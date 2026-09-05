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「彼は苦しまなければならない」。リヴァプール指揮官アンドニ・イラオラが、イプスウィッチ戦の勝利でジェレミー・ジャケをピッチに残した非情な決断を説明
ポートマン・ロードでの計算されたリスク
イラオラ監督は、クラブにとって今季プレミアリーグ初勝利となったイプスウィッチ・タウン戦での2-0の勝利で、ジャケをピッチに残す निर्णयについて胸中を明かした。ジャケは52分、エメルソンに対するハイキック気味のチャレンジで警告を受け、その数分後には緊張感がさらに高まった。イプスウィッチがリヴァプールの守備ライン突破を狙う中、このフランス人DFはブラジル人アタッカーを引き倒したものの、2枚目のイエローカードを免れたのは幸運だったのかもしれない。
イエローカードを受けた若いDFを交代させて安全策を取る指揮官も多いが、イラオラ監督は別の道を選んだ。今夏にレンヌからリヴァプールへ加入した21歳のフランス人は、後半の激しいフィジカル勝負の渦中に置かれ、コンディションと自制心の両面を試されることになった。
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試練の中でコンディションを高める
イラオラ監督は試合中の自身の考えについて率直に語り、ジャケが苦しみ始めた時点で交代を検討したことを認めた。しかし、このスペイン人指揮官は、DFが求められるレベルに到達するには、疲労や苦境を乗り越えていくしかないと考えている。ジャケはリヴァプールのリーグ開幕2試合で先発したが、いずれの試合も最後までプレーできるだけのコンディションにはなく、ニューカッスル・ユナイテッド戦は69分、ノッティンガム・フォレストとの引き分けでは76分で退いた。
イラオラ監督は『Sky Sports』に対し、「ファン・ダイクと並んでプレーすることは、どのセンターバックにとっても学びであり、まさにマスタークラスだ。ジェレミーは初めてフル出場した。フィジカル面では最初の2試合を最後まで戦い切ることができなかった」とコメント。「今日も後半に迷った場面はあったが、彼はそうした時間を苦しみながら乗り越えなければならないと思う。試合はしっかり締めくくったし、コンディションは少しずつ上がっていくだろう」と続けた。
守備の粘り強さと攻撃のひらめき
規律面でのドラマを別にしても、ジャケは今夏にリヴァプールが彼をアンフィールドへ迎え入れようと強く望んだ理由を示した。レイフ・デイヴィスがアブドゥル・ファタウのクロスを危険なエリアへヘディングで折り返した場面では、エメルソンンのシュートを見事な予測力でブロック。試合が進むにつれて、フィルジル・ファン・ダイク、ロナルド・アラウホ、ミロシュ・ケルケズとの連係も安定感を増し、前線ではアレクサンデル・イサクが決勝点を奪う土台を築いた。
また、ジャケはイラオラが現代的なビルドアップ型DFに求める技術力の一端ものぞかせた。後半のある場面では、イプスウィッチのライン間を縫う正確な縦パスを通し、フロリアン・ヴィルツを見つけた。ドイツ人MFの続くボレーシュートはセーブされたものの、このプレーはジャケがチームを守備から攻撃へ移行させる能力を際立たせた。
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欧州での挑戦を見据えて
イプスウィッチという難関を無事に乗り越えたことは、今後日程が厳しさを増していく中で、ジャケの自信にとって大きな追い風となる。ポートマン・ロードでのクリーンシートにより、イラオラはこの若き教え子が、試合の主導権を失うことなく苦しい時間帯をしのげることを確信した。これはクラブが国内での戦いと欧州大会を両立していく上で極めて重要になる。水曜日にはアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグが控えており、守備陣全体のコンディションが試されることになる。ジャケが90分間を戦い抜けることを示したことで、イラオラは強豪相手にメンバーを入れ替える際、より戦術的な柔軟性を手にした。
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