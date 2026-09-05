「彼は苦しまなければならない」。リヴァプール指揮官アンドニ・イラオラが、イプスウィッチ戦の勝利でジェレミー・ジャケをピッチに残した非情な決断を説明

イラオラ監督は、クラブにとって今季プレミアリーグ初勝利となったイプスウィッチ・タウン戦での2-0の勝利で、ジャケをピッチに残す निर्णयについて胸中を明かした。ジャケは52分、エメルソンに対するハイキック気味のチャレンジで警告を受け、その数分後には緊張感がさらに高まった。イプスウィッチがリヴァプールの守備ライン突破を狙う中、このフランス人DFはブラジル人アタッカーを引き倒したものの、2枚目のイエローカードを免れたのは幸運だったのかもしれない。

イエローカードを受けた若いDFを交代させて安全策を取る指揮官も多いが、イラオラ監督は別の道を選んだ。今夏にレンヌからリヴァプールへ加入した21歳のフランス人は、後半の激しいフィジカル勝負の渦中に置かれ、コンディションと自制心の両面を試されることになった。