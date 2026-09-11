アモリム監督は、プリシッチがACミランでの出場機会の少なさに不満を抱いていることを明かし、その感情を前向きに受け止めていると語った。アメリカ人ウインガーは2026-27シーズンのセリエAで厳しいスタートを強いられており、ワールドカップで負った右脚の微小骨折と骨挫傷から先月ようやくトレーニングに復帰したものの、開幕からの3試合では1分もプレーしていない。

ローマ遠征を前に、アモリム監督はこのウインガーの状況について直接言及し、「キャプテン・アメリカ」の復帰が間近であることを認めた。「君たちはプリシッチを見ることになると思う」と、アモリム監督は金曜日の試合前会見で記者団に語った。「先発するのか、それともベンチからピッチに入るのかは分からない。少なくとも今は何分かプレーすることになると思うし、私はプリシッチが好きだ。選手として本当に高く評価している。ここまで出場時間がゼロだから本人は怒っているが、私は選手にそういう気持ちを持っていてほしい」