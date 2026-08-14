今夏、バルセロナの攻撃陣を取り巻く状況は劇的に変化した。ロベルト・レヴァンドフスキは移籍市場の開始時にメジャーリーグサッカーでの新たな挑戦に向けて退団し、フェラン・トーレスもパリ・サンジェルマンへの注目度の高い移籍を完了。これらの退団により、最前線には大きな空白が生まれている。

ラミン・ヤマルがいずれチームの主力ストライカーへと移行し、リオネル・メッシと同じように「偽9番」へ進化していくのではないか、という点については多くが語られてきた。伝説的なアルゼンチン人は、年月を経る中で右ウイングから中央へと役割を移し、史上に残るゴールスコアラーとなったことで広く知られている。

現時点では、ロカフォンダ出身のヤマルは依然として右サイドで最も力を発揮できるが、ここ数週間でフリックのこのティーンエイジャーのポジションに関する公の見解には、はっきりとした変化が見られている。