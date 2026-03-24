統計上の数字は上向いているものの、オーウェンは、この22歳の選手がマンチェスター・ユナイテッドの長期的な正ストライカーとして求められるポテンシャルを備えているとは依然として確信していない。 casino.orgの取材に対し、元ユナイテッドのストライカーは次のように語った。「私にとって、彼は長期的な解決策ではない。彼が永遠にマンチェスター・ユナイテッドのセンターフォワードであり続けることはないだろう。彼は成長の余地があり、チームの一員として貢献できる高価な選手ではあるが、同時に、もし明日ユナイテッドがシーズン最大の試合を戦うとしたら、彼が先発するとは思えない。」

」「もしマンチェスター・ユナイテッドが本来あるべき場所に戻り、タイトル争いに加わりたいと望むなら、彼こそがシーズン開幕時にすべての期待を託すべきセンターフォワードだとは思わない。確かに、彼は調子を上げている。誰かが苦戦しているのを見るのは気の毒だから、それは素晴らしいことだ。とはいえ、今後1、2年のうちに、あるいは誰かが獲得可能になった時点で、彼より上の選手が登場するだろう。

「彼がチームやメンバーに影響を与え、重要なゴールを決められるようになったのは素晴らしいことだ。だが、だからといって『ああ、もうすべてが順調で、彼がチームをリーグ優勝に導いてくれる』と言っているわけではない。彼はチームを向上させ、自信を取り戻し、突然チームの戦力となったが、まだ道のりは長い。」