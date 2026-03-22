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「彼は素晴らしい戦力になるだろう」――チェルシーのレジェンドが、トッテナムのスター選手の獲得をクラブに強く推奨
コールが守備の解決策を見出す
コールは、ヴァン・デ・ヴェンこそがチェルシーの守備の課題を解決できる人物だと考えている。24歳の彼は、降格争いに巻き込まれているトッテナムにとって、この暗い時期において数少ない明るい存在となっている。
このディフェンダーが北ロンドンを去る道を探しているという憶測が高まる中、コールはチェルシーが迅速に行動すべきだと考えている。
チェルシーのレジェンドであるコールは、ヴァン・デ・ヴェンの身体能力こそが、現在スタンフォード・ブリッジで採用されている戦術システムに完璧に適合すると確信している。
この移籍の可能性について語ったコールは、来シーズンに向けて守備の堅固さを再構築しようとしているローゼニオール監督率いるチームに、このオランダ人選手が与える影響について明確に述べた。
- AFP
ローゼニオールのハイラインにぴったり
ローゼニオール監督の下、チェルシーは攻撃的な守備戦略の導入を試みてきたが、最近の結果を見る限り、現在のメンバーはその戦術に適応するのに苦労しているようだ。ブルーズは全大会を通じて4連敗を喫しており、その間に12失点を許している。コールは、ヴァン・デ・ヴェンの回復のペースこそが、監督が自身のシステムを効果的に機能させるために必要としているものだと考えている。
「トッテナムのミッキー・ファン・デ・ヴェンだ」と、コールは『ザ・サン』紙の取材に対し、獲得候補について語った。「彼は移籍を希望しているように見えるし、チェルシーにとって素晴らしい補強になると思う。彼らはハイラインを敷いてプレーしたいと考えているが、そのためにはスピードがあり、そして1対1に強いディフェンダーが必要だ。彼は素晴らしい選手だ」
スタンフォード・ブリッジでの苦戦
この支持表明は、ローゼニオール監督へのプレッシャーが高まっている最中に行われたものだ。41歳の同監督はチェルシーの指揮官として就任当初は順調なスタートを切ったものの、ここ数週間は調子を落としている。土曜日のエバートン戦での3-0という痛恨の敗北は最悪の局面となり、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを大きく損なう結果となった。
守備陣にひびが入り始め、相手チームがバックラインの裏のスペースを突くのがますます容易になっている状況下で、質の高い補強の必要性は急務となっている。推定移籍金約3500万ポンドのファン・デ・ヴェンは、ヒル・ディキンソンでの大敗時にロゼニオール率いるチームに欠けていたと思われるスピードと技術力をもたらすだろう。
- AFP
ヨーロッパ各地からの競争
このディフェンダーの獲得を巡り、主要な獲得候補の一つとされていたクラブが関心を薄めたとの報道を受け、チェルシーが独走態勢に入る可能性がある。バルセロナは左利きのセンターバックを探しており、ヴァン・デ・ヴェンを格安で獲得するとの噂が絶えなかった。しかし、スペインの報道によると、このカタルーニャの巨人は関心を他へ移しており、具体的にはヴァン・デ・ヴェンのトッテナムでのチームメイトであるルカ・ヴスコヴィッチに照準を合わせているという。
バルセロナが争奪戦から撤退した可能性が高まったことで、チェルシーがトッテナムの決意を試す道が開かれた。直接のライバルに、貴重な戦力を売却するよう説得するのは決して容易なことではない。しかし、トッテナムが今シーズンも苦戦を強いられる可能性に直面している中、欧州での活躍を目指すチームでプレーしながらロンドンに残れるという魅力は、元ヴォルフスブルク所属の同選手にとって魅力的なものとなるだろう。
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