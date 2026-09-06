AFP
翻訳者：
「彼は絶対にやりたがらない！」 ラウタロ・マルティネスが劇的な3-2勝利後、セレブレーションの秘密を明かす
ラウタロがインテルのスリリングな逆転劇をけん引
インテルの主将ラウタロ・マルティネスがMVP級のパフォーマンスを披露し、サン・シーロでナポリを相手に劇的な3-2の勝利へ導いた。前半はスコアレスで終了したが、ナポリはマッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドの立て続けのゴールで、一気に2-0とリードを奪った。
インテルは執拗なプレッシャーで反撃し、試合を通じて計29本のシュートを記録した。
ラウタロは56分に反撃の口火を切ると、マルクス・テュラムがヘディングで同点弾を決め、最後はラウタロが91分に決勝点を奪った。
- AFP
テュラムが象徴的なバリアを越えるセレブレーションに加わる
試合終盤の決勝点の後、ラウタロはホームサポーターと喜びを分かち合うため、サン・シーロの広告看板をよじ登って祝福した。そこにストライクパートナーのテュラムも加わり、その縁に立った。ラウタロは試合後、消極的だったこのフランス人FWを説得できたことを冗談交じりに語った。
「今日はマルクスも一緒に来てくれた」とラウタロは試合後に明かした。「彼はいつも、あそこに上がる僕を見て『お前はクレイジーだ』と言うんだ。自分は絶対にやりたがらないからね。でも今回は僕と一緒に来てくれた」
「出場時間を増やしながら、僕たちは徐々に本来のコンディションを取り戻している」とラウタロは付け加えた。「僕たちはビハインドの状況から試合をひっくり返した。おそらくそれは昨季に欠けていたものだった」
歴史的な節目とメッシへの賛辞
ラウタロの2得点により、インテルでのセリエA通算得点は134に到達。クラブのリーグ史において、ベニート・ロレンツィ（138得点）、ジュゼッペ・メアッツァ（197得点）に次ぐ歴代3位の得点者となった。
このFWはまた、リオネル・メッシの代表引退についても言及し、アルゼンチン代表のチームメートである本人に自ら連絡を取ったことを明かした。
「彼にメッセージを送った」とラウタロは語った。「彼とともに経験したすべてのことは、一生忘れない。彼は自分にとって本当に大きな存在だった」
- AFP
ネラッズーリにとって完璧なスタートを維持
この勝利により、クリスティアン・キヴのチームはセリエA順位表の首位を維持し、3試合を終えてパーフェクトな成績を保っている。
チームは優勝争いの直接的なライバル相手に2点のビハインドを背負いながらも、そこから立て直す大きな勝負強さを示した。
インテルは今後、国内と欧州の試合が続く中で、この勝利の勢いをさらに高めていくことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。