Getty Images
翻訳者：
「彼は解決策ではない！」。ロイ・キーンがマンチェスター・ユナイテッドによる7500万ポンドのニューカッスルスター、ルイス・ホール獲得への動きを痛烈批判
キーン、移籍での必死さを痛烈批判
キーンは、マンチェスター・ユナイテッドの移籍市場終盤の補強を厳しく批判し、ニューカッスルDFホールへの関心が報じられていることにも疑問を呈した。マイケル・キャリック監督率いるチームは、夏の移籍市場でルーク・ショーの左SBのバックアップ確保を切望していたが、最終的にそのポジションの専門的な補強獲得には失敗した。
マンチェスター・ユナイテッドは複数のDFとの関連が伝えられ、その中には期限最終日の土壇場でのラヤン・アイト＝ヌーリへのオファーも含まれていた。しかし、クラブは合意に至ることができず、アカデミーの有望株ハリー・アマスがショーの唯一の本職バックアップオプションとして残る形となった。
- (C)Getty Images
守備の良い選手ではない
『The Overlap』で語ったキーンは、ユナイテッドによるホール獲得への動きを評価するにあたって、遠慮なく持論を述べた。21歳のイングランド代表は、報道によれば驚異の7500万ポンドで獲得可能だったというが、キーンはクラブにとって適したタイプではないと主張している。
「ホールが答えだとは思わない。悪い選手ではない、それは誤解しないでほしい」と、元ユナイテッド主将は説明した。「彼は良いディフェンダーではないと思う。結局はあの議論に戻る。今のディフェンダーに何を最優先で求めるのか、ということだ。
「もちろん、ボールを保持した際に落ち着いてプレーできることは求める。もちろんだ。だが何よりまず大事なのは守れることだ。なぜなら、今の課題はそこだからだ」
デッドラインデーの争奪戦
このやり取りの発端となったのは、ガリー・ネヴィルがユナイテッドによるアイト・ヌーリ獲得への土壇場の動きに疑問を呈したことだった。ネヴィルは、移籍市場の終了まで残りわずか2時間の段階で獲得交渉を進めているのは杜撰ではないかと考えを示した。キーンも元チームメートの意見に同調し、この終盤の駆け込みは計画性の乏しさをうかがわせると指摘した。
「必死なんだ。彼らは必死なんだ」とキーンは口を挟んだ。「ユナイテッドのようなクラブなら、残り2時間というところでそこまで必死になるべきではない。とはいえ、これまでにも終了間際の土壇場でとんでもない取引が成立し、それがクラブにとってうまくいったケースはあった。ユナイテッドに限った話ではない。だから、それがこの業界なんだと思う。彼らをそこまで厳しく責めるつもりはない。ただ、問題は最後に追い込まれて必死になるときなんだ」
- (C)Getty Images
エヴァートン戦へと焦点を移す
ユナイテッドは、INEOSによる戦力強化の一環として2027年にホール獲得への再アタックに乗り出す見通しだが、当面の焦点はプレミアリーグに戻る。キャリックは今後数週間、新戦力バレバを欠いて戦わなければならない。バレバは足首の負傷で離脱している。
このMFが復帰するのは月末までずれ込む可能性が高い。これにより、エヴァートン、サバフFK、マンチェスター・シティ、そして古巣ブライトンとの今後の試合を欠場する見込みだ。
イプスウィッチにホームで勝利したユナイテッドは、日曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムでエヴァートンと対戦し、勢いをさらに加速させることを狙う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。