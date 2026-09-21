試合終了後、ベロドロームで報道陣の取材に応じたヴィティーニャは、トーレスがPSGに流れを引き戻すことを可能にした圧倒的な決定力を強調した。ポルトガル代表MFは、チーム全体の復調を後押しするためにも、味方選手たちにファイナルサードでその冷静さを見せるよう求めた。試合後のインタビューで、途中出場した選手の即座の貢献について問われたヴィティーニャは、「このまま続けてくれればいいね。本当に絶好調だ！ あのレベルの決定力に到達するために、僕たちはできる限りのことをしなければならない。彼がいてくれて本当にうれしい」と語った。