports』に対し、こう語っていた。「正直に言って、彼は僕が一緒にプレーした中でも最高クラスのMFの一人だと思う。みんながそれを見ていないのは、彼が負傷していたからだ。もちろん、僕は[マンチェスター]・シティで彼のことを知っていた。いずれみんなも気づくと思うし、彼は世界でも最高のMFの一人になると思う」
- Getty Images Sport
ボーンマスがチェルシーを迎え撃つ
ラヴィアは今後、クラブでの務めに戻り、チェルシーはプレミアリーグの順位表で浮上を目指す。 現在10位につける チェルシーは今週土曜日、西ロンドンでボーンマスを迎える。
国内での公式戦から3週間離れていたチェルシーにとって、すぐに勢いを築くことが求められる。万全の状態で本来の力を発揮するラヴィアは、リーグ戦日程への復帰を進める中で、中盤の主導権を確立するうえで極めて重要な存在になり得る。
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