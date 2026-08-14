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「彼は素晴らしく、順応できる」 ハンジ・フリック監督は、バルセロナが「決定力のある選手」を求める中、ラミン・ヤマルを9番で試す実験を続けている
フリック、得点力不足の解決策を模索へ
今夏、バルセロナの攻撃陣を取り巻く状況は劇的に変化した。ロベルト・レヴァンドフスキは移籍市場の開始時にメジャーリーグサッカーでの新たな挑戦に向けて退団し、フェラン・トーレスもパリ・サンジェルマンへの注目度の高い移籍を完了。これらの退団により、最前線には大きな空白が生まれている。
ラミン・ヤマルがいずれチームの主力ストライカーへと移行し、リオネル・メッシと同じように「偽9番」へ進化していくのではないか、という点については多くが語られてきた。伝説的なアルゼンチン人は、年月を経る中で右ウイングから中央へと役割を移し、史上に残るゴールスコアラーとなったことで広く知られている。
現時点では、ロカフォンダ出身のヤマルは依然として右サイドで最も力を発揮できるが、ここ数週間でフリックのこのティーンエイジャーのポジションに関する公の見解には、はっきりとした変化が見られている。
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ヤマルとの練習場での実験
この戦術的な変化は単なる理論ではなく、すでにシウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペールで非公開の形で実践に移されている。クラブが最近公開した、通常のトレーニングマッチの映像では、ヤマルが中央の9番の位置でプレーし、得点を決める様子が確認された。
そのゴールは、彼の高い技術力を示すものだった。ワンツーを2度絡め、右足で鋭くコントロールし、魔法のような左足で冷静に仕留めた。この特定の布陣では、アンソニー・ゴードンが左ウイング、カリム・アデイェミが右を務めていた。
ヤマルはワールドカップ後の休暇を終え、今週水曜日に復帰した。すぐに試合メンバーへ組み込まれる見通しだ。今後予定されているバーゼルでの親善試合で出場時間を得る可能性があり、この新たな「偽9番」の実験的な役割で起用されるかどうかに注目が集まる。
ゴードンとアデイェミの多様性
伝統的な9番タイプの不在を受け、多様性を示すことを求められているのはヤマルだけではない。アンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミも、これまでそれぞれニューカッスル・ユナイテッドとボルシア・ドルトムントでプレーしてきたこともあり、中央の役割には精通している。彼らもヤマルと同様、通常はウイングで先発した時に最も力を発揮すると見なされているが、フリックは中央でもカバーできると確信している。
ゴードンとアデイェミはすでに数日間にわたって集中的なトレーニングを積んでおり、とりわけドイツ人のアデイェミは、前代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの物議を醸した決定によってワールドカップのメンバーに入らなかったため、その時間を確保できていた。この追加のトレーニング期間によって、彼らは後から合流したヤマルよりもフリックの戦術的要求をより深く吸収することができている。
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純粋なストライカー探しは続く
実験が成功を収め、現在のアタッカー陣に惜しみない賛辞が送られているにもかかわらず、ハンジ・フリックの最終的な目標は、自身のプロジェクトをけん引する「純粋で違いを生み出せる」センターフォワードの獲得にある。
バルセロナ首脳陣にとっての最優先候補は、依然としてフリアン・アルバレスだ。絶え間ないプレッシング、守備面での献身性、そして卓越した決定力を併せ持つ唯一無二の存在だからである。フリックは、チームがあらゆるタイトルを争うため、このエリアでの補強が必要だと公に訴えてきた。
アルバレス獲得への動きは、大きな変化を経てきたバルセロナにとって、パズルの最後の1ピースと見なされている。クラブはドゥシャン・ヴラホヴィッチのような他の獲得候補を断念せざるを得ず、その分、アトレティコの選手を巡る争奪戦の重要性はさらに高まっている。契約成立に至るまでは、フリックは「ファンタスティック」なヤマルを中心に据えながら、自身の戦術構築を磨き続けることになる。
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