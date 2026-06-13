『Bild』のポッドキャスト「Bayern Insider」によると、ドイツの最多優勝クラブ首脳は、このイングランド人攻撃手が新シーズンから加入すると確信していた。
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彼は約束を破ったのか？移籍が破談となり、FCバイエルン・ミュンヘンは獲得を希望していた元選手に失望している模様
複数メディアによると、バイエルンはすでにゴードン側と合意していたが、本人がバルサ移籍を選択したことで計画は頓挫した。当初は彼の意向をカードにニューカッスルを圧迫し、移籍金を下げる狙いだった。
バイエルンは、ハリー・ケインとルイス・ディアスのバックアップとして起用するつもりだったため、移籍金6000万ユーロ以上は払わない方針だった。しかしバルサはニューカッスルの要求額8000万ユーロを提示し、バイエルンの計画を台無しにした。
ゴードンは記者会見でバイエルンのオファーを断ったことを強調。流暢なスペイン語で「バルサ移籍は幼い頃からの夢」と語った。2冠王のバイエルンは代わりに別の補強候補を探し、すでに候補者を絞り込んでいる。
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FCバイエルン：サイバリとブラウンが加入か
PSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリが候補に選ばれた。モロッコ代表のサイバリとはすでに個人合意に達しており、移籍金はまだ調整中だが、基本移籍金とボーナスの配分を除けば大筋で合意している。 総額は5000万～6000万ユーロとみられ、成立すればエールディヴィジクラブ最高移籍金となる。
ゴードン同様、サイバリもその多才さが期待される。25歳はウイングだけでなく中央やトップ下でもプレーできる。さらにバイエルンは、アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンの獲得も目前に控えている。
2025/26シーズンのアンソニー・ゴードンとイサメル・サイバリの成績比較
統計 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル・ユナイテッド） イスマエル・サイバリ（PSVアイントホーフェン） 試合 46 37 得点 17 19 アシスト 5 9