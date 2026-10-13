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「彼は若すぎると言われている」ポール・ポグバ、マイケル・キャリックのマンチェスター・ユナイテッドでの苦境に言及。マンチェスター・シティの優勝についても見解を示す
シーズン序盤の惨状
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から苦しい戦いが続き、最初の6試合で挙げた勝利はイプスウィッチ・タウン戦の1勝のみ。ハル・シティ、エヴァートン、マンチェスター・シティ、フラム、トッテナムを相手に勝ち点を取りこぼし、順位表でも低迷している。カラバオカップでもブライトンに敗れて敗退し、国内カップ戦制覇への望みも早くも打撃を受けた。
キャリックへの重圧は、先日オールド・トラッフォードで行われたトッテナムとの1-1の引き分けで頂点に達した。ロドリゴ・ベンタンクールが終盤にレッドカードを受けて数的優位に立ったにもかかわらず、ユナイテッドは精彩を欠き、終盤に痛恨の同点ゴールを許した。
- AFP
オールド・トラッフォードで忍耐を求める声
シンガポールGPで『スカイスポーツ』の取材に応じたポグバは、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣に対し、かつてのチームメートを辛抱強く見守るよう求めた。キャリックと同じチームでプレーしたフランス人選手は、オールド・トラッフォードを取り巻く騒ぎは時期尚早だと一蹴した。
「まだシーズンが始まったばかりだ。多くを語ることはない。シーズンはとても長い」とポグバは語った。「彼は昨季、やって来たときに実力を示した。誰もが、彼こそすべてを変える監督だと言っていた。それが今、結果が出ないと『彼は若すぎるのかもしれない』と言う」
さらに、「いつか状況は大きく変わり得る。彼らに時間を与えさえすれば、大丈夫だ」と付け加えた。
過去にさかのぼってのリーグ優勝を狙う
ユナイテッドが現在抱える監督を巡る問題に加え、33歳のポグバはマンチェスター・シティの財務問題に関する調査の行方を注視している。ポグバがユナイテッドに2度目の在籍をしていた間、チームはプレミアリーグで2度の2位に終わった。最初は2018年のジョゼ・モウリーニョ監督時代、次は2021年のオーレ・グンナー・スールシャール監督時代だった。
マンチェスター・シティに過去にさかのぼる厳しい処分が科されれば、ポグバは自身の獲得タイトルが思いがけず増える可能性があると考えている。この状況について、冗談めかしてこう語った。「プレミアリーグに影響が出ないことを願っているし、できれば僕らが2つのタイトルを手にできたらいいね」
ワールドカップ優勝経験者のポグバは、現在フリーエージェントとなり、自身の今後を検討している。モナコとの2年契約は、負傷に悩まされて出場がわずか6試合にとどまる不本意なシーズンを経て、8月に双方合意の上で解除された。
- AFP
新たな挑戦を求めて
キャリックが、軌道を外れたマンチェスター・ユナイテッドのシーズンを立て直し、強まる批判を和らげるという大きな課題に直面する一方、ポグバは次の所属先を確保することに集中している。ベテランMFはコンディション面の問題をようやく克服し、継続的にプレーできるクラブを見つけたいと考えているだろう。
一方、マンチェスター・ユナイテッドは早急に好結果を重ねる方法を見つけなければならない。ファンの忍耐も限界に近づく中、キャリックにはポグバの信頼に応え、プレミアリーグで貴重な勝ち点を獲得することが切実に求められている。
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