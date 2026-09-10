AFP
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「彼は絶大な影響力を持っている」 マイケル・キャリック、チャンピオンズリーグ記録を破ったマンチェスター・ユナイテッドの「素晴らしい」逸材を称賛
欧州での快適な復帰
マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ復帰戦で 大会初出場のサバフに4-0で快勝した。マテウス・クーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコ、リサンドロ・マルティネスのゴールにより、オールド・トラッフォードで勝ち点3を手にした。
試合終了後に『TNT Sports』の取材に応じたマイケル・キャリック監督は、チーム全体のパフォーマンスを振り返り、次のように語った。「クリーンシートで終えられて、もちろん試合にも勝ててよかった。攻撃の一部は本当に素晴らしかった。切り替えの局面で危険なプレーができていたし、ほとんどの時間帯で守備も良かった。結果だけを見れば余裕があったように見えるが、実際はそれほど簡単ではなかった」
- Getty Images Sport
中盤を支配する
この夜の最大のハイライトは、マイヌーが見せた圧巻のパフォーマンスだった。難なく試合のテンポを支配し、存在感を放った。キャリック監督も、この才能あるMFがチームにもたらした卓越した貢献をすぐさま称賛した。
指揮官は次のように説明している。「コビー（マイヌー）は素晴らしい選手だ。それは見ればすぐに分かる。彼は我々のサッカーに非常に大きな影響を与えてくれるし、本当にいてくれてうれしい存在だ。ピッチ中央では、我々は時折良いサッカーを見せていたし、さらに良くなれる。今夜示したように、良い兆候はいくつかある」
指揮官の足跡をたどっているところだ
メイヌーはこの試合で81本のパスを成功させた。『OptaJoe』によれば、これは2月にキャリック自身がオリンピアコス戦で89本を記録して以来、チャンピオンズリーグの1試合でこのクラブのイングランド人選手として最多である。
この個の輝きは、先週日曜のエバートン戦でのフラストレーションの残る引き分け後、チーム全体の自信を取り戻す助けとなった。キャリックは次のように付け加えた。「自信はある。日曜のエバートン戦でも長い時間帯でそうだった。ただ、結果によって最後に少し打撃を受けただけだ。勝つのはいつだっていいものだ。日曜にはまた大一番がある」
- Getty Images Sport
焦点はマンチェスター・ダービーに移る
マンチェスター・ユナイテッドはここから素早く立て直し、今週日曜に行われるマンチェスター・シティとのプレミアリーグ大一番に備えなければならない。欧州の舞台で圧倒的なパフォーマンスを見せたあと、キャリックとその選手たちはオールド・トラッフォードで地元のライバル対決を制することを目指すはずだ。メイヌーとチームメートたちがこの決定力ある形を再現できれば、シティの完璧なスタートを止める可能性は十分にある。
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