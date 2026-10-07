ジダンは自身のチームに主眼を置いていたことを認めつつも、ラヴィアの創造性あふれる影響力は見過ごせなかった。フランス人指揮官は、先制点につながる場面で見せた22歳のビジョンにとりわけ感銘を受けていた。

「自分の選手たちを見ていたので、彼個人のパフォーマンスは見ていなかった。でも、あのパスは本当に気に入った」とジダンは明かした。「ハーフタイムにロッカールームで、分析の際にもう一度見た。彼は質の高い選手だ」

ジダンはまた、アウェーチームがもたらしたより広い意味での脅威にも言及し、チーム全体の層の厚さを称賛した。「ただ、ベルギー代表には彼だけではない。途中出場した選手たちの中にも、そういう選手は大勢いる」と付け加えた。「また対戦すれば、彼らは必ず我々に問題を引き起こすだろう。勝つためには反応を示す必要があったし、それができて良かった」



