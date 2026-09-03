このやり取りの発端となったのは、ガリー・ネヴィルがユナイテッドによるアイト・ヌーリ獲得への土壇場の動きに疑問を呈したことだった。ネヴィルは、移籍市場の終了まで残りわずか2時間の段階で獲得交渉を進めているのは杜撰ではないかと考えを示した。キーンも元チームメートの意見に同調し、この終盤の駆け込みは計画性の乏しさをうかがわせると指摘した。

「必死なんだ。彼らは必死なんだ」とキーンは口を挟んだ。「ユナイテッドのようなクラブなら、残り2時間というところでそこまで必死になるべきではない。とはいえ、これまでにも終了間際の土壇場でとんでもない取引が成立し、それがクラブにとってうまくいったケースはあった。ユナイテッドに限った話ではない。だから、それがこの業界なんだと思う。彼らをそこまで厳しく責めるつもりはない。ただ、問題は最後に追い込まれて必死になるときなんだ」