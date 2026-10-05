その才能あふれる10代の選手は、12カ月前の同投票で2位に入った。当時はパリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献したFWウスマン・デンベレが最優秀賞を獲得。現王者はリーグ・アンの強豪との再びの欧州制覇を受け、タイトル防衛を目指している。

ただ、その座は明け渡される見込みだ。FIFAの最高峰大会での見事な優勝を追い風に、スペインのスーパースターたちが多くの支持を集めている。2024年に象徴的なゴールデンボールを獲得したロドリも再び候補に名を連ね、PSGのMFファビアン・ルイスは欧州と世界を制した。

バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のFWハリー・ケインをバロンドール候補の本命に挙げる声も多い。昨季はクラブと代表を通じた出場で73ゴールを記録した。一方、レアル・マドリーの“ガラクティコ”キリアン・エンバペは、フランス代表とワールドカップの舞台で歴史を作る得点者となっている。

ヤマルは、バルセロナとスペイン代表で引き続き絶大な存在感を放つパフォーマンスを見せており、前述の全員を抑えて「地球上で最高の選手」の評価を勝ち取るつもりだ。まだ19歳ながら、手にできる主要タイトルのほとんどをすでに獲得している。