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「彼は腹を立てているし、それが私は気に入っている！」。ルベン・アモリムが、クリスティアン・プリシッチがラツィオ戦でACミランに復帰すると認める
アモリム、プリシッチのいら立ちを歓迎
アモリム監督は、プリシッチがACミランでの出場機会の少なさに不満を抱いていることを明かし、その感情を前向きに受け止めていると語った。アメリカ人ウインガーは2026-27シーズンのセリエAで厳しいスタートを強いられており、ワールドカップで負った右脚の微小骨折と骨挫傷から先月ようやくトレーニングに復帰したものの、開幕からの3試合では1分もプレーしていない。
ローマ遠征を前に、アモリム監督はこのウインガーの状況について直接言及し、「キャプテン・アメリカ」の復帰が間近であることを認めた。「君たちはプリシッチを見ることになると思う」と、アモリム監督は金曜日の試合前会見で記者団に語った。「先発するのか、それともベンチからピッチに入るのかは分からない。少なくとも今は何分かプレーすることになると思うし、私はプリシッチが好きだ。選手として本当に高く評価している。ここまで出場時間がゼロだから本人は怒っているが、私は選手にそういう気持ちを持っていてほしい」
- AFP
ブレイクスター、アルファジョ・シセを巡る争奪戦
プリシッチの実績に疑いの余地はないが、復帰するチームでは内部競争が激化している。不在の間に、19歳のイタリア人ユース代表アルファドジョ・シセが左サイドでその機会をつかんだ。シセはアモリム体制初期におけるブレイクの主役となっており、印象的な2ゴールを記録。さらに、直接的で自信に満ちたドリブルも披露し、サン・シーロで瞬く間にファンのお気に入りとなっている。
先発の同じポジションを争う2人のウインガーをどのように起用するつもりかと問われると、ミラン指揮官は持ち前の率直さを見せた。アモリムは「名前だけで選手を起用するために、好調な選手を外すことはない」ときっぱり述べ、「これが私のグループマネジメントのやり方であり、私はこの原則とともに死ぬ」と続けた。
クラブと代表の両方にとってのキーパーソン
プリシッチは2023年夏、4年契約でACミランに加入した。加入後、アメリカ代表のウインガーはミランで公式戦134試合に出場し、42ゴール27アシストを記録。2024-25シーズンにはスーペルコッパ・イタリアーナ制覇にも貢献した。
このアメリカ人FWはこの夏のワールドカップでアメリカ代表としてプレーし、負傷によりオーストラリアとのグループステージの一戦のみを欠場した。4試合に出場して1アシストを記録したが、アメリカ代表はラウンド16でベルギーに敗れて敗退した。
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ミランのセリエAでの力強いシーズン序盤戦のスタート
ミランは今週末の注目カードに好調を維持したまま臨む。シーズン序盤の数週間を無敗で乗り切っており、最初の3試合で2勝1分けを記録。現在、セリエA順位表で5位につけている。
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