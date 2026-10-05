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「彼は語り、そして実行する」。元ゴールデンボーイ賞受賞者がバロンドール受賞の可能性を評価する中、バルセロナの神童ラミン・ヤマルに「並ぶ者がいない」理由とは。
2026年のバロンドール候補者
その才能あふれる10代の選手は、12カ月前の同投票で2位に入った。当時はパリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献したFWウスマン・デンベレが最優秀賞を獲得。現王者はリーグ・アンの強豪との再びの欧州制覇を受け、タイトル防衛を目指している。
ただ、その座は明け渡される見込みだ。FIFAの最高峰大会での見事な優勝を追い風に、スペインのスーパースターたちが多くの支持を集めている。2024年に象徴的なゴールデンボールを獲得したロドリも再び候補に名を連ね、PSGのMFファビアン・ルイスは欧州と世界を制した。
バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のFWハリー・ケインをバロンドール候補の本命に挙げる声も多い。昨季はクラブと代表を通じた出場で73ゴールを記録した。一方、レアル・マドリーの“ガラクティコ”キリアン・エンバペは、フランス代表とワールドカップの舞台で歴史を作る得点者となっている。
ヤマルは、バルセロナとスペイン代表で引き続き絶大な存在感を放つパフォーマンスを見せており、前述の全員を抑えて「地球上で最高の選手」の評価を勝ち取るつもりだ。まだ19歳ながら、手にできる主要タイトルのほとんどをすでに獲得している。
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ヤマル、ゴールデンボーイ賞に加えてバロンドール獲得を希望
2024年にゴールデンボーイ賞を受賞しており、バロンドールを手にすればコレクションが完成することになる。ヤマルのパフォーマンスのレベルに近い若手がほかにいるかと問われた元マンチェスター・ユナイテッドで元ブラジル代表のアンダーソンは、2008年に21歳以下の最優秀選手に選ばれた経歴を持ち、Wiz Slotsとの提携のもとでGOALに次のように語った。「彼は別格だ。他には誰もいない。
「少しだけ他の選手と並べて語る必要はある。エムバペは彼に近いところに置かなければならない。デンベレもそうだ。ハリー・ケインはポジションが違うが、現時点でトップ5の選手に入る。今はよりフィットして見える。19歳から20歳の時点で、少しパワーが増して、少しスピードも上がったように見えるからだ。
「それに、彼は口にしたことを実行するから好きだ。私はこういうタイプの選手が好きなんだ。フランスに勝つと言って、また勝つ。ワールドカップで勝つと言って、勝つ。レアル・マドリーに勝つと言って、勝つ。こういうタイプの選手が好きだし、彼の強い個性が好きだ。
「彼は驚くべきことをやっていると思う。最高の選手に値するとも思う。今年のベストプレーヤーが誰かを言うのはとても難しくなるだろう。多くの若い選手たちが素晴らしいプレーをし始めているからだ。」
ヤマルが自分を世界最高だと考える理由
ヤマルはバロンドール候補であることについて、こう語っている。「正直に言えば、僕がバロンドールを獲れるレベルにあるのは今年だけではなく、もっと前からだ。みんなそれは分かっているし、僕が違いを生み出せる存在だと知っている。
「みんなはこう考えているんだと思う。『ラミンは19歳だし、いつかは獲るだろう。だから今回は別の誰かにしよう……』ってね。僕はただ勝ち続けるだけでいい。そうすれば、議論の余地がなくなる時が来る。僕を愛してくれる人もいれば、『なんて厄介なやつなんだ』と言う人もいるだろうし、それでいい」
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督も、ヤマルの並外れた可能性について次のように付け加えた。「もしバロンドールにノミネートされたスペイン人選手が彼しかいなかったなら、私はイエスと言うだろう。彼は世界最高だ。
「彼はすべてを高いレベルでこなす。もし彼が最高でないのだとしたら、それはほかのスペイン人選手たちとの競争があるからだ。それでも、彼が間違いなく最高の一人であることに変わりはない。ラミンはレジェンドになる道を歩んでいる」
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ヤマルはすでにGOATのメッシと比較されている
デ・ラ・フエンテの評価に異論を唱えるのは難しい。ヤマルはまだ10代でありながら、多くの選手がキャリア全体を通じて成し遂げる以上の実績を残しており、さらにこの先にはより大きな成功の可能性も広がっている。
すでにアルゼンチンの史上最高選手であり、元バルセロナの背番号10でもあるリオネル・メッシと比較されており、それこそがこの超有望株が到達を目指している高みだ。ゴールデンボーイ賞とワールドカップ優勝メダルに加えてバロンドールも手にすれば、ヤマルはその目標到達に一歩近づくことになる。
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