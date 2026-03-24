ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏は、今夏にジャドン・サンチョを何としてもBVBに呼び戻したいと考えているようだ。Skyの報道によると、特にボルシア・ドルトムントの新会長が、移籍金なしでの移籍を強く推進しているという。
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「彼は裏で猛烈に動いている！」BVBの今夏の大型移籍が、ますます熱を帯びているようだ
それによると、ワツケ氏は「裏で精力的に」動いており、マンチェスター・ユナイテッドを「100％」移籍金なしで退団するこのイングランド人選手が、将来再び黒と黄色のユニフォームを着てプレーできるよう尽力しているという。スカイの報道では「彼はジャドン・サンチョを愛している」と伝えられており、25歳のサンチョも、BVBがワツケ氏を通じて彼をどうしても獲得したいと考えていることをすでに十分に承知しているとのことだ。
一方で、現在アストン・ヴィラにレンタル移籍中のサンチョには、他クラブからもいくつかのオファーがあるという。したがって、もはや決断を下すのは選手自身である。道は開かれており、ドルトムント側は、サンチョがマンチェスター・ユナイテッドでの巨額契約に比べ大幅な減俸を覚悟の上で復帰する用意があるとも見ている。
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BVBがサンチョの復帰を希望：オーレ・グンナー・スールシャール監督の反応は？
『Bild』紙は、サンチョがBVBから年俸500万～600万ユーロのオファーを受ける見込みだと報じていた。これは、マンチェスター・ユナイテッドでの年俸（報道によると1600万ユーロ）と比べると、大幅な減額となる。
『Sport Bild』紙は水曜日に、BVB内部でサンチョの復帰に対する賛成意見が高まっているとすでに報じていた。特に、現在は退任したスポーツディレクターのセバスティアン・ケールは、ヴァツケと同様にサンチョ復帰の明確な支持者だったという。
しかし、スポーツ部門のマネージングディレクターであるラース・リッケンやニコ・コヴァチも前向きな姿勢を示しており、サンチョの呼び戻しに対してますます前向きになっているという。当時の報道によれば、現在進行中の議論では賛成意見が優勢だという。新スポーツディレクターのニルス＝オレ・ブックの就任によって、この状況に変化があったかどうかは定かではない。
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ジャドン・サンチョはBVBでキャリア最高の時期を迎えている
ドルトムント時代、サンチョは間違いなく最高の時期を過ごした。 2017年から2021年にかけて、彼はそこでトッププレイヤーへと成長し、その後、再び短期のレンタル移籍で復帰してチームをチャンピオンズリーグ決勝へと導いた。その間、そしてその後も、苦しい時期が続いた。マンチェスター・ユナイテッドではサンチョは決して幸せになれず、チェルシーや現在のアストン・ヴィラへのレンタル移籍も成功には恵まれていないようだ。
今シーズン、サンチョは公式戦31試合に出場しているが、アシストはわずか3回、ゴールは1点にとどまっている。
ジャドン・サンチョ：BVBでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード 158 53 67 7