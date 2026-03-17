ジョアン・ラポルタ会長は再選後、ラジオ局RAC1のインタビューで明らかにしたように、61歳の同氏は2028年までの契約締結を目前に控えており、現在の契約は2027年までとなっている。
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「彼は賛成だ！」FCバルセロナがハンス・フリックに関する大きなニュースを発表
ラポルタは、最大のライバルであるビクトル・フォントとの選挙戦において、フリックを全面的に推していた。 「会長こそが、私がここにいる理由です」と、フリックは12月の選挙を見据えてすでに語っていた。その選挙でラポルタは68.18％の得票率を獲得し、その中にはフリックの票も含まれていた。フォンテは29.78％だった。ラポルタは、数週間前に選挙プロセスの一環として辞任していたが、7月に職務に復帰する予定だ。
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ラポルタ：「フリックはバルサにあと5年」残留可能
「フリック監督との良好な関係は非常に重要だ」とラポルタ会長は述べ、同監督との契約延長は「安定性と我々の成功を裏付けるものになるだろう」と語った。さらに、「彼がバルサにあと5年間留まる可能性は十分にあると思う。彼は若く、エネルギーに満ち溢れ、この街で心地よく過ごしている」と付け加えた。
フリックは2024年夏にバルセロナの指揮を執り、就任初年度でリーグ戦とカップ戦の国内2冠を達成した。それ以前は、ハイデルベルク出身の彼はFCバイエルンを指揮し、2021年から2023年まではドイツ代表も率いていた。
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