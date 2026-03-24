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「彼は答えではない」――マイケル・オーウェンが、7400万ポンドのストライカーであるベンジャミン・セスコは優勝争いを牽引できないと主張し、マンチェスター・ユナイテッドに「より優れた選手」を探すよう促した
セスコはキャリックの指導の下で好調だ
昨夏、マンチェスター・ユナイテッドがセスコの獲得に7400万ポンドを投じたのは、長年の得点力不足という課題に決定的な解決策をもたらすことを意図したものであった。当初はナポリへ期限付き移籍したラスムス・ホイリュンドの後任として加入したこのスロベニア代表選手は、オールド・トラッフォードでの過酷な環境に適応するのに苦戦し、ルーベン・アモリム監督の下でのシーズン前半戦では、わずか2得点にとどまるという不本意な結果に終わった。 しかし、キャリックが暫定監督に就任して以来、状況は劇的に変化した。キャリックの指導の下、セスコは活気を取り戻し、全大会通じて直近11試合で8ゴールを挙げ、ユナイテッドをプレミアリーグの順位表で3位に押し上げる原動力となっている。
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オーウェンのストライカー評
統計上の数字は上向いているものの、オーウェンは、この22歳の選手がマンチェスター・ユナイテッドの長期的な正ストライカーとして求められるポテンシャルを備えているとは依然として確信していない。 casino.orgの取材に対し、元ユナイテッドのストライカーは次のように語った。「私にとって、彼は長期的な解決策ではない。彼が永遠にマンチェスター・ユナイテッドのセンターフォワードであり続けることはないだろう。彼は成長の余地があり、チームの一員として貢献できる高価な選手ではあるが、同時に、もし明日ユナイテッドがシーズン最大の試合を戦うとしたら、彼が先発するとは思えない。」
」「もしマンチェスター・ユナイテッドが本来あるべき場所に戻り、タイトル争いに加わりたいと望むなら、彼こそがシーズン開幕時にすべての期待を託すべきセンターフォワードだとは思わない。確かに、彼は調子を上げている。誰かが苦戦しているのを見るのは気の毒だから、それは素晴らしいことだ。とはいえ、今後1、2年のうちに、あるいは誰かが獲得可能になった時点で、彼より上の選手が登場するだろう。
「彼がチームやメンバーに影響を与え、重要なゴールを決められるようになったのは素晴らしいことだ。だが、だからといって『ああ、もうすべてが順調で、彼がチームをリーグ優勝に導いてくれる』と言っているわけではない。彼はチームを向上させ、自信を取り戻し、突然チームの戦力となったが、まだ道のりは長い。」
キャリックの恒久的な事例
オーウェンは、キャリックの正式就任に反対する声があることにも驚いている。彼は、実績ある優勝経験者を起用した12年間にわたる失敗続きの実験を経て、ユナイテッドはようやく、勢いを取り戻し、停滞していたチームからトップレベルのパフォーマンスを引き出せる監督を見つけたのだと主張している。彼は次のように述べた。「一体誰が、彼が続投すべきではないなどと言えるだろうか？ 最悪の場合、どうなるというのか？2年契約を結べばいい。来シーズンが始まり、最初の3、4ヶ月は全敗して、役に立たないことが判明するかもしれない。そうなれば、クラブと別れるだけだ。
「10年も誰かに固執しなければならないわけじゃない。史上最大の決断だなんて話でもない。彼はうまくやっているんだ、そのまま続けさせてはどうだろう？ マンチェスター・ユナイテッドの現状はまったく信じがたいものだ。もしリーグ戦がキャリックが指揮を執り始めた時点で始まっていたら、マンチェスター・ユナイテッドは首位に立っていたはずだ。 今の段階で言えば、シーズンの3分の1が過ぎた時点でマンチェスター・ユナイテッドが首位に立っていることになる。そうすれば、『果たして彼らはリーグ優勝できるのか？』と考えるだろう。」
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勝負の最終局面
ユナイテッドは現在3位につけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得への道筋は維持しているが、2025-26シーズンのプレミアリーグを締めくくる過酷な7連戦において、その実力が試されることになる。 レッドデビルズは4月にリーズ、チェルシー、ブレントフォードとの一戦一戦が命運を左右する激戦を控えており、その後、リヴァプール、サンダーランド、ノッティンガム・フォレスト、ブライトンとの対戦が待ち受ける最終月を乗り切らなければならない。トップ4入りを目指すセスコ監督の采配の安定性と、キャリック監督の戦術眼にとって、この期間は究極の試金石となるだろう。