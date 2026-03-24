「彼は裏で猛烈に動いている！」BVBの今夏の大型移籍が、ますます熱を帯びているようだ

それによると、ワツケ氏は「裏で精力的に」動いており、マンチェスター・ユナイテッドを「100％」移籍金なしで退団するこのイングランド人選手が、将来再び黒と黄色のユニフォームを着てプレーできるよう尽力しているという。スカイの報道では「彼はジャドン・サンチョを愛している」と伝えられており、25歳のサンチョも、BVBがワツケ氏を通じて彼をどうしても獲得したいと考えていることをすでに十分に承知しているとのことだ。

一方で、現在アストン・ヴィラにレンタル移籍中のサンチョには、他クラブからもいくつかのオファーがあるという。したがって、もはや決断を下すのは選手自身である。道は開かれており、ドルトムント側は、サンチョがマンチェスター・ユナイテッドでの巨額契約に比べ大幅な減俸を覚悟の上で復帰する用意があるとも見ている。