ユナイテッドが現在抱える監督を巡る問題に加え、33歳のポグバはマンチェスター・シティの財務問題に関する調査の行方を注視している。ポグバがユナイテッドに2度目の在籍をしていた間、チームはプレミアリーグで2度の2位に終わった。最初は2018年のジョゼ・モウリーニョ監督時代、次は2021年のオーレ・グンナー・スールシャール監督時代だった。

マンチェスター・シティに過去にさかのぼる厳しい処分が科されれば、ポグバは自身の獲得タイトルが思いがけず増える可能性があると考えている。この状況について、冗談めかしてこう語った。「プレミアリーグに影響が出ないことを願っているし、できれば僕らが2つのタイトルを手にできたらいいね」

ワールドカップ優勝経験者のポグバは、現在フリーエージェントとなり、自身の今後を検討している。モナコとの2年契約は、負傷に悩まされて出場がわずか6試合にとどまる不本意なシーズンを経て、8月に双方合意の上で解除された。



