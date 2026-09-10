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FBL-EUR-C1-MAN UTD-SABAHAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

「彼は絶大な影響力を持っている」 マイケル・キャリック、チャンピオンズリーグ記録を破ったマンチェスター・ユナイテッドの「素晴らしい」逸材を称賛

マイケル・キャリック
コビー・メイヌー
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・ユナイテッド 対 サバフFK
サバフFK
UEFAチャンピオンズリーグ

マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラフォードでサバフに4-0の快勝を収め、チャンピオンズリーグ復帰戦を飾った。印象的なパフォーマンスの中でも、若きスターのコビー・メイヌーは中盤で見事な出来を披露し、指揮官から高い評価を受けた。チームは今後、国内での大一番に視線を移し、この新たな勢いを週末に控える注目のダービーへつなげたい考えだ。

  • 欧州での快適な復帰

    マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ復帰戦で 大会初出場のサバフに4-0で快勝した。マテウス・クーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコ、リサンドロ・マルティネスのゴールにより、オールド・トラッフォードで勝ち点3を手にした。

    試合終了後に『TNT Sports』の取材に応じたマイケル・キャリック監督は、チーム全体のパフォーマンスを振り返り、次のように語った。「クリーンシートで終えられて、もちろん試合にも勝ててよかった。攻撃の一部は本当に素晴らしかった。切り替えの局面で危険なプレーができていたし、ほとんどの時間帯で守備も良かった。結果だけを見れば余裕があったように見えるが、実際はそれほど簡単ではなかった」

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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    中盤を支配する

    この夜の最大のハイライトは、マイヌーが見せた圧巻のパフォーマンスだった。難なく試合のテンポを支配し、存在感を放った。キャリック監督も、この才能あるMFがチームにもたらした卓越した貢献をすぐさま称賛した。

    指揮官は次のように説明している。「コビー（マイヌー）は素晴らしい選手だ。それは見ればすぐに分かる。彼は我々のサッカーに非常に大きな影響を与えてくれるし、本当にいてくれてうれしい存在だ。ピッチ中央では、我々は時折良いサッカーを見せていたし、さらに良くなれる。今夜示したように、良い兆候はいくつかある」

  • 指揮官の足跡をたどっているところだ

    メイヌーはこの試合で81本のパスを成功させた。『OptaJoe』によれば、これは2月にキャリック自身がオリンピアコス戦で89本を記録して以来、チャンピオンズリーグの1試合でこのクラブのイングランド人選手として最多である。

    この個の輝きは、先週日曜のエバートン戦でのフラストレーションの残る引き分け後、チーム全体の自信を取り戻す助けとなった。キャリックは次のように付け加えた。「自信はある。日曜のエバートン戦でも長い時間帯でそうだった。ただ、結果によって最後に少し打撃を受けただけだ。勝つのはいつだっていいものだ。日曜にはまた大一番がある」


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    焦点はマンチェスター・ダービーに移る

    マンチェスター・ユナイテッドはここから素早く立て直し、今週日曜に行われるマンチェスター・シティとのプレミアリーグ大一番に備えなければならない。欧州の舞台で圧倒的なパフォーマンスを見せたあと、キャリックとその選手たちはオールド・トラッフォードで地元のライバル対決を制することを目指すはずだ。メイヌーとチームメートたちがこの決定力ある形を再現できれば、シティの完璧なスタートを止める可能性は十分にある。

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