彼は約束を破ったのか？移籍が破談となり、FCバイエルン・ミュンヘンは獲得を希望していた元選手に失望している模様

複数メディアによると、バイエルンはすでにゴードン側と合意していたが、本人がバルサ移籍を選択したことで計画は頓挫した。当初は彼の意向をカードにニューカッスルを圧迫し、移籍金を下げる狙いだった。

バイエルンは、ハリー・ケインとルイス・ディアスのバックアップとして起用するつもりだったため、移籍金6000万ユーロ以上は払わない方針だった。しかしバルサはニューカッスルの要求額8000万ユーロを提示し、バイエルンの計画を台無しにした。

ゴードンは記者会見でバイエルンのオファーを断ったことを強調。流暢なスペイン語で「バルサ移籍は幼い頃からの夢」と語った。2冠王のバイエルンは代わりに別の補強候補を探し、すでに候補者を絞り込んでいる。