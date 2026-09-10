マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ復帰戦で 大会初出場のサバフに4-0で快勝した。マテウス・クーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコ、リサンドロ・マルティネスのゴールにより、オールド・トラッフォードで勝ち点3を手にした。

試合終了後に『TNT Sports』の取材に応じたマイケル・キャリック監督は、チーム全体のパフォーマンスを振り返り、次のように語った。「クリーンシートで終えられて、もちろん試合にも勝ててよかった。攻撃の一部は本当に素晴らしかった。切り替えの局面で危険なプレーができていたし、ほとんどの時間帯で守備も良かった。結果だけを見れば余裕があったように見えるが、実際はそれほど簡単ではなかった」