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「彼は絶好調だ！」。PSGのスター、ヴィティーニャが、ル・クラシック勝利で試合の流れを変えるインパクトを残した絶好調のフェラン・トーレスを称賛
途中出場選手がダービー突破口を開く
ビティーニャは、途中出場から瞬く間に試合の流れを変えたトーレスの決定力を絶賛した。スペイン人アタッカーは後半21分、デジレ・ドゥエの正確なクロスに高い打点で合わせ、力強いヘディングで均衡を破った。チームメートからのこうした賛辞は、26歳のトーレスがフランスの首都で好調を維持する中、その重要性をさらに高めていることを示している。
- Le Pictorium
MFが決定力ある好調ぶりを称賛
試合終了後、ベロドロームで報道陣の取材に応じたヴィティーニャは、トーレスがPSGに流れを引き戻すことを可能にした圧倒的な決定力を強調した。ポルトガル代表MFは、チーム全体の復調を後押しするためにも、味方選手たちにファイナルサードでその冷静さを見せるよう求めた。試合後のインタビューで、途中出場した選手の即座の貢献について問われたヴィティーニャは、「このまま続けてくれればいいね。本当に絶好調だ！ あのレベルの決定力に到達するために、僕たちはできる限りのことをしなければならない。彼がいてくれて本当にうれしい」と語った。
スペイン人が敵地での勝利をささげる
このヘディング弾により、トーレスのリーグ戦での得点数は5試合で4ゴールとなった。これはスロヴァン・ブラチスラヴァ戦でのチャンピオンズリーグのハットトリックに続くものだ。マルセイユはアンヘル・ゴメスがすぐに同点に追いついたものの、マルキーニョスの至近距離からのフィニッシュとティモシー・ウェアの退場により、勝ち点3はすべてディフェンディングチャンピオンのものとなった。
決定的な貢献を振り返り、ダービー勝利を捧げたトーレスは、『PSG TV』に対して次のように語った。「本当にうれしい。ここに来ることができなかったファン、サポーターのために、この試合に勝ちたかっただけだ。この勝利は彼らのものだ。覚えているのは、デジレがボールを持って、自分が背後へ走り込んだことだけだ。ボールが自分のところに来るのが見えて、それが入るのが見えた。チームメートと一緒に喜び合ったし、本当に素晴らしい瞬間だった」
- AFP
タイトル争いがまもなく再開する
今季リーグ戦2勝目を挙げたことで、ルイス・エンリケ監督率いるチームは6位に浮上し、首位モナコとの勝ち点差は5となった。国内での戦いはここでインターナショナルブレイクに入り、PSGは10月10日に行われる第6節ル・マン戦で再開を迎える。絶好調のトーレスは、過密日程の中で勢いを維持しようとする王者にとって、攻撃面で極めて重要な強みとなっている。
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