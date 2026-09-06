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ライブ
FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP
Alvino Hanafi

翻訳者：

「彼は絶対にやりたがらない！」　ラウタロ・マルティネスが劇的な3-2勝利後、セレブレーションの秘密を明かす

インテル
ラウタロ・マルティネス
セリエ A
マルクス・テュラム
ナポリ

ラウタロ・マルティネスが2得点を挙げ、インテルはサン・シーロで2点ビハインドから逆転し、ナポリを3-2で下した。アルゼンチン人キャプテンはクラブにおける歴史的な得点記録の節目に到達し、マルクス・テュラムが自身の有名な「バリア」セレブレーションに加わった理由も明かした。

  • ラウタロがインテルのスリリングな逆転劇をけん引

    インテルの主将ラウタロ・マルティネスがMVP級のパフォーマンスを披露し、サン・シーロでナポリを相手に劇的な3-2の勝利へ導いた。前半はスコアレスで終了したが、ナポリはマッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドの立て続けのゴールで、一気に2-0とリードを奪った。

    インテルは執拗なプレッシャーで反撃し、試合を通じて計29本のシュートを記録した。

    ラウタロは56分に反撃の口火を切ると、マルクス・テュラムがヘディングで同点弾を決め、最後はラウタロが91分に決勝点を奪った。

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    テュラムが象徴的なバリアを越えるセレブレーションに加わる

    試合終盤の決勝点の後、ラウタロはホームサポーターと喜びを分かち合うため、サン・シーロの広告看板をよじ登って祝福した。そこにストライクパートナーのテュラムも加わり、その縁に立った。ラウタロは試合後、消極的だったこのフランス人FWを説得できたことを冗談交じりに語った。

    今日はマルクスも一緒に来てくれた」とラウタロは試合後に明かした。「彼はいつも、あそこに上がる僕を見て『お前はクレイジーだ』と言うんだ。自分は絶対にやりたがらないからね。でも今回は僕と一緒に来てくれた」

    「出場時間を増やしながら、僕たちは徐々に本来のコンディションを取り戻している」とラウタロは付け加えた。「僕たちはビハインドの状況から試合をひっくり返した。おそらくそれは昨季に欠けていたものだった」

  • 歴史的な節目とメッシへの賛辞

    ラウタロの2得点により、インテルでのセリエA通算得点は134に到達。クラブのリーグ史において、ベニート・ロレンツィ（138得点）、ジュゼッペ・メアッツァ（197得点）に次ぐ歴代3位の得点者となった。

    このFWはまた、リオネル・メッシの代表引退についても言及し、アルゼンチン代表のチームメートである本人に自ら連絡を取ったことを明かした。

    「彼にメッセージを送った」とラウタロは語った。「彼とともに経験したすべてのことは、一生忘れない。彼は自分にとって本当に大きな存在だった」

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    ネラッズーリにとって完璧なスタートを維持

    この勝利により、クリスティアン・キヴのチームはセリエA順位表の首位を維持し、3試合を終えてパーフェクトな成績を保っている。

    チームは優勝争いの直接的なライバル相手に2点のビハインドを背負いながらも、そこから立て直す大きな勝負強さを示した。

    インテルは今後、国内と欧州の試合が続く中で、この勝利の勢いをさらに高めていくことになる。

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