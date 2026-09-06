「彼は絶対にやりたがらない！」　ラウタロ・マルティネスが劇的な3-2勝利後、セレブレーションの秘密を明かす

インテルの主将ラウタロ・マルティネスがMVP級のパフォーマンスを披露し、サン・シーロでナポリを相手に劇的な3-2の勝利へ導いた。前半はスコアレスで終了したが、ナポリはマッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドの立て続けのゴールで、一気に2-0とリードを奪った。

インテルは執拗なプレッシャーで反撃し、試合を通じて計29本のシュートを記録した。

ラウタロは56分に反撃の口火を切ると、マルクス・テュラムがヘディングで同点弾を決め、最後はラウタロが91分に決勝点を奪った。