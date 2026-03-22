コールは、ヴァン・デ・ヴェンこそがチェルシーの守備の課題を解決できる人物だと考えている。24歳の彼は、降格争いに巻き込まれているトッテナムにとって、この暗い時期において数少ない明るい存在となっている。

このディフェンダーが北ロンドンを去る道を探しているという憶測が高まる中、コールはチェルシーが迅速に行動すべきだと考えている。

チェルシーのレジェンドであるコールは、ヴァン・デ・ヴェンの身体能力こそが、現在スタンフォード・ブリッジで採用されている戦術システムに完璧に適合すると確信している。

この移籍の可能性について語ったコールは、来シーズンに向けて守備の堅固さを再構築しようとしているローゼニオール監督率いるチームに、このオランダ人選手が与える影響について明確に述べた。