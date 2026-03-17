「彼は賛成だ！」FCバルセロナがハンス・フリックに関する大きなニュースを発表

「フリック監督との良好な関係は非常に重要だ」とラポルタ会長は述べ、同監督との契約延長は「安定性と我々の成功を裏付けるものになるだろう」と語った。さらに、「彼がバルサにあと5年間留まる可能性は十分にあると思う。彼は若く、エネルギーに満ち溢れ、この街で心地よく過ごしている」と付け加えた。

フリックは2024年夏にバルセロナの指揮を執り、就任初年度でリーグ戦とカップ戦の国内2冠を達成した。それ以前は、ハイデルベルク出身の彼はFCバイエルンを指揮し、2021年から2023年まではドイツ代表も率いていた。